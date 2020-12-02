Монетарная терапия

Национальный банк Украины в самом начале коронакризиса принял решение дать украинскому бизнесу удочку, вместо того, чтобы раздавать рыбу.

Денег в нашем бюджете на то, чтобы каждому предпринимателю выдать компенсацию за вынужденный простой из-за карантина , недостаточно.

Поэтому решение влить "кровь" в экономический организм и оживить его, дать возможность не закрывать предприятия через рефинансирование банков – довольно эффективный инструмент.

О том, какова роль банков в сдерживании падения украинской экономики вследствие карантина, вызванного Covid19, а затем – и развития, мы говорим с заместителем Председателя правления МТБ БАНКа Ростиславом Викторовичем Ивановым.

— МТБ БАНК в этом году получил рефинансирование НБУ, в том числе – так называемые "длинные деньги", сроком на пять лет. В чем, по Вашему мнению, смысл этих траншей, вливаемых главным банком страны в банковскую систему Украины?

— Давайте сразу договоримся: рефинанс от НБУ - это не банальная раздача денег, как, к сожалению, многие СМИ пытаются это представить. Это серьезная финансовая операция государственного уровня, которая преследует сразу несколько целей.

Тендеры долгосрочного финансирования (долгосрочный рефинанс выдается не просто так, а через тендер, то есть, чтобы быть допущенным к участию банк-реципиент должен соответствовать определенным критериям устойчивости) должны способствовать реализации сразу нескольких задач.

Это, во-первых, финансовая стабильность банковской системы страны и во-вторых, стимулирование экономического роста.

Дай голодному рыбу - и ты накормишь его на один день. Дай ему удочку, научи его ловить рыбу - и ты накормишь его на всю жизнь.

— Коронакризис обвалил украинскую экономику: прогнозируют, что ВВП упадет минимум на 5% в 2020 году, дыра в госбюджете увеличилась в три раза - до 298 млрд грн.

И это не все финансовые проблемы Украины: еще 346 млрд грн в этом году нужно на погашение госдолга. Как банки Украины могут помочь стране справиться с кризисом?

- Раньше, в кризисные моменты проблему решали так: НБУ печатал деньги и одалживал их Кабмину через облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ). Но пять лет назад - в 2015 году - законом "О Нацбанке" был введен запрет на прямое финансирование госбюджета регулятором.

Проще говоря, закон запрещает включать печатный станок без введения специальных инструментов "связывания" денег, потому что можно раскрутить гиперинфляцию, а это очень плохо.

Поэтому в самом начале кризиса руководством Нацбанка было принято решение использовать инструмент долгосрочного рефинансирования банков под обеспечение в виде залога ОВГЗ или других активов, в число которых с недавнего времени вошли и муниципальные облигации.

Таким образом, нынешний рефинанс - это монетарный инструмент, который работает на рыночных условиях.

— А как это поможет бюджету?

— Во-первых, у нас увеличился портфель ОВГЗ - с 610,4 млн.грн. до 942,2 млн.грн. Также по состоянию на первое ноября этого года мы вложили 150 млн.грн в муниципальные облигации, что отражает стремление банка финансировать в том числе и муниципальные бюджеты.

О чем это говорит? О том, что мы реально участвуем в финансировании дефицита госбюджета. Во-вторых, мы за счет средств, полученных в рамках рефинансирования, кредитуем крупный, средний и малый бизнес.

Это разные проекты – от инфраструктурных (с высокой прибавочной стоимостью) до финансирования аграриев, импортно-экспортных фирм, трейдеров, малых производств и ,следовательно, мы в определенной мере сокращаем расходы госбюджета по поддержке бизнеса и способствуем не только сохранению, но и созданию новых рабочих мест.

— Как Вы оцениваете устойчивость МТБ БАНКа?

— Судите сами: в самом последнем исследовании устойчивости банков, опубликованном в издании Минфин, наш общий балл за 3 квартал – 2,91 (максимальный в рейтинге – 4.42, но это очень крупный банк). А в рэнкинге банков по показателю лояльности вкладчиков с баллом 3,4, мы входим в первую четверть банков страны.

Учитывая, что мы не относимся к очень крупным банкам, результаты хорошие. Мы универсальный банк, при этом исторически большая часть наших корпоративных клиентов – бизнес-агенты, крупные трейдеры, стивидорные, экспедиторские компании, аграрии, производственники, операторы логистической и импортно-экспортной деятельности.

И могу сказать, что мы сделали все, чтобы поддержать их в этот сложный период – кредитный портфель за десять месяцев этого года увеличился на 41,3%.

Регулятивный капитал банка увеличился с начала года с 609,1 до 725,3 млн.грн., что отражает получение банком чистой прибыли в этом году на сумму 88,2 млн.грн. Норматив достаточности капитала Н2 составляет - 14,36% при норме НБУ в 10,0%. При этом МТБ БАНК имеет хорошую ликвидность, которая более чем в два раза превышает нормативные требования НБУ, а коэффициент покрытия ликвидностью во всех валютах ( LCR) составляет 205%.

— А как с кредитами для физических лиц? Вы можете использовать рефинансирование НБУ для этой цели?

— Разумеется! Например, ипотека. Вот смотрите: НБУ дает нам рефинанс , мы даем из этих средств человеку ипотечный кредит, эти средства идут строительной компании, строительная компания продолжает строить, рабочие – которые производят строительные материалы и те, которые строят, получают зарплату, идут в магазин, платежеспособный спрос сохраняется, экономика жива…

Нацбанк же сам кредиты физическим или юридическим лицам не выдает, а банки именно этим и занимаются.

И в результате получается, что мы, банки, даем государству гораздо больше, чем получили от него. В этом и заключается наша роль в поддержании отечественной экономики.