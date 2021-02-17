Аттестат от школы Канады, США или Великобритании: как получить международную школьное образование в Украине?

В чем отличия украинской и международной образовательных систем? Как заинтересовать ребенка учебой? Какие перспективы имеют обладатели аттестатов от школы Канады, США или Великобритании? Рассказывает эксперт по международной школьного образования - Крис Паредес. (укр)

"Ми знайомі з батьками, які прагнуть, щоб їхня дитина отримала середню освіту у Великій Британії, США або Канаді. Але найголовніша перешкода для батьків — страх відпустити дитину за кордон надовго. І ми їх розуміємо! Саме тому ми відкрили першу в Україні Міжнародну бордингову школу STUDY.UA. Тепер учні зможуть отримати міжнародну шкільну освіту, не виїжджаючи з України".

— Кріс, поділіться вашим досвідом. Що відрізняє закордонні середні школи від українських?

— Я працюю в галузі міжнародної шкільної освіти близько 6 років. 4 роки з них я працював у рейтинговій бординговой школі міста Ванкувер.

За цей час я особисто відвідав найкращі школи-пансіони Канади, зустрівся з їхніми командами та можу впевнено сказати: стандарти, яких дотримуються канадські школи, беззаперечно високі.

Я можу впевнено сказати про 5 особливостей канадських шкіл-пансіонів:

академічна строгість та регулярна оцінка знань;

та регулярна оцінка знань; команда підтримки студентів — це важливо для того, щоб учні розуміли, що вони будь-коли зможуть звернутися по допомогу;

— це важливо для того, щоб учні розуміли, що вони будь-коли зможуть звернутися по допомогу; впровадження нових технологій в класі — для швидкого та ефективного засвоєння навчального матеріалу;

— для швидкого та ефективного засвоєння навчального матеріалу; велика кількість позакласних заходів та можливості, доступні учням на кампусі школи;

та можливості, доступні учням на кампусі школи; підготовка до навчання в університеті та ментроринг.

Наразі я вже 2 роки працюю експертом і консультантом з міжнародної освіти в Канаді. Ми разом з моїми колегами привнесли досвід канадських шкіл в Міжнародну бордингову школу STUDY.UA — першу та єдину в Україні школу-пансіон закритого типу.

Ми знайомі з батьками, які прагнуть, щоб їхня дитина отримала середню освіту у Великій Британії, США або Канаді. Але найголовніша перешкода для батьків — страх відпустити дитину за кордон надовго. І ми це розуміємо!

Міжнародна бордингова школа STUDY.UA вирішує одразу декілька надважливих питань:

здобуття шкільної освіти міжнародного рівня в Україні;

розвиток важливих життєвих навичок для успішного навчання, взаємодії з людьми та майбутньої кар'єри;

підготовка до вступу до університету.

І все це — на безпечній закритій території, яка охороняється 24/7.

Вже 20 лютого, цієї суботи, ми будемо детально про це говорити на презентації Міжнародної бордингової школи STUDY.UA, яка відбудеться у готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv (вул. Набережно-Хрещатицька, 1А).

Відвідувачі презентації зможуть особисто поспілкуватися з керівництвом та адміністрацією школи, дізнатись про навчальні програми та можливості після випуску, а також отримати спеціальні пропозиції. Це — завершальна презентація, адже в нашій школі залишилось лише 40 місць, ми запрошуємо обмежену кількість людей.

— Що таке бордингова школа? Ми не чули, щоб в Україні активно використовували такий термін.

— Бординг — це класичний британський формат школи, який передбачає навчання, проживання та позакласні заходи на одній закритій території. Сьогодні формат бордингу впроваджують школи по всьому світу, адже це зручно і для батьків, і для дітей.

— Цікаво. А за якою програмою навчаються учні вашої школи?

— Школярі навчаються за програмою середньої школи України, разом з тим — мають можливість паралельно навчатися за міжнародною програмою та отримати атестат від середньої школи Канади, Великої Британії або США.

Отже, після навчання ваша дитина матиме одразу два атестати: український + канадський, британський чи американський. Як результат — ще більше можливостей після випуску.

— Розкажіть про інфраструктуру школи

— Наша школа знаходиться на території 5-ти зіркового заміського комплексу Grand Admiral Resort & SPA, це 15 км від Києва. Саме тут учні навчаються та проживають 5 або 7 днів на тиждень.

Для наших студентів відкриті:

SPA-басейн;

тренажерний зал;

боулінг;

тенісні корти;

спортивні клуби.

Класні кімнати школи оснащені гарнітурами VR/AR — ніяких старих підручників.

— Питання, що хвилюватиме всіх батьків: як організоване проживання та харчування в школі?

— Учні проживатимуть у просторих нових кімнатах. Хлопчики та дівчатка живуть в окремих блоках. Разом з дітьми на кожному поверсі проживає тьютор, який слідкує за дітьми. Ми забезпечуємо щоденне прибирання кімнат, заміну постільної білизни.

Учні можуть замовити послуги прання та прасування особистих речей. Також ми гарантуємо допомогу лікаря-педіатра та контроль стану здоров’я 24/7, послуги медпункту.

Тепер щодо харчування. Студенти школи харчуються 5 разів на день: тричі — в окремому залі ресторану, а також матимуть два снеки на території комплексу.

— Чи пропонуєте ви позакласні заходи?

Звісно, адже ми робимо акцент на всебічному розвитку дітей. Учні нашої школи займаються плаванням, тенісом, регбі, футболом, чирлідингом, верховою їздою.

Також школярі розвивають особисті якості та таланти на заняттях за напрямами Drama, Art & Photography, Science, Psychology. Викладачі школи намагаються розкрити потенціал кожного учні.

— Які перспективи матимуть випускники школи?

— Випускники Міжнародної бордингової школи STUDY.UA вільно володітимуть англійською мовою, матимуть актуальні академічні знання та за бажанням — продовжать навчання в університетах Канади, Великої Британії, США та Європейського Союзу.

Приходьте на презентацію — ми будемо більш детально говорити про школу та можливості після випуску. До того ж, участь події безкоштовна, за попередньою реєстрацією на сайті. Ми з нашою командою чекаємо на вас!