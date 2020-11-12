Александр Онищенко: "YASNO – это забота о клиенте и об окружающей среде"

Популяризация энергоэффективных технологий, развитие электромобильности, бережливое потребление электроэнергии – это все про розничный бренд YASNO, который ровно год назад появился на украинском рынке.

Александр Онищенко, директор по развитию бизнеса компании D.Solutions, которая владеет брендом YASNO, подвел итоги присутствия на рынке, новых продуктах и подходе к формированию ценностного предложения для клиентов в энергетическом ритейле.

— Александр, расскажите, зачем был создан бренд YASNO?

— Еще два года назад функции поставки и распределения электроэнергии в Украине были сосредоточены в одних "руках" – у облэнерго.

С 1 января 2019 года стартовала реформа энергорынка. Облэнерго разделились на две разные компании: поставщика, который продает электроэнергию населению и предприятиям, и оператора системы распределения, отвечающего за работу электросетей.

Анбандлинг (разделение облэнерго) открыл новые возможности и создал конкуренцию на рынке в сфере поставки, то есть продажи электроэнергии.

Чтобы выделиться среди других поставщиков, быть узнаваемыми для клиентов, собственно и был создан бренд YASNO.

Создание яркого, заметного розничного бренда, который бы привнес новые стандарты в отрасль энергетических и коммунальных услуг в Украине – это часть долгосрочной стратегии ДТЭК.

Домашняя зарядная станция для электромобилей

В розничном бизнесе для каждой компании важна не только узнаваемость, но и ценности, которые вызывают положительные эмоции и чувства. Клиенты – это люди, для которых важен заботливый подход. Это все, в том числе, и про YASNO.

В нейминг мы заложили несколько смыслов. Это и ясность в услугах, и удобство в сервисах, и прозрачность всех процессов, а также ясное видение перспектив развития рынка.

Создание YASNO – это результат командной работы, где очень много сотрудников, внутренних экспертов, высказывали свои идеи и видение того, что должен символизировать бренд.

Уверен, мы выбрали правильный вариант с точки зрения идейного наполнения бренда.

— Зачем поставщику электроэнергии дополнительные продукты и услуги?

— С точки зрения бизнеса все очень просто – мы думали над тем, какую добавленную ценность можно предложить клиентам, как быть лучше других. Ведь это розница, тут высокий уровень конкуренции.

Мы предоставляем такие продукты и услуги, которые уникальны, интересны нашим клиентам, и в то же время способствуют развитию энергосбережения.

— Какие продукты и услуги YASNO больше всего пользуются спросом?

— Самое востребованное после электроэнергии – проекты по энергоэффективности для промышленности. Уже реализовано более 80 энергосервисных проектов, которые позволяют предприятиям и объектам бюджетной сферы экономить от 30% до 90% энергоресурсов.

К примеру, нашу работу уже оценили на металлургических комбинатах "Азовсталь", ММК Ильича, Центральном ГОКе, СевГОКе и других. Как это работает? Изменив технологический процесс, обновив оборудование, установив автоматику, заменив освещение, предприятие получает ощутимый экономический эффект.

А выполненные нами 28 энергоэффективных проектов в садиках, школах и больницах помимо экономии позволяют создавать безопасную и здоровую среду для детей, пациентов и персонала учреждений.

Крышные солнечн ые панели с установкой "под ключ"

Когда после энергетической модернизации заказчик видит выгоду, он сам спрашивает, что можно сделать еще.

Мы не просто предлагаем энергоэффективные решения, мы обеспечиваем комплексный подход, свою экспертизу, финансируем и выполняем энергоэффективный проект "под ключ".

И каждый месяц сверяем, достигнуты ли результаты, которые были задекларированы. Ведь возврат наших инвестиций напрямую зависит от достигнутой экономии.

— А если говорить о бытовых клиентах?

— Еще до создания YASNO мы предлагали клиентам двузонные счетчики, которые позволяют людям платить на 50% меньше за электроэнергию, потребленную ночью с 23:00 до 08:00. Это востребованный продукт.

В энергоэффективный набор Розумний Watt кроме двузонного счетчика входят услуги по его быстрой установке, "умные" розетки и LED-лампочки.

Также мы предлагаем наборы Розумне світло – это инновационные устройства с возможностью дистанционно управлять освещением. Также наши клиенты могут приобрести в YASNO энергоэффективную климатическую технику для дома: бойлеры, кондиционеры, ультратонкие керамические обогреватели.

— Какие новые продукты предложили после запуска бренда YASNO?

— Один из приоритетов YASNO – содействие переходу на чистые источники энергии. Такие, как энергия солнца. Мы заявляли, что хотим предлагать нашим клиентам солнечные панели и это выполнили.

