Комбуча: кто драйвит наиболее стремительный западный тренд в Украине

Комбуча – ферментированный напиток на основе симбиотической культуры чайного гриба (scoby - symbiotic culture of bacteria and yeast), начинает свою историю в Азии и насчитывает более 2000 лет.

Это кисловатый слегка терпкий слабогазированный напиток, который бодрит, утоляет жажду, наполняет организм пробиотиками и энергией, а также обладает способностями детокса.

В процессе ферментации культура поглощает сахар и образует набор полезных веществ, в том числе пробиотики, энзимы, ферменты, витамин В, необходимые для микробиома и иммунитета, а также электролиты, помогающие восстановлению организма после физических нагрузок.

Среди общепринятых полезных свойств комбучи также выделяют противовоспалительную и антиоксидантную, помогающие сохранить красоту, молодость и потдерживать здоровую микрофлору кишечника.

Благодаря всем этим свойствам сегодня комбуча занимает почетное место на полках магазинов как полноценная альтернатива сладким газированным или игрыстым напиткам, а также кисломолочным продуктам, особенно для людей, нуждающихся в безлактозных пробиотиках.

С 2020 года промышленное производство комбучи в Украине активно развивает компания eat easy • основанная в 2014 году Татьяной Измайловой (Бондарчук).

За 6 лет компания полностью преобразила свой вектор от кухни ресторана до полноценного ритейл-производителя, однако неизменной остается ценность компании, старательно прививаемой основательницей каждому: "во главе всего – здоровье клиентов".

Именно этот принцип бескомпромиссно наследуется в производстве ферментированных напитков-пробиотиков и альтернативных снеков.

В 2021 году в новом производственном помещении введено в эксплуатацию современное технологичное, уникальное для украинского рынка, оборудование для ферментации и розлива напитков на основе чайного гриба, а также ферментированных лимонадов на основе морского риса (tibicos).

Продукцию можно приобрести практически в любой торговой сети Киева. Компания активно осваивает регионы Украины, и в ближайшем будущем настоящая комбуча будет доступна во всех крупных торговых сетях страны.

Настоящая комбуча – это достаточно прихотливый живой продукт. Поэтому компания, производящая raw-продукты, обязана подходить к процессу с максимальной ответственностью и придерживаться предельной чистоты и стерильности.

При отсутствии надлежащих условий производства ферментированные продукты могут содержать болезнетворные бактерии вместо полезных пробиотиков, а также чрезмерное количество дрожжей (алкоголя) вместо полезных свойств продукта.

Компания eat easy • уделяет максимум внимания качеству и безопасности готового продукта. На производстве внедрена система HACCP, а также полным ходом идет подготовка к внедрению системы менеджмента безопасности пищевой продукции ISO 22000:2018.

Украинский рынок комбучи ежегодно пополняется альтернативными производителями, однако максимум пользы можно получить лишь из правильно приготовленного напитка на специализированном оборудовании и при соблюдении технологии.

eat easy • производитель органических снеков и напитков, принадлежащий инвестиционной компании N1, в которую также входят: мобильный банк sportbank, кредитная компания Money4YOU, финтех платформа Asquad, а также несколько платежных решений для Восточной Европы.

Компания N1 во главе с Никитой Измайловым принимает активное участие в развитии eat easy •, инвестирует в производственное оборудование, разработки, инфраструктуру и команду. Именно благодаря такому взаимодействию eat easy • в 2020 году совершила квантовый скачок.

Мы постоянно развиваемся, растем качественно и количественно, расширяем ассортимент и каналы сбыта, сотрудничаем с логистическими компаниями, исследовательскими институтами и сертифицированными лабораториями, усовершенствуем процессы и, несмотря на пандемию, создаем рабочие места и улучшаем условия труда.

Цель текущего года – увеличить объем производства и сбыта до 100 тысяч единиц продукции в месяц, а также открыть двери фабрики экскурсионному посещению для потребителей и партнеров с целью ознакомления с продуктом.