Все больше людей хотят жить ближе к природе. В чем преимущество и есть ли такая возможность в Украине?

Если в апреле в парках и лесах проводило время около половины респондентов, то в ноябре показатель вырос до 65%. При этом почти все участники согласились с тем, что время на природе делает их более счастливыми.

Если изучать тему глубже, то можно увидеть более решительные настроения: все больше людей готовы переехать к природе, чтобы чувствовать себя лучше. Сейчас из-за пандемии и массового перехода в онлайн этот тренд усиливается. Но насколько оправдан такой шаг? И успевает ли рынок недвижимости за новыми запросами?

Переосмысление дома

Количество времени, проведенного дома, за время пандемии увеличилось в разы. Здесь мы работаем, учимся, общаемся и развлекаемся. Квартира стала полноценным центром жизни и заставила нас переосмыслить ее назначение.

Соответственно, теперь требования к жилью меняются. Отдельное место для работы, удобное пространство для развлечений и в целом больший метраж — подобные пожелания все чаще встречаются у потенциальных покупателей.

О2 Residence расположен в черте города Киев. 15 минут на авто от станции метро Бориспольская — и вы среди живописного леса.

Отдельным пунктом идет возможность проводить время на воздухе. Там, где позволяет планировка дома, люди все чаще переделывают двор под полноценное место для проведения времени. В других случаях внимание уделяют зеленым территориям, которые находятся рядом с жильем. По данным опроса компании Harris, треть американцев раздумывают над переездом в местности с менее плотной застройкой.

Удаленная работа лишь способствует этому. Уже не нужно жить поближе к офису — фактор, который раньше был чуть ли не главным при выборе жилья. Теперь можно выбрать локацию, которая удовлетворяет другие потребности — с инфраструктурой для прогулок, близостью парков и лесопарковых зон.

Уже сейчас здесь обустраивают набережную с доступом к воде.

"В разгар карантина, в апреле-мае прошлого года, мы стали отмечать интересную тенденцию: на фоне снижения спроса до 40%, в нашем комплексе O2 Residence продажи в 3-4 раза превышали плановые", — делится Владимир Даниленко, коммерческий директор SAGA Development. — "Объект расположен посреди леса, вокруг почти девственная природа, есть озера, рядом с которыми мы обустраиваем современную комфортную набережную. Люди приезжали погулять в лесу, видели стройку, заходили в отдел продаж и понимали, что хотят тут жить. В итоге, в 2020 году мы запустили в продажу больше домов, чем изначально планировали. А средняя цена квадратного метра в O2 Residence за год выросла на 41%"".

Влияние природы

На свежем воздухе мы, как правило, чувствуем себя хорошо: улучшается настроение, появляется вдохновение и просто повышается общий уровень счастья. Но за этим стоят вполне объяснимые биологические процессы. Согласно исследованиям, прогулки на природе снижают давление, количество гормонов стресса и присутствие симптомов депрессии и тревожности.

Одно из преимущество жилого комплекса — продуманная концепция жизни в гармонии с природой.

В одной из работ, опубликованных в журнале Cognitive Research: Principles and Implications, пишут, что зеленые местности дают заряд энергии в том количестве, которое нам нужно. В таких условиях мы все еще сфокусированы — обращаем внимание на окружение, погоду, запахи — но прилагаем для этого ровно столько усилий, чтобы продуктивно отдохнуть.

Влияние природы в городе особенно показательно. По статистике, в более зеленых локациях люди живут дольше и имеют меньше проблем с ментальным здоровьем. Дети, которые ходят в школу в подобных местах, развиваются быстрее и вырастают более счастливыми. А в Филадельфии выяснили, что высадка деревьев снижает количество преждевременных смертей. Не говоря уже об очевидных вещах: качественном воздухе и низком уровне шумового загрязнения.

Амфитеатр, который достался по наследству от прошлых лет, будет сохранен и реконструирован.

Города постепенно отвечают на тренд. В Нидерландах, к примеру, в этом году стали убирать плитку, которой выложены палисадники многих жилых домов, и заменять ее на растения. Счет идет на десятки тысяч блоков, а цель — к 2022 году создать 20 гектар новых зеленых пространств. Мэр Лондона пообещал высадить деревьями территорию в 4 раза больше — чтобы озеленить столицу Британии. А в Сингапуре застройщики обязаны создавать зеленые территории, равные по площади размерам самого здания.

О многих таких инициативах заговорили именно в 2020 году, после начала пандемии. Локдаун и изоляция негативно влияет на наше здоровье, как физическое, так и психическое. Подобного рода возвращение к природе может стать ответом.

Эко-жизнь в Украине

По словам архитектора Антона Олейника, в Украине пока что мало задумываются о зеленых местностях, природных территориях:

"Причин много — нет понимания важности роли улицы, парков, часто они развиваются ситуативно. Базово, нет представления о том, в каком формате и при каких обстоятельствах люди должны их использовать. И из-за этого во многих районах жители просто не стремятся проводить время под открытым небом. Поэтому потенциал для совершенствования здесь бесконечный".

В то же время отдельные застройщики постепенно знакомят страну с мировым трендом. Одним из примеров жилых комплексов, где можно жить близко к природе, но при этом оставаться в Киеве, можно считать О2 Residence. Дома здесь — всего их будет 12 — соседствуют с лесом и озером с благоустроенной набережной. В то же время до центра столицы — 20 км, а дорога до ближайшего метро занимает не больше 15 минут на автомобиле.

Комплекс создавали с учетом местности. Высота зданий не превышает 7 этажей, и выполнены они из экологически чистых материалов, а инфраструктура не отвлекает от пейзажей. Зарядки для электростанций, собственная эко-ферма и раздельный сбор мусора — все здесь делается с мыслью о здоровье и заботе об окружающей среде.

В то же время в О2 Residence будет вся привычная инфраструктура. На первых этажах разместятся магазины, кафе, рестораны, частные медицинские кабинеты и аптеки, а также салоны красоты и химчистки. Но это лишь базовая часть. В комплексе, помимо прочего, построят свой детский сад, центр раннего развития, а для детей постарше — школу и кружки для внешкольного образования. Отдельное внимание будет уделено спорту и отдыху. На территории будет свой пляж, спортивные площадки, беговые дорожки, теннисный корт и футбольное поле.