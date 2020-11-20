Антон Кульчицкий: у инженерии есть все шансы стать драйвером экономического роста в Украине, и мы поможем не упустить такую возможность

Антон Кульчицкий о компании Прогресcтех-Украина, партнерстве с Boeing и сотрудничестве с NASA.

— Антон Владимирович, совсем недавно вы стали главой компании Прогресстех-Украина. Будут ли какие-то изменения в связи с вашим назначением?

— В первую очередь, я буду продолжать намеченный курс, потому что уверен: наша компания, как и весь холдинг Progresstechgroup, успешно развивается и делает большой вклад в экономику Украины. Не все понимают, какое влияние оказывает на экономику компания, в которой трудятся около 1000 инженеров.

Смотрите, фонд заработной платы у нас составляет около 80%. А вот при выращивании зерна он составляет примерно 9%. А что такое фонд оплаты труда? Это деньги, которые работник потратит, купив нужные ему вещи, услуги.

Это деньги, которые в виде отчислений и налогов пойдут на оплаты пенсий и так далее. А тут коэффициент между отраслями, грубо говоря, равен 9. То есть, если мы экспортируем инженерных услуг на $1 млн, то вы должны вырастить и продать за рубеж зерна уже на $9 млн, чтобы оказать такой же эффект.

В этом году мы экспортировали условной пшеницы, собранной с 400 тысяч гектаров земли. Вот так, 4 тысячи квадратных километров сплошных полей. И это лишь часть большой картины.

— Это довольно неожиданный подход к оценке влияния бизнеса на экономику. А какие у компании Прогресстех-Украина основные задачи?

— Прогресстех-Украина активно занимается качественной подготовкой инженеров, а также сотрудничает для этого с ведущими ВУЗами страны.

Это позволяет нам энергично развивать бизнес, удовлетворять запрос на выполнение инженерных работ широчайшего спектра от нашего основного партнёра, компании Boeing, позволяет сохранять и развивать инженерную школу Украины, повышать привлекательность инженерной профессии.

Так что наша основная задача — это не только повышение качества наших сервисов и подготовки инженеров в соответствии с требованиями рынка, но и значимый социальный эффект, который придает устойчивости этому сектору промышленности в целом. Мы также активно развиваем и новые направления. Например, информационные технологии.

— Основной партнер и заказчик Прогресстех-Украина – компания Boeing. Почему в качестве своего крупнейшего в Восточной Европе партнера Boeing выбрал компанию Прогресстех-Украина?

— За этим решением – большая история. Группа компаний Progresstechgroup сотрудничает с Boeing уже более 26 лет. Это партнёрство всегда было успешным и взаимовыгодным. Стратегическим партнером Boeing мы стали, обеспечивая высокое качество услуг.

А начинали с очень важного для нашего ключевого заказчика проекта по сертификации опоры флагмана коммерческого флота Boeing тех времен – самолета B777. За это время мы выполнили целый ряд работ высочайшего качества.

Команда Прогресстех-Украина уже через 3 года сотрудничества с гигантом авиапрома была удостоена почетной награды Boeing за исключительную эффективность и высокое качество работ – Performance Excellence Award.

Boeing также учитывает сильную позицию Прогресстех-Украина в области организации и функционирования собственной системы подготовки высококвалифицированных инженеров. Эта система основана на уникальной методике поиска и выбора кандидатов.

Помимо учебных курсов и тренингов всевозможных форматов, мы также запустили образовательный проект государственного уровня – совместную с Киевской политехникой магистерскую программу дуального образования, которая отмечена европейским сертификатом.

Отлаженная система подготовки инженеров и непрерывный профессиональный рост сотрудников помогает нам постоянно наращивать объемы и расширять перечень инженерных работ, оперативно формировать проектные группы под новые заказы от Boeing.

— По вашему опыту работы в международных проектах, чем украинский высокотехнологичный бизнес отличается от европейского и американского?

— Первое, что я заметил, когда стал работать в Украине, – это высокая концентрация молодых людей, которые занимаются техническими дисциплинами.

Скажем, в США юноши и девушки с хорошим потенциалом чаще, как мне кажется, выбирают области, менее связанные с техникой, – бизнес, экономику, банковское дело. И не только из-за коммерческой составляющей. Честно говоря, технические отрасли весьма сложно осваивать.

Надо долго вкалывать и вкладывать время, прежде чем вы получите какую-то отдачу. Это сложно, требует высокой концентрации, надо постоянно преодолевать себя. Поэтому люди, если у них есть выбор, часто предпочитают другие сферы деятельности.

Но в Украине так сложилось сейчас, что естественное и техническое образование предоставляет, возможно, самые лучшие социальные лифты.

Присмотритесь, кто сейчас представляет средний класс в Украине? В большинстве своем, ими окажутся инженеры и IT-специалисты.

На мой взгляд, это огромное преимущество, которое Украина непременно должна использовать. Ведь, в конечном итоге, перспективными становятся те страны, которые делают ставку на технический прогресс. Посмотрите на Индию, для примера.

В 2019 году общая выручка IT-сектора Индии на 20% превосходила весь ВВП Украины. Это огромная сила и, как я уже говорил вначале, очень интенсивный вклад в экономику страны.