Собственники частных домов могут не только заказать установку солнечных панелей, но и оформление "под ключ" "зеленого тарифа". Это дает возможность продавать избыток полученной от солнца электроэнергии в сеть.

Энергоэффективный набор с двузонным счетчиком

В Киеве, в Донецкой и Днепропетровской областях уже больше 4,3 тысяч производителей солнечной энергии, которые генерируют электроэнергию от солнца для собственных нужд и получают доход по "зеленому тарифу".

И здесь мы говорим не только об экономическом эффекте, энергоавтономности, но и о заботе об окружающей среде.

Кроме того, мы начали предлагать клиентам и продукты по хранению энергии – домашние аккумуляторные системы, которые позволяют накопить энергию от солнца или из сети на несколько дней использования.

— Как развивается бизнес зарядок для электромобилей?

До появления YASNO у нас уже было направление по развитию инфраструктуры для электромобилей – сеть быстрых зарядных станций 50 кВт, которые позволяют зарядить батарею электрокара за 15-20 минут на 70-100 км пробега.

За последний год наша сеть YASNO E-mobility выросла с 23 до 28 быстрых зарядок в крупных городах – Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Днепре – и на трассах между ними.

Быстрая зарядная станция 50 кВт для электромобилей

При этом мы развиваем и розничные продукты. Мы предлагаем своим клиентам установить качественное зарядное устройство для корпоративного и домашнего использования. Для тех, кто имеет электромобиль и дом, это оптимальный вариант.

При наличии двузонных счетчиков ночью можно заряжать авто вдвое дешевле. Это удобно, экономно, и точно выгоднее, чем бензин. Кроме того владельцы домашних или офисных электрозарядок могут подключиться к нашему биллингу, стать частью сети YASNO E-mobility и получать дополнительный доход, заряжая своих клиентов.

— Летом вы начали продавать газ. Какие планы на этом рынке?

— Концепция продажи газа вкладывается в нашу общую концепцию YASNO. Мы хотим обеспечить дом, квартиру всеми необходимыми энергоресурсами, чтобы людям было удобно.

Еще на этапе создания компании мы понимали, что газ это естественный дополнительный продукт, который мы сможем продавать.

Аналогично работают энергокомпании во всем мире: тот, кто поставляет газ, продает электроэнергию, и наоборот. Летом мы уже начали продавать газ бизнес-клиентам.

А в октябре предложили эту услугу и населению, пока только в Донецкой области.

Наши клиенты по электроэнергии могут выбрать YASNO своим надежным поставщиком газа с конкурентной ценой, высоким уровнем сервиса, цифровыми услугами и единым личным кабинетом для электроэнергии и газа.

— Как оцениваете уровень конкуренции в бизнес-сегменте по поставке газа и электроэнергии?

— Уровень конкуренции в бизнесе очень высокий. Здесь, в первую очередь, важна цена и условия расчетов.

Система накопления и хранения энергии

В Украине на рынке электроэнергии уже 400 лицензиатов-поставщиков. В газе еще больше – около 700 поставщиков-трейдеров, при том, что количество потребителей здесь меньше, чем на рынке электроэнергии.

Нужно предоставлять что-то уникальное с точки зрения продукта или экспертизы, постоянно доказывая, что ты лучше других в этой отрасли.

— В русле каких трендов вы продолжаете развивать дополнительные предложения для клиентов?

— В начале этого года в Украине была представлена "Концепция "зеленого" энергетического перехода до 2050 года", которая фокусируется на повышении энергоэффективности, переходе на возобновляемые источники энергии, экологически чистые виды транспорта, декарбонизацию.

YASNO уже работает во всех этих "зеленых" направлениях. Кроме того, наша компания – единственная из украинских поставщиков, которая наряду с почти сотней европейских компаний присоединилась к инициативе ассоциации Eurelectric "Быть двигателем изменений: 15 обязательств перед потребителями".

В рамках этой инициативы мы взяли на себя обязательства внедрять и популяризировать энергоэффективные решения, делать их доступными для клиентов. Поэтому в портфеле предлагаемых нами решений и услуг есть энергоаудит, консалтинг по энергоменеджменту, комплексная услуга энергосервиса.

Кроме того, мы в своих регулярных коммуникациях, начиная от платежек за электроэнергию, заканчивая чат-ботом в Viber YASNO-online, у которого уже более 100 тысяч подписчиков, а также в новостях от компании делимся советами по повышению энергоэффективности, возможностями экономии расходов на электроэнергии, а также предлагаем соответствующие продукты и услуги.