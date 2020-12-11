Европейские мамы одевают детей в украинскую одежду. Как компания Garnamama вышла на рынок Европы

Зараз на сайті Garnamama понад 50 тисяч артикулів. Український одяг купують не тільки в Україні, а й в Чехії, Словаччині, Литві, Естонії, Латвії, Болгарії, Греції, Швеції, Норвегії та навіть Америці. Ми розпитали, як Марині Заславець вдалося масштабувати свій бізнес та що радить підприємцям, які хочуть продавати свої товари в Європі.

Про перші кроки в бізнесі

— Пані Марино, розкажіть, чим ви займалися до того, як заснували Garnamama?



— Ми з чоловіком 20 років бути топ-менеджерами великої компанії, що продавала комп’ютери. У 2013 році власник продав бізнес, у якому ми працювали. Ми лишилися на роздоріжжі: треба було вирішити, чим займатися далі. Країна тоді стрімко змінювалася, і ми разом з нею. Тож подумали: чому б не запустити власну справу?

Ми вміли добре продавати онлайн, тож це мав бути онлайн-магазин. Залишалось тільки визначитися, що саме продавати.

— Чому зупинилися на дитячому одязі?

— Мені бракувало жіночої аудиторії. Продавати комп’ютери було нудно: більшість клієнтів чоловіки, які зверталися раз на кілька років. Не було сенсу навіть мудрувати з маркетингом, щоб клієнти лишалися.



Моїй дитині тоді було трохи понад рік, і мені подобалася "мамська" аудиторія. Вона емоційна та "жива". Спочатку ми збиралися продавати дитяче харчування, підгузки, іграшки. Вже навіть створили сайт та наповнили його контентом.

Але потім я потрапила на виробництво дитячого одягу — у величезний сучасний цех. Була здивована і захоплена. Ніколи б не подумала, що легка промисловість в Україні така масштабна та якісна!



Тоді у 2014 році українські виробники залишилися без важливого ринку збуту — Росії. Я зрозуміла: треба рятувати робочі місця. Було очевидно, що виробникам треба виходити на європейський ринок, і мені захотілося допомогти їм це зробити.



Буквально за два дні разом з чоловіком вирішили, що продаватимемо не харчування та підгузки, а дитячий одяг. Спочатку у магазині Garnamama були 3-4 виробники, але дуже швидко ми познайомилися чи не з усіма виробниками дитячого одягу в країні.

— Це висококонкурентний ринок. Не страшно було виходити на нього?



— Багато дитячих речей на той час продавалося в офлайні, а онлайні їх не було зовсім.

Ми створювали контент, якого ще не було: фотографували речі, писали описи до них. Ми відкривали для покупців те, чого вони ще тут не бачили. І це дуже надихало.

— Скільки коштів вклали у запуск бізнесу?



— За перші два роки вклали сотні тисяч доларів. По-перше, наш сайт — це побудована з нуля потужна платформа, яку можна легко масштабувати, і в якій все максимально автоматизовано. Розробка такого сайту — це дуже дорого і довго. По-друге, вклалися в фотостудію, щоб створювати якісні світлини одягу.

А ще перший час потрібно було закуповувати товар. Виробники не вірили, що одяг можна продавати в інтернеті. Вони дивувалися, що ми плануємо це робити і казали "З якої стелі ви звалилися?". Від такої реакції я була у сильному стресі.

Тому ми були змушені купувати у них товар, щоб показати: речі можливо продавати й в онлайні. І тільки згодом, через рік-два вони побачили в нас перспективу. А в 2020 році до продажів в інтернеті дозріли навіть ті, хто до останнього не хотів заходити в онлайн.

— Чи не було страшно витрачати такі кошти, не знаючи точно, чи вдасться бізнес?



— Звісно, страшно. Це були наші з чоловіком заощадження, які нам вдалося назбирати за 20 років роботи топ-менеджерами. А ще нам — і фінансово, і морально, і інформаційно — допомагав власник бізнесу, у якому ми перед цим працювали.



Тільки запустивши власний бізнес, я зрозуміла, наскільки велика різниця між топ-менеджером та власником компанії. Було страшно та нервово брати на себе таку відповідальність, адже від нас залежали люди, яким ми платимо зарплату. Через величезний стрес та великі навантаження ми навіть почали сперечатися з чоловіком. Раніше ми ніколи не сперечались, хоча й все життя працювали разом.