Интересно посмотреть и в исторической перспективе. Возможно, мой взгляд не совсем классический, но я считаю, что историю делают не столько политики или военные, сколько инженеры и ученые. По крайней мере, вклад последних сильно недооценивается.

Изобретения парового двигателя, генератора электрического тока, телефона, компьютера создали предпосылки к изменению общества. Потом уже социальные структурные изменения подтягиваются, общество неизбежно меняется.

И государства, где изобретали эти самые условные автомобили и паровозы и работали над их улучшением, быстрее всех менялись структурно, становились лучше для жизни своих граждан.

Думаю, ситуация в Украине сейчас во многом такая. Инженеры и IT-специалисты имеют все шансы стать основной силой, драйвером экономического роста и политической эволюции. И мы постараемся помочь Украине не упустить эту возможность.

— То есть в Украине сейчас высокий кадровый потенциал квалифицированных инженеров?

— Да, безусловно. Я вижу, это сейчас в тренде. И это хорошо. Еще я заметил один интересный эффект в украинском инженерном бизнесе. Возможно, он связан с тем, что в инженерные профессии идут люди с высоким интеллектуальным потенциалом, у которых особое отношение к делу.

В Украине инженеры очень ответственно относятся к своей работе, и у них развито желание учиться.

— Вы упомянули о развитии IT-направления в компании. Планирует ли Прогресстех-Украина выйти на международные рынки с собственным программным продуктом? Если да, то когда и какова будет сфера его применения?

— Да, сейчас мы активно развиваем сферу информационных технологий. У нас есть несколько интересных направлений с компанией Boeing, также сейчас мы разрабатываем приложения для мобильных устройств. Эти разработки далеко не всегда связаны с самолетостроением.

Кроме того, мы работаем над сложным техническим пакетом программ, основанном на методе дискретных элементов, для анализа сыпучих материалов. Наш программный продукт Polyphysica позволяет моделировать поведение каждого из элементов сыпучего материала, например, грунта астрономического объекта, с учетом взаимодействия его частиц при посадке или перемещении космического аппарата.

При помощи этого программного продукта мы решали многие задачи, связанные с космическими исследованиями.

— Да, ведь вы известны большим опытом в сфере аэрокосмических исследований – участвовали в проектах NASA, работали в Арктическом Суперкомпьютерном Центре, Университете Аляски, а совсем недавно были финалистом программы NASA с проектом CAESAR. Каковы, на ваш взгляд, перспективы аэрокосмических исследований?

— В проекте CAESAR я участвовал в составе большой международной команды. Это проект по исследованию кометы Чурюмова-Герасименко с целью собрать материал на комете и доставить его на землю.

Конкретно я и моя команда занимались расчетом нагрузок, которые будет испытывать капсула при возвращении на землю, а также расчетом различных параметров при заборе материала непосредственно на комете. Я действительно участвовал и в других программах, связанных с посадкой аппарата на астероид, или с марсоходами – было очень много интересных работ, которые мы выполняли.

Понимаете, в каких-то областях, например, в ІТ или биотехнологиях, стремительный прогресс очевиден. Но вот в космической отрасли, мне кажется, все получилось сложнее, чем виделось в многочисленных книгах и фильмах про прекрасное далеко, и в первую очередь, по объективным причинам.

Это связано с тем, что нужно преодолевать силу притяжения земли, чтобы куда-то отправиться, на что требуется очень много энергии и это очень дорогое удовольствие, по крайней мере, пока не изобрели каких-то особых источников энергии.

Кроме того, сам космос – это не очень дружественная среда для человека, со многими опасностями, отсутствием воздуха и питания, наличием радиации и такими большими расстояниями, что сигнал связи может идти многие минуты, что часто исключает прямое управление, потому наше продвижение в этой сфере весьма затруднено.

Все же я думаю, космос будет осваиваться. У человека есть мечта — вырваться за горизонты. И тут не только экономические драйверы присутствуют.

Если же говорить о нашей компании, то пока скажу лишь, что мы продолжаем заниматься космическими проектами.

– Сейчас внимание всего мира приковано к пандемии коронавируса. Повлиял ли он как-то на бизнес Прогресстех-Украина? Как компания реагирует на кризис?

— Конечно, пандемия сильно повлияла и на нас, и на наших партнеров. В то же время, мы сразу поняли, что для дальнейшей эффективной работы необходимо создать максимально комфортные и безопасные условия на рабочих местах.

Вопрос безопасности работы сотрудников компания решает в духе корпоративной социальной ответственности.

Мы организовали доставку инженеров на работу, исключив использование общественного транспорта, чтобы минимизировать риск инфицирования.

Совместно с партнерами наладили удаленную работу для многих инженеров, запустили новую программу инженерного развития национального масштаба с возможностью дистанционно получить знания и навыки, необходимые современному инженеру.

Компания за свой счет проводит ПЦР-тестирование всех вновь прибывших сотрудников, а также предоставляет повышенные страховые выплаты в случае болезни. Так что на эффективность нашей работы пандемия не повлияла, она просто внесла свои серьезные коррективы, к которым мы адаптировались.

Фото: Олег Дудар