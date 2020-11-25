Обзор Huawei Freebuds Pro: новые флагманские наушники, которые спасут ваш слух

"Мы не настолько богаты, чтобы постоянно покупать дешевые вещи", – наверняка вы часто слышали эту фразу от своих родителей в детстве. Это выражение касается абсолютно всего. Наушников в том числе. (укр)

Які основні побажання користувачів щодо навушників? Якщо їх зібрати разом і вивести щось середнє, то потрібні адекватна ціна, відмінні баси, якісне шумопоглинання і сумісність з операційними системами Android, Windows та iOS.

Коли чуєш такі вимоги, то відразу уявляєш величезні навушники, які тиснуть своєю вагою на голову. Однак існує набагато легший і дешевший варіант. Ціна, баси і шумопоглинання помістилися в крихітний кейс Huawei Freebuds Pro.

Вони видають не тільки шикарний звук, а й вирішують головну проблему, з якою стикаються дві категорії людей – фрилансери і фестивальники. Яку саме? Розповімо в ході огляду Huawei Freebuds Pro.

Морський камінець – блискучий та гладкий

Ось що нагадує кейс Huawei Freebuds Pro у трьох кольорах – білому, сірому та чорному. Дизайн навушників теж вийшов мінімалістичний: два коротенькі і не менш блискучі прямокутники. Вони зручно сидять у вухах і не відчуваються. Це й не дивно, бо їх вага – по шість грамів кожен.

Для максимального комфорту через спеціальну програму можна перевірити, наскільки добре сидять Huawei Freebuds Pro у вухах, та вибрати амбушюри, які підоходять найбільше. У комплекті йдуть три пари.

Управляти Huawei Freebuds Pro неймовірно легко. Щоб прийняти чи скинути виклик або перемкнути пісню, досить легко натиснути на боки одного з навушників. Гучність регулюється дотиком вгору або вниз.

Кожен навушник має по два прорізи. Це мікрофони, з'єднані спеціальною трубкою. Така технологія відмінно бореться з проблемою вітру.

Ситуація знайома: у телефонну розмову вривається потік повітря, і барабанні перетинки від цього мало не лопаються. Цей свист максимально усувається завдяки цій конструкції. Ви чуєте не вітер, а вітерець.

Одразу з'являється питання: може, і чутність людського голосу покращилася? У Huawei опрацювали і цей момент.

"Скажіть, пожалуйста, скільки годин? Десять? Ой, чує баба"

Пандемія коронавірусу змусила нас носити маски. Коли ми в них розмовляємо, часто складається враження, ніби ми говоримо в подушку.

Послухайте кілька голосових повідомлень, які ви записали в масці. Швидше за все, вам довелося напружити вуха, щоб усе розібрати. Розмова на двадцять хвилин у цій ситуації стає складним заняттям.

Huawei ефективно вирішила цю проблему завдяки вбудованому датчику голосу Bone Voice Sensor.

Як ми вже знаємо, у Freebuds Pro є по два мікрофони, які усувають шум вітру. Крім цих мікрофонів, у кожному навушнику заховано ще по одному. Два сприймають звук голосу з високою точністю, а третій – внутрішній – обробляє голос і робить його більш чітким завдяки вібрації голосу через кістку.

Навіть через найщільнішу маску вас буде чутно ідеально і без перебоїв. За хороший і стабільний сигнал відповідають подвійні антени в кожному навушнику. Навіть якщо телефон лежатиме в кишені або сумці, ви будете чути співрозмовника так само добре, як і він вас.

Залишається одна проблема – зовнішній шум, але і в цьому питанні Huawei теж досягла успіху.

50 відтінків шумопоглинання

Розглянемо дві ситуації.

Перша ситуація: ви - фрілансер, який постійно працює в громадських місцях. Наприклад, це кав'ярня або коворкінг. Люди там постійно розмовляють і стукають клавіатурою, а це відволікає. У кав'ярні ще й музика шумить на пару з кавоваркою. У такі моменти хочеться втекти в найближчий будівельний і купити навушники для працівників відбійного молотка.

Друга ситуація: ви - фестивальник зі стажем, який відвідує кілька таких подій на рік. Як відомо, децибели там немаленькі. Згодом ви помічаєте, що вам некомфортно, коли звук дуже гучний, але на концерти ходити хочеться. Якщо будете переступати через себе, то можете захворіти на тинітус - хронічний писк у вухах.

Що робити в цих ситуаціях? Відповідь знає інтуїтивна система шумопоглинання Huawei Freebuds Pro, яка не зустрічалася ще ні в одних навушниках в світі.

Вона має чотири режими - динамічне шумопоглинання, повне, комфортне та загальне. Найголовніше - система працює навіть в той момент, коли ви ні з ким не говорите і не слухаєте музику.

Коли увімкнений динамічний режим, Huawei Freebuds Pro розпізнають фоновий шум, в якому ви перебуваєте, і самі встановлюють рівень шумопоглинання. Вам не потрібно нічого перемикати або налаштовувати - навушники все зроблять за вас.

Але якщо хочется контролювати рівень шуму самостійно, то для цього ще три режими, які ви можете використовувати в залежності від рівню шуму навколо. Наприклад, комфортний режим підійде для роботи в офісі. Звичайний режим шумопоглинання можна використовувати, наприклад, в кав’ярні.

Режим повного шумопоглинання підійде, скажімо, для метро чи польоту на літаку.



Більше того, Huawei Freebuds Pro мають унікальний режим прозорості. Він працює так: шум поглинається, але навушники роблять голоса навколо трохи гучнішими. Таким чином ви зможете почути, коли оголошують посадку на літак чи станцію метро, не витягуючи навушники.

Для фрілансерів Huawei Freebuds Pro стане чудовою можливістю зосередитися на роботі, ізолюючи себе від решти шуму в коворкінгу. Для фестивальників Huawei Freebuds Pro ще більш незамінні - така система шумозаглушення знижує навантаження на вуха і дозволяє насолоджуватися живою музикою.

До речі, про музику. Як вона слухається в Huawei Freebuds Pro?

Пісні, як по нотах

Може здатися, що творці Huawei Freebuds Pro зосередилися на шумозаглушенні і оптимізації людського голосу, а на звук часу не вистачило і його зробили стандартним, але ні.

Звук в нових навушниках Huawei вийшов шикарним: щільний, потужний, з мурашковими басами. Пісня у вухах немов розгортається. У композиції чутно абсолютно всі інструменти. Навіть ті, про які ви раніше не здогадувалися

Таке стало можливим завдяки динамічному драйверу, діаметром в 11 міліметрів. Завдяки підвісці між драйвером і динаміком, стабілізується вся акустична система навушника. Підвіска немов вбирає вібрації в себе, залишаючи слухачеві тільки чистий та чіткий звук.

Загалом

Чудова акустична система, шумопоглинання на всіх можливих рівнях, топова система обробки голосу, 30 годин роботи з кейсом для підзарядки і всього за 5999 гривень.

Кейс і навушники Huawei Freebuds Pro важать всього 72 грами. На перший погляд, незначна вага, але, як ми бачимо, її достатньо, щоб відгризти свій шматок на ринку флагманських навушників.