Ще рік тому я не була впевнена, чи зможу це все витримати. Тільки зараз я почала розуміти, заради чого були ці п’ять років. І певно тільки зараз можу сказати, що воно того вартувало. Тепер я вже готова тягнути це далі.



Головна особливість власного бізнесу: тільки від тебе залежить, що буде завтра. Для когось це надто важко. Є люди, яким простіше бути найманими працівниками і не тягнути такої відповідальності. Це теж нормально, важливо лише зрозуміти, що тобі ближче.

Ми ризикнули, і зараз вже призвичаїлися та більше не скандалимо. Будуємо плани на майбутнє та думаємо над новими проєктами.



— Скільки співробітників у вас було в перший час?



— П’ятеро людей, з якими ми працювали в комп’ютерному бізнесі. Після мільйонних оборотів у нас був повний нуль і абсолютна невідомість, що буде завтра. Але вони в нас повірили і пішли за нами. Це мене дуже розчулило.



— Що вас найперше здивувало у незнайомій ніші?



— Працюючи в IT-бізнесі, ми звикли до того, що все автоматизовано, усі просунуті та розбираються в технологіях. Натомість перша накладна, яку я отримала від виробника одягу, була написана на папірці від руки.



А якось ми пішли на переговори з великим постачальником тканини, він прийшов з Макбуком, але не користувався ним, записував усе в блокнот ручкою.

Тоді я зрозуміла, що людей з цієї сфери треба привчати до технологій, інакше легка промисловість довго не протягне.

— Як ви обирали, з якими виробниками працювати?



— Все просто: ми хотіли продавати те, що готові купити для своїх дітей. Перші покупки в Garnamama зробили ми самі: отримали поставку, витягнули гроші з гаманця і придбали одяг своїм дітям.



Зараз, коли ми починаємо працювати з новим виробником, у мене є два маркери. Коли товар приходить на склад, мої співробітниці мають захотіти щось зарезервувати для себе. Потім — те саме має відбутися в офісі, де речі фотографують для сайту. Якщо ніхто з моєї команди не захотів зробити покупку, значить з речами щось не так і ймовірно ми з цим виробником не працюватимемо.

У мене двоє маленьких дітей, і вони з голови до ніг одягаються в Garnamama. Якщо я щось не можу знайти, б’ю на сполох, і ми шукаємо, де це знайти, щоб продавати.

Про європейські ринки

— З чого почався ваш вихід на європейський ринок?



— У 2015 році ми хотіли вийти на ринок Польщі. Здавалося б, це логічно: сусідня країна, у якій живе 50 мільйонів мешканців, і з якою у нас хороші стосунки. Що могло піти не так?



Ми відкрили там офіс та склад, відправили купу листів, зробили багато дзвінків. Але результату не було. Цілий рік ми намагалися зрозуміти, в чому проблема. Потім з'ясували: поляки надають перевагу польським виробникам. Ще коли Польща відривалася від СРСР, влада 5 років поспіль пропагувала: "купуйте польське". Їхній купівельний патріотизм працює й досі, тому іноземним виробникам там важко.

Паралельно — я їздила в Чехію та інші країни, домовлялася з місцевими інтернет-магазинами, щоб вони продавали наші речі. Везла їм валізу одягу, показувала товари, дивилася на реакцію. Побачила живий інтерес та зацікавленість, і це мене надихнуло.

— Чому європейські магазини зацікавлені купувати український одяг?

— Українці, на жаль, недооцінюють наших виробників та скептично до них ставляться. Натомість наш одяг люблять і цінують в Європі — через високу якість. Коли я спитала в Чехії, чому вони так цікавляться нашою продукцією, вони відповіли: "Бо це не Китай". Там розуміють, наскільки круте у нас співвідношення ціни та якості.



До того ж ми не тільки возимо речі, а й надаємо якісний контент. У нас всі процеси так автоматизовані, що ми можемо швидко надати опис товарів будь-якою мовою світу.

У Європі створити фотостудію та найняти райтера для створення описів — це дуже дорого. А у нас є власна фотостудія, на які роблять від 200 фотографій на день. Це стало нашою великою перевагою і допомогло нам закріпитися на ринку.

— Чи довелося адаптувати український одяг під смаки європейських покупців?



— Так. Ми тричі возили туди речі українських виробників, але реакції не було. Їм подобалась якість, але треба було вгадати смаки європейців — насамперед підібрати кольори та малюнки.

Тому я змушена була знайти команду, яка розробляє дизайн та створити перші колекції. Так ми створили власну торговельну марку Garnamama. Розробляємо зовнішній вигляд і замовляємо виробникам відшити ці речі. 50% одягу бренду Garnamama продається в Європі.



— Навіщо взагалі було виходити на європейський ринок?



— Це перспективніше, особливо якщо хочеш побудувати великий бізнес. Україна — країна з великими ризиками. Тут ти залежиш від коливання курсу. Вартість одягу прив’язана до валюти, бо тканини та фурнітуру виробники закуповують за кордоном.



Ми вже доволі добре закріпилися на українському ринку, але я не хочу на цьому зупинятися. Я від початку розуміла, що завоювати український ринок — це питання зусиль, часу та грошей. А ось вийти на ринок Європи — це адреналін та азарт.



Коли я потрапила в Європу, була шокована масштабами онлайн-магазинів. Я приїхала в чеський інтернет-магазин і побачила 5-поверхову будівлю офісу. А коли наш кур’єр привіз речі на їхній склад, йому довелося уточнювати номер воріт, бо це була не просто будівля, а цілі ряди приміщень.

Тоді я ще сильніше зрозуміла, чому я так хочу в Європу, і які це величезні перспективи для розвитку.

— З якими країнами ви зараз працюєте?



— ТОП-3 — це Чехія, Прибалтика та Словаччина. Також наші речі продаються в Румунії, Болгарії, Греції, Швеції, Норвегії. Ми є і в Америці, працюємо там з маркетплейсами та мережею офлайн-магазинів.

Свідомо не заходили на великі ринки: німецький, французький, або англійський. Адже розуміємо: німці купують німецьке, англійці — англійське, французи — французьке. Будь-яка помилка на цих ринках коштуватиме нам дуже дорого. Тому ми не поспішаємо та шукаємо там свою нішу.

Європа — це не країна, а багато-багато різних країн зі своєю специфікою. Тому не можна просто "зайти в Європу", до кожного ринку треба шукати свій підхід.



Зараз лише 10% наших продажів — за кордоном, нам ще є куди рости. Як тільки ми зрозуміємо, що вичерпали весь свій потенціал до розвитку в Чехії, Прибалтиці та інших країнах, почнемо виходити на більші ринки.

Про логістику

— З чого починається робота з новим продавцем у Європі?



— Ми приїжджаємо особисто, показуємо речі, обговорюємо ціну, асортимент, малюнки.

Потім вони роблять перше замовлення та перевіряють, чи вклалися ми в обумовлені терміни поставки, чи все відповідає замовленню, і так далі.

Потім вони виставляють товар у своєму магазині та дивляться, чи є попит на нього. Останній етап — аналізують відгуки покупців та кількість повернень.



Все це триває близько 3 місяців. Якщо все було добре і клієнти задоволені, наступні закупки відбуваються значно простіше. Вам вже довіряють, і можна планувати поставки на місяць, два, і навіть пів року вперед.

— Як у вас організовані поставки?



— У нас є офіс та склад в Польщі, куди ми відправляємо речі з України. Ми працюємо з компанією Нова пошта Глобал, яка доставляє наші посилки прямо на польський склад. Звідти — кур’єри розвозять їх по усіх інших країнах на склади магазинів, з якими ми працюємо.

— Як ви обирали логістичного партнера?



— У мене було багато страхів щодо логістики. Розмірковувала, чи можливо взагалі гарантувати терміни поставки? Як працювати з митницею? Здавалося, що це дуже складно та проблематично.



Коли ми почали аналізувати ринок логістики, з’ясували, що легко організувати доставку фури товару, але практично неможливо — відправити кілька коробок. Більшість компаній за це не беруться, інші — просять космічні гроші.

Знайшли кілька компаній, і вирішили їх протестувати. Перші відправки ми робили не партнерам, а знайомим. Відправляли пробні посилки, і дивилися результат. Одна з компаній порушила всі свої обіцянки: від термінів, до вартості доставки.

Ми стали одним з перших клієнтів Нової пошти Глобал, і це нас врятувало. Якби ми їх не знайшли, ймовірно взагалі закрили б для себе тему продажів у Європу.

— Скільки коштує транспортування товарів?



— Зазвичай ми відправляємо кілька паллет з речами. В одну палету можна помістити від 1000 до 3000 товарів, в залежності від того, що веземо: куртки займають багато місця, а, наприклад шапки, або білизна - мінімум.



За доставку двух паллет в Польщу платимо фіксовану ціну - 10 тисяч гривень. Це 5-7% від вартості вантажу, вартість доставки включаємо в націнку. Чим більша вартість доставки, тим дорожче коштував би одяг для покупців, тому і ми, і вони зацікавлені, щоб доставка не обходилася надто дорого. Тому тарифи Нової пошти Глобал нас в цьому плані цілком влаштовують. Вони забирають товари з нашого українського складу. Зазвичай через 5 доставляють на наш польський склад. Усі переміщення вантажу відстежуємо через онлайн-трекінг на сайті. Це дуже зручно, адже бачиш щодня як рухається твій вантаж. У середньому ми робимо від 2 до 4 таких відправок на місяць.

— Чи були у вас проблеми з поставками у Європу?



— Одного разу виробник, з яким ми працюємо, сам того не знаючи, заборонив вивозити за кордон товари під своєю торговельною маркою. Його речі вже стояли на митниці, але їх не пропустили.



Я впала в паніку. Була впевнена, що вирішення проблеми затягнеться на тиждень: доведеться отримувати товар назад, все переоформлювати та відправляти його ще раз. А це — зірвані терміни поставки та підмочена репутація нашої компанії. Утім у Новій пошті Глобал підказали, які документи їм переслати в електронному вигляді. За добу проблема вирішилася.. Мене це вразило.

Другий раз ми потрапили під якусь перевірку, і митниця вимагала більше документів, ніж зазвичай. Все знову відбулося в електронному вигляді, і товар доїхав лише на один день пізніше.



Після цього я зрозуміла, що компанія Нова пошта Глобал — партнер, на якого можна покластися. І якщо виникне якась проблема, вирішувати її ми будемо разом, і поділимо ризики.

— Чи є у вас стратегічні плани на найближчі роки?



— Зараз наші продажі в Європі зростають на 20-30% щороку. У 2020 році зберегли цей темп, але завдяки розширенню асортименту. Нових партнерів було шукати неможливо, адже це не працює на відстані. Це завжди особисті зустрічі та демонстрація товарів продавцям.

На найближчі два роки у нас дві задачі: міцніше вкорінитися у тих країнах, де ми вже є, та вийти на нові ринки. Питання тільки коли відкриються кордони, щоб можна було проводити зустрічі з партнерами.



Також ми готові допомагати українським виробникам масштабуватися та виходити на нові ринки. Ми пройшли великий та важкий шлях, щоб навчитися це робити. Тепер готові ділитися досвідом та можемо бути провайдером наших виробників на ринки Європи та Америки. Причому, не обов’язково для виробників одягу — у нас є досвід виведення на європейський ринок навіть посуду.



Якщо товар може продаватися в тих самих інтернет-магазинах, я поділюся своїм каналом збуту. Тоді від виробника потрібно тільки бути готовим виконувати замовлення в потрібні терміни. Ми забиратимемо у нього товар в Україні та відправлятимемо туди на продаж.



Інколи іноземні продавці самі звертаються до нас з проханням знайти для них певні українські товари на продаж. Тоді ми готові взяти на себе всю організацію процесу: від юридичного супроводу, до фінансових розрахунків.

Або третій варіант: якщо це товар з зовсім іншої ніші, ми можемо знайти для цього канали збуту, або вивести його на маркетплейси.





— Що ви можете порадити бізнесу, який хоче вийти на іноземні ринки?



— Я вважаю, що неправильно відразу починати з Європи. Краще спочатку спробувати свої сили на українському ринку, і, отримавши тут схвалення покупців, далі вже масштабуватися.

Вихід на європейські ринки — це про більш стійку бізнес-модель, сильнішу впевненість у собі, амбіції та мрії про великий бізнес.

Але якщо ви хороший виробник, не обов’язково особисто проходити весь важкий та тернистий шлях виходу на іноземні ринки. Краще заручитися підтримкою тих, хто цим займається: логістичного партнера, або компанії, яка вміє це робити і має такий досвід. Інакше це відволіче вас від основної задачі — виробництва якісного та затребуваного продукта.

Автор: Тетяна Гонченко