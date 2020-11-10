Комплексная застройка как индикатор гармоничного развития города: разбираемся на примере ЖК Great

В последние годы количество многофункциональных проектов жилой застройки в Киеве неуклонно растет.

Если еще десять лет назад масштабные проекты квартальной застройки были скорее исключением, а столица хаотично заполнялась отдельными домами, то уже сегодня комплексная застройка вышла на лидирующие позиции.

В 2019-м среди всех новых жилых комплексов в Киеве многофункциональными, то есть рассчитанными на несколько домов и объединенными общей территорией и собственной инфраструктурой, были около трети.

Всего за год ситуация уже существенно изменилась – более половины проектов, выведенных на столичный рынок, относится именно к комплексной застройке.

Среди главных причин, во-первых, можно выделить обновленные государственные строительные нормы. Они подталкивают девелоперов к многофункциональной застройке, делая точечные проекты отдельных зданий менее привлекательными для реализации.

Вторая важная причина – ориентация строителей на требования конечного потребителя. Именно покупатель своими собственными деньгами "голосует" за то, жилые комплексы каких форматов будут появляться в Киеве на протяжении последующих лет.

А покупатели с появлением многофункциональных проектов быстро поняли, что современное жилье – это уже не просто квадратные метры и даже не просто квартира как личное пространство. Сегодня дополнительные возможности и бенефиты ЖК так же важны, как и площадь, которой непосредственно владеет каждый отдельный житель.

Что именно вместе со своими метрами получают покупатели благодаря многофункциональным проектам комплексной застройки? На эти вопросы ответим на примере жилого комплекса Great, который строят на Днепровской набережной в Киеве известные девелоперы IB Alliance, Киевгорстрой и РИЕЛ.

Территория жилого комплекса как чистый лист

При точечной застройке обычно происходит уплотнение территории, где начинается строительство. В уже сложившемся районе со всеми его потребностями и недостатками вырастает совершенно новый дом.

Где все новые жители будут парковаться, как будут разъезжаться по району утром и вечером, где будут проводить свободное время, хватит ли их детям мест в школах и детсадах – эти и другие вопросы обычно находятся где-то на втором плане.

В результате появление лишь одной новостройки может нарушить и без того хрупкий баланс квартала, а иногда и целого района.

Если территория позволяет решить хотя бы часть вопросов, построив паркинг, устроив спортивные и детские площадки, разместив торговую инфраструктуру на первых этажах – это уже небольшая победа.

При комплексной застройке ситуация кардинально отличается. Имея большой свободный участок земли, застройщики могут проанализировать как потребности всего района, так и своих будущих жителей, и сразу все спланировать правильно.

Организовать подъездные пути, насытить жилой комплекс всеми необходимыми объектами: для развлечений и отдыха, для работы и учебы, для эффективного решения почти каждой повседневной задачи.

Таким образом в ЖК Great сразу предусмотрели и встроенный детский сад на 80 мест, и большую отдельную начальную школу на 510 учеников, также совмещенную с детсадом. Играть дети будут как на отдельных игровых площадках, так и на площадках детских садов.

Ситуацию со спортивными объектами вокруг жилого комплекса из сразу 13 высотных домов решили с помощью площадок с тренажерами, велодорожек и собственного стадиона со спортивной зоной почти на 2,5 тысячи квадратных метров.

Потребность в рабочем пространстве закрыли трехэтажным офисным комплексом на 20 тысяч "квадратов" со своим отдельным паркингом, потребность в товарах и услугах – не только традиционными коммерческими помещениями на первых этажах, но и полноценным двухэтажным ТРЦ почти на 6 тысяч квадратных метров.

Чтобы огромный двор между домами и окрестности ЖК не были заставлены автомобилями жителей, на территории запроектировали большой подземный и наземный паркинги. А чтобы жители и их гости проводили время на территории собственного квартала максимально комфортно, в дополнение к террасам на кровлях и зонам отдыха значительную часть территории отвели под парковую зону с прогулочными аллеями.

