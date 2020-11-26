Председатель Наблюдательного Совета Альфа-Банка Украина Роман Шпек: "Смысл есть в том, чтобы быть достойным сыном своего отца"

При поддержке Альфа-банка

Главным инженером предприятия я стал в 24 года. Директором – в 27 лет. Я не был вундеркиндом, но точно был интересным исключением. А сейчас в таком возрасте люди открывают и собственное дело. Раньше было больше ответственности, самоконтроля и самодисциплины, но и больше страхов. Нынешнее поколение более бесстрашное.

Я всегда любил организацию производства и экономику. Дважды меня назначали на предприятия изначально планово-убыточные. Представляете, это когда в конце года назначают цифры на потери будущего года. Но я их оставил рентабельными. Так меня и заметили.

Внутренняя свобода – это для меня самое главное. Для меня не так страшно, что я скажу, как то, что я не сказал, если считал иначе. Каждый с ней рождается, но кто-то слишком рано с ней расстается. И это всегда внутреннее, а не внешнее решение.

Что такое успех? Это безостановочное движение от одной ошибки к другой.

Я легко признаю и извиняюсь, если я не прав. Но не помню, когда такое было в последний раз.

Опыт – это яркий свет, который бьет у тебя из-за спины. Попробуй повернуться и рассмотреть – видишь только отдаленные лучи. Освещает дорогу только идея – она всегда перед глазами, а не позади.

Мне удивительно, как современные люди мало интересуются политикой. Уверен, наступит время, когда этот хаос надоест, и люди будут проявлять больше вовлеченности в политические и экономические процессы, чтобы расширить границы своего личного комфорта и свободы. Обеспечить для себя достойное будущее здесь.

Мы провели программу макроэкономической стабилизации страны. Мера непопулярная, я долго взвешивал все идеи, решиться помог Дэвид Липтон (в то время заместитель Министра финансов США, позже – спецпомощник Президента США Барака Обамы, первый заместитель Исполнительного директора МВФ, доктор философии – Авт.). Он убедил меня, что если ты – человек, который может сделать, то не должен сомневаться.

Мы очень часто оцениваем человека за то, что он сделал. А если оценивать за то, что он не сделал, когда мог?.. Не знаю, какая шкала была бы вернее.

Лучший способ помочь частным предпринимателям – не кричать о программах поддержки, а купить их товар. Прямая поддержка от сограждан и толкает предпринимателя держать качественный уровень, чтобы к нему еще раз пришли.

Когда мне сказали, что Президент хотел бы, чтобы я поехал послом в Брюссель, мне дали подумать лишь вечер. Я пришел домой, детей спрашиваю: "Вы едете со мной в Брюссель?". Для меня это было важно. Дочь – студентка первого курса, а у сына выпускной класс. Оставлять их было нежелательно. Они посмотрели, что есть где учиться на английском языке, и сразу согласились. Иначе, может быть, я бы не принял такое решение.

Я ехал главой постоянного представительства Украины при Европейском Союзе на два года с правом продления до трех. Потом от трех до четырех лет. В итоге проработал там 7 лет, 9 месяцев и 2 дня. Вернулся, когда почувствовал, что там мне лучше и что уже меньше скучаю по родине. Это мне не понравилось.

Мой сегодняшний день, мой статус, мой человеческий и профессиональный интерес больше меня драйвят, чем воспоминание о прошлом.

Альфа-Банк для меня был новым вызовом. Каждое место — это возможность испытать себя. Ведь образование — это не свидетельство, что вы что-то умеете, это только справка, что вы это прочитали.

Нет различий между государственной и коммерческой работой. Но само решение было сложным. Около часа я разговаривал с Президентом Украины, почему ухожу. Мне было 54 года. Мне нужно было думать о будущем, обеспечить семью, старость. Для меня важно было это сделать законным и прозрачным способом. У меня спрашивали, почему именно сейчас? Я отвечал: "После стольких лет на государственной службе, я не боюсь взять ответственность за свое будущее на себя".

Сейчас я не сомневаюсь в своем решении, я кайфую, работаю в удовольствие. Мне предлагают и другие варианты. Но я эти эмоции уже испытывал. Не новое мне не интересно.

Я всегда за открытость. Если вспомнить нашу советскую и постсоветскую мораль, у нас не было принято рассказывать о неприятностях в семье. Примерно то же заложено и в христианских традициях – не выносить сор из избы. А если взять англосаксонскую философию или психологию, то не страшно, что ты сделал или что с тобой произошло. Важно то, каким ты из этого вышел. Твои ошибки – всегда движение вперед.

У нас очень дружная семья. Самая большая наша с супругой заслуга, что мы с детьми не только родители и дети, но и большие друзья. Были разные ситуации, были спорные решения, но я всегда советовался с детьми и слышал слова поддержки.

Каждое поколение имеет свои вызовы. Никуда от этого не деться – мир так развивается. Мы вышли из советской бедности и мечтали разве что только о квартире. Казалось статусно. А сейчас молодежи это и вовсе не нужно. Потому что это влияет на ее мобильность. Им лучше иметь деньги на счете, переезжать поближе к работе. Сейчас молодежь более прагматична, у нее свои приоритеты.

Я воспитал прекрасных детей, а они воспитывают меня. И это стало настоящим открытием. Перед тем как принять решение уходить с дипломатической службы, я усталый приехал в резиденцию. Поздний обед, говорю супруге: "Маруся, будем возвращаться в Киев". Я был рад вернуться, наши корни здесь. Но что делать дальше – не знал.

– А как ты планируешь прожить следующие 10–15 лет? – спросили дети.

– Я могу пойти работать в министерство экономики, в министерство иностранных дел и еще…

– Стоп-стоп, папа. Ты отвечаешь, где ты можешь работать. А мы задали вопрос, как ты хочешь прожить следующие годы. Ты подумай и скажи нам.

Им пришлось ждать целых пять месяцев. Но я принял осознанное решение и уже знал, как дальше хочу прожить свою жизнь.

Молодежь уходит от стандарта, от штампов, от пропаганды и идеологии. Мои дети живут в Лондоне. Они рассказывали, как покупали кому-то на день рождения корову для бедной семьи из Африки. Это рост ответственности, сознания, значимости.

Кто-то из великих сказал: если ты думаешь, как воспитывать детей, то успокойся – они все равно будут похожи на тебя, так что воспитывай себя.

Для меня важно быть полезным другим людям, в этом и заключается значение человека. Полнота и счастье зависит от того, что я могу быть полезным кроме себя, кроме своей семьи. Это мое понятие значимости, так я стараюсь относиться и к другим.

Когда мы праздновали 60-летие моего отца, это был 1980 год, я поздравлял и благодарил его за то, как много он мне дал. Когда я начал работать, меня воспринимали как сына Шпека. Я имел определенный аванс порядочности и профессиональности. И папе пообещал, что ему будет приятно, что он – отец Шпека. Каждый день помню об этом.

Мама мне говорила: "Знаешь, что важно, сын? Вот для человека очень важно уместиться в своей шкуре". Потому что это выпирание может к нарывам приводить, ты должен уметь владеть собой, своими эмоциями. Ты должен уметь быть довольным своим положением и статусом. Не кто-то ответственен за то, кто ты есть и что у тебя есть. Это твоя ответственность.

Я каждый день звоню жене. Спрашиваю, все ли у нее хорошо, как у нее дела. Я не могу не позвонить сыну, не написать дочери и не спросить о внучке. Вот она позавчера была очень расстроенной, пришла из садика (ей 3,5 года), ей вечером читали книжку, как медвежонок сидел и ел фрукты... Уже надо было идти спать, а ребенок не мог успокоиться, почему этот положительный герой в ее воображении остатки фруктов бросил на траву, а не в урну. Это ей мешало спать. Совсем другие ценности.

В моем сердце и в моей голове хватает места для всех.

У меня обнаружили рак щитовидной железы. Я благодарен семье, Всевышнему и врачам, что смог выздороветь. Интересно, что в этот момент я не пожалел ни о чем, что было, лишь только волновался о том, что будет с моей семьей. Эти разговоры с самим собой продолжались несколько дней, постоянные мысли: кто будет погашать кредит, кто будет за родными присматривать. Думаю, это вытянуло меня.

Важнее не то, что ты сказал, а то, что не успел. Через сутки после операции я потерял речь. Где-то был затронут нерв, я почти полгода сипел, потому что часть связок была парализована. Я ходил к лучшим светилам, умницам, они со мной занимались, делали все возможное. Но были и те, кто готовил к сложностям, к тому, что это не пройдет. Но мне еще многое нужно было тогда сказать, я был внутренне не согласен. В канун моего 55-го дня рождения я заговорил. Такой самому себе подарок.

Уметь радоваться тому, что ты имеешь, и понимать, что твое счастье только в твоих руках – самое сильное осознание и свобода. Если бы мы все это понимали, мы бы имели более справедливое общество.

Сейчас каждый банкир, если он хочет быть успешным, должен быть digital. Для моего поколения это интересная, а для следующих – уже обязательная часть жизни. Раньше банкиры задавали тенденции, сейчас они должны улавливать запрос клиента и идти за ним.

Sense SuperApp в нашей семье первой попробует моя жена Маруся. Она оберегает меня от домашних забот, платежей и имеет равный доступ к моей карточке.

Меня можно найти в Facebook. Я туда зашел несколько лет назад и сейчас продолжаю этот эксперимент, практически не пишу туда ничего рабочего. Выкладываю фото, это мое хобби. У меня даже есть дрон, я делаю снимки в горах с высоты, закаты и восходы…

Я принципиально не даю советы. Даже родственникам ничего не советую. Уверен, что это делает нас всех немного инфантильными. У меня было много успехов и нет каких-то волнений о моих неудачах. Потому что все решения я принимал сам.

Я коллекционирую хорошие вина. Но вкус ты получаешь не от того, сколько стоила бутылка вина, а от того, с кем ты разговаривал, когда его пил.

Я не думал о написании воспоминаний, мемуаров, потому что у меня каждый день есть чем заниматься. Если ты видишь, что весь твой опыт добавляет уверенности и стойкости при принятии решений сегодня и не мешает спокойно спать по ночам – это главное.

Я не спешу подводить итоги. Мне всего 65. Мне кажется, впереди еще много вершин, которые помогут осознать смысл жизни.

БЛІЦ

Для кого Sense SuperApp? Для всех, кто знает, что наш банк – лучший для клиента.

Лучший совет, который вам давали? Быть самим собой.

Лучший совет, который давали вы? Тот же.

Как быстро вы принимаете решение? Я интуитивно принимаю решение сразу, но обсуждаю с коллегами. Однако меня сложно переубедить.

Ради чего есть смысл тратить время? Делать добро.