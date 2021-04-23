Вакцина для банковской системы. Что ждать от 2021 года

Интервью с председателем Правления Коммерческого Индустриального Банка.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings прогнозирует устойчивость украинских банков и ожидает восстановление их показателей после пандемии Covid-19.

По данным аналитиков, рост в розничном и корпоративном сегментах возобновят в первую очередь дочерние структуры иностранных банков и частные украинские банки.

Показатели прибыли финансовых учреждений в 2021 году будут соответствовать уровню 2020 года. Каким был 2020 год и что ожидает банковскую систему в 2021 году мы поговорили с Председателем Правления Коммерческого Индустриального Банка Татьяной Путинцевой.

—Татьяна Владимировна, как можно охарактеризовать ситуацию в экономике в 2020 году и каким он был для банковской системы в целом?

— Всемирный банк повысил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2021 году до 3%. Еще в октябре 2020 года его прогнозы были в два раза скромнее – на уровне 1,5%.

В январском выпуске Всемирного банка "Перспективы глобальной экономики", прогноз падения украинской экономики в 2020 году 5,5% и рост на 3,1% был сохранен на том же уровне. Министерство экономики сохранило прогноз падения ВВП Украины в 2020 году на уровне 4,8% по итогам года и прогнозирует его рост в 2021 году на 4,6%.

Банковская система – это артерии экономики, с высокой чувствительностью к рыночной ситуации. В 2020 году банки Украины получили 41,3 млрд. грн. чистой прибыли.

Председатель Правления Коммерческого Индустриального Банка Татьяна Путинцева

Это на 29% меньше аналогичного периода 2019 года. COVID 19, безусловно, повлиял на финансовое состояние банков, но это влияние было менее ощутимо, чем ожидалось весной 2020 года.

Количество убыточных банков не выросло и 65 банков из 73 были прибыльными, с результатом 47,7 млрд. грн., что перекрыло убытки 8 других банков.

Можно уверенно констатировать, что банки развиваются в условиях пандемии с существенным запасом прочности. При общем спаде деловой активности и снижения стоимости ресурсов, банковская система Украины остается доходной, операционная прибыль достаточно высокой, а кредитные убытки не значительными.

— Татьяна Владимировна, с какими результатами Ваш Банк закончил такой непростой 2020 год? Удалось ли реализовать все поставленные планы?

Год был очень непростым не только для нашего Банка, но и для всей банковской системы. Несмотря на это на протяжении 2020 года Банк активно наращивал активы и клиентскую базу, опережая конкурентов и повышая эффективность.

Несмотря на кризисные процессы в экономике, активы Банка выросли более чем в два раза до 3,1 млрд. грн. По объему активов Банк поднялся с 49 места на 42 в рейтинге НБУ.

Прирост средств клиентов увеличился на 68%, объем средств юридических лиц увеличился почти втрое, физических лиц в 1,5 раза. Мы зафиксировали прибыль на уровне 42 млн. грн.

Подводя итоги года, можно с уверенностью сказать, что Банк вышел на запланированные финансовые показатели, уверенно набирает объемы бизнеса и является одним из самых динамично развивающихся банков.

— Татьяна Владимировна, как Вы видите дальнейшее развитие банка, определена ли стратегия, на что будете делать акценты в бизнесе?

Банк ориентирован на обслуживание предприятий малого и среднего бизнеса и это будет продолжать оставаться приоритетным сегментом для нас. По данным ООН, в целом на малых и средних предприятиях в мире занято почти 50% трудового населения и производится 33-60% национального продукта.

Банк также продолжит развивать сервис для физических лиц, сохраняя взвешенную политику плановой диджитализации бизнеса. В конце декабря 2020 года мы утвердили новую стратегию развития Банка, которая определяет бизнес-ориентиры до 2024 года.

— Татьяна Владимировна, сейчас многие клиенты жалуются, что многие банки отказывают им в обслуживании или требуют большое количество документов. Существует ли такая проблема?

— Ужесточения условий относительно чистоты финансовых операций это глобальная тенденция и в будущем нас ожидает еще более серьезный контроль наличных финансовых потоков, подтверждение происхождения средств, детальное документальное объяснение рисковых для Банка трансакций и реальная блокировка счетов для выяснения чистоты финансовых потоков.

Банковские системы во всем мире уже давно работают в таком режиме. Наша страна также подготовила базу и тестирует отдельные инструменты. Сложность состоит больше в непонимании клиентами отдельных норм и правил.

Во многих банках предпочитают отказать клиенту в обслуживании, чем тратить время на разъяснения причин и, тем более оказании помощи. Именно по этой причине консалтингу и индивидуальной работе с каждым клиентом мы уделяем особое внимание в своей сервисной модели.

— Татьяна Владимировна, какие преимущества, на Ваш взгляд, помогут Банку реализовать намеченную стратегию?

— Мы всегда были универсальным банком, но корпоративный бизнес всегда был для нас приоритетным. При этом наши усилия также направлены на создание комфортного сервиса для физических лиц.

В планах этого года подключение к BankID, внедрение технологии бесконтактных платежей Apple Pay Google Pay и дальнейшее развитие функций мобильного банка. Основным нашим преимуществом перед крупными банками является наша гибкость и мобильность.

Благодаря поддержке нашего иностранного акционера, мы получаем оперативную информацию о тенденциях на европейских рынках, о мероприятиях, проводимых западными банками.

Это дает нам возможность оперативно принимать необходимые решения и эффективно реализовывать стратегию развития банка. Не менее важным преимуществом есть наработанный опыт работы в корпоративном сегменте.

В сегодняшних непростых рыночных условиях мы много внимания уделяем консультационной поддержке клиентов, находим механизмы решения нестандартных бизнес задач и стараемся с пониманием относится к временным сложностям.

Мы активно наращиваем кредитный портфель, увеличиваем объем операций по факторингу и гарантиям. Все это стало возможным благодаря профессиональной команде Банка.

Безусловно, став банком со 100% иностранным капиталом доверие к банку возросло, что способствовало существенному приросту ресурсной базы и увеличению числа вкладчиков. У нас с акционером единое видение развития банка, мы уверенно смотрим в завтрашний день и убеждены что цели стратегии будут достигнуты.

Справка:

Коммерческий Индустриальный Банк - универсальный банк, основанный в 1993 году с полным спектром финансовых услуг для корпоративных и частных клиентов. Сеть банка насчитывает 38 отделений в разных регионах Украины. АТ "КИБ" выполняет все экономические нормативы, которые установлены НБУ в соответствии с законодательством.

Тетяна Путинцева имеет банковский опыт более 20 лет, 14 из которых — на руководящих должностях. Начинала с должности экономиста отделения и через несколько лет стала руководителем одного из отделений "Приватбанка". С 2006 года Тетяна Владимировна занимала должность заместителя Председателя Правления.

Работала в руководящем составе ПАТ "Проминвестбанк", АТ "Сведбанк", АКБ "ТАС-Комерцбанк", ВАТ КБ "Южкомбанк". С 2013 года занимала должность заместителя Председателя Правления АТ "ТАСкомбанк" — руководителя Восточного региона.

Назначена Председателем Правления Коммерческого Индустриального Банка с апреля 2018 года.