То есть вместо того, чтобы вносить дополнительный хаос в общую картину Дарницкого района, ЖК Great как многофункциональный проект наоборот способствует его гармоничному развитию.

Белая ворона многофункциональных проектов Киева

Но при этом жилой комплекс Great заметно выделяется среди других многофункциональных проектов столицы. Дело в том, что еще одной сверхважной дополнительной ценностью этого ЖК является его локация.

Исторически сложилось, что в Киеве проекты комплексной застройки не всегда могут похвастаться местом своего расположения. Обычно такие новостройки относятся к комфорт-классу, в то время как участки в центральных районах или приближенные к рекреационным зонам чаще пытаются использовать для проектов класса "бизнес" и выше, которые предусматривают не более одного-двух домов.

Но Great строится именно в таком месте, где при других обстоятельствах вполне мог бы появиться каскад крупных проектов бизнес-класса. Расстояние от жилого комплекса до Днепра составляет всего 90 метров. Чтобы прогуляться по живописной набережной, достаточно лишь перейти дорогу.

А из панорамных окон домов, расположенных таким образом, чтобы обеспечить максимальный обзор, открывается незабываемый вид на правый берег Киева и воду, которая отражается на зданиях благодаря большой площади остекления. И этот вид будет открываться всегда – такое расположение гарантирует, что его никогда не смогут перекрыть новые дома.

Среди других преимуществ локации – близость к главным зеленым зонам района. Рядом расположен парк "Берковщина", в нескольких минутах езды – пляж "Березняки" и парк "Вербовый гай", Русановский канал и озеро Тельбин.

А рядом с ЖК доступна не только вся социальная инфраструктура Дарницы (если собственной кому-то не хватит), но и удобная развязка и три моста, по которым можно добраться до центра всего за 20 минут.

Присущи ЖК Great и другие особенности, более привычные для бизнес-класса, а не заявленного "комфорта". Это и дополнительная шумоизоляция межквартирных стен, и автономное отопление, и возможность спуститься в подземный паркинг с зарядками для электромобилей на комфортном лифте прямо из дома. А также дизайнерские лобби с меблированными зонами ожидания и профессиональный консьерж-сервис.

Атмосфера спокойствия и дружелюбия

Еще одно важное отличие проектов комплексной и точечной застройки – то, каким образом в них обеспечивается безопасность. Когда речь идет об отдельном доме в старом квартале, путей у новоселов обычно только два.

Первый это закрытая территория – отгородиться от всех забором, добровольно запереться в собственноручно созданной клетке.

Другой – мириться со всем возможным соседством, в том числе не всегда приятным: неожиданными компаниями у подъездов, неизвестными автомобилями под окнами, людьми, которые срезают себе путь через газон возле вашего дома.

Комплексная застройка от этих проблем свободна с самого начала. В совершенно новом квартале старых соседей, в чей монастырь вы пришли со своим уставом, просто нет. Поэтому стиль жизни в многофункциональных ЖК формируется фактически с нуля.

Конечно, если что-то пойдет не так, решение есть – в ЖК Great за спокойствие жителей отвечает квалифицированная служба охраны и система видеонаблюдения в формате 24/7.

Однако формируется этот стиль жизни в совершенно других условиях. Где даже завести знакомство с соседями значительно проще: все сразу объединены по меньшей мере примерно одинаковым уровнем жизни, а посторонних, кроме гостей жителей и рабочих инфраструктуры ЖК, здесь просто не будет. При этом к налаживанию связей подталкивает само окружение.

В ЖК Great трудно будет отказать себе в удовольствии почувствовать себя частью большого комьюнити и не выяснить, кто из соседей пьет утренний кофе в кафе возле вашего дома, делает упражнения на соседнем тренажере, отдыхает вместе с вами в уютном парке или привел своего ребенка