Директор по маркетингу сети "Фора": "У акции "Джойки" просветительская миссия"

С 1 апреля по 23 мая во всех магазинах сети "Фора" действует игровая по форме и серьезная по смыслу акция — "Джойки".

Ее суть состоит в том, чтобы на протяжении обозначенного периода приобретать товары партнеров или просто делать покупки от 99 грн и получить карточку с одним из экоперсонажей Джойкой.

С помощью специального приложения Джойка "начнет игру" в сортировку мусора с вами и вашим ребенком.

Это веселый семейный досуг, отличный повод поднять критично важную тему — защиту окружающей среды, а также возможность обсудить конкретные действия, которые могут способствовать очищению планеты от пластика.

В завершении акции команда "Фора" высадит деревья — в соответствии с набранными всеми участниками баллами.

Подробнее о Джойках и других CSR-проектах "Форы" беседуем с маркетинг-директором сети Оксаной Мицкевич.

— Расскажите, пожалуйста, о проектах "Фора", посвященных устойчивому развитию.

— У компании "Фора" большое количество проектов, направленных на благотворительность и устойчивое развитие. Расскажу о некоторых. Есть несколько программ, направленных на поддержку малообеспеченных людей.

Например, наш социальный проект "Потребуєш — візьми, маєш змогу — поклади", в рамках которого в магазинах "Фора" устанавливаются специальные стеллажи взаимопомощи. На них можно оставить продукты для тех, у кого нет возможности их купить самостоятельно.

Проект "Серце б’ється завдяки" нацелен на помощь детям с пороком сердца. За восемь волн акции в наших магазинах мы собрали более 1,7 млн гривен, и все они пошли на оплату эндоваскулярных операций для детей и подростков.

Вместе с сотрудникам компании мы собрали книги для библиотеки Краснопольской территориальной общины в Житомирской области, а также игрушки и подарки для воспитанников детских домов.

Уже несколько лет вносим свой вклад в развитие электромобильной инфраструктуры возле магазинов нашей сети — на парковках устанавливаем электрозарядки для автомобилей.

Уверены, что это помогает жителям принимать решение в пользу экологичных видов транспорта.

В магазине "Фора" в Погребах установлены солнечные батареи, а станцию из солнечных батарей планируем в обновленном магазине на улице Черновола в Вишневом.

— Почему решили провести акцию "Джойки" в сети магазинов "Фора"?

— Эта акция проходит на пересечении двух тем, близких нашему бренду, — защита окружающей среды и помощь детям. Миссия Джоек — просветительская: привычки наших детей определяют то, в каком мире мы будем жить в будущем.

Поэтому важно с ними уже сейчас говорить о таких важных вещах, как озеленение планеты и защита окружающей среды, и показывать, какими доступными инструментами этого можно достичь, — например, сортировкой мусора. Нам была очень важна игровая форма коммуникации, ведь именно так информация запоминается детьми без какого-либо сопротивления.

— Почему персонажи именно такие, и откуда взялась идея разделить их на городских, водных, лесных и воздушных?

— Джойки — продукт наших партнеров, и мы "принимали их в семью" уже готовыми.

А разделение очень логичное: современные дети живут в городе, и нам важно научить их не мусорить в нем; леса и парки — основные места для проведения пикников и досуга на природе, а привычка убирать после своих активностей поможет сохранить природу.

Вода в понимании детей — это в основном то, что они пьют и где купаются, необходимо доносить им, что ее чистота напрямую зависит от их действий. Воздух наименее осязаем, но если разобраться, то можно увидеть связь между тем, как мы сортируем мусор, и его чистотой.

Команда "Фора" уверена, что игры с Джойками — это прекрасный повод родителям пообщаться со своими детьми на тему экологии и личной ответственности каждого за нашу планету.

— Оксана, подскажите, пожалуйста, является ли трендом, когда бренды говорят с детьми на серьезные темы, как, например, вы об экологии?

— Сложно сказать, что мы коммуницируем только с детьми, хотя их вовлечение для нас очень важно, ведь, как я уже сказала, какие привычки мы сформируем у своих детей сейчас, в таком будущем и будем жить.

Наш социально-экологический проект все-таки в большей мере о семье, общении с детьми, трансляции новых и правильных ценностей новому поколению. Вместе расставлять приоритеты, стремиться к цели, учится, веселиться, играть и посадить первое дерево с ребёнком.

Лично я буду очень рада, если благодаря нашей акции взрослые люди задумаются о том, почему важно сортировать мусор и насколько важно обсуждать тему экологии со своими детьми.

Это будет означать, что главная цель достигнута, и следующими проектами можно будет усиливать позитивный эффект.

— Есть ли уже отклик от гостей?

— Да, мы наблюдаем, как наша активность распространяется в социальных сетях, — Джойки находят отклик в сердцах наших гостей. Наша команда очень рада, что так много людей поддерживают тему экологии и готовы поднимать ее со своими детьми.

— Подскажите, пожалуйста, будет ли продолжение у Джоек?

— Точно говорить об этом рано до окончания первой акции, но мы и наши гости эмоционально уже очень привязались к Джойкам, и есть шансы, что у них будет продолжение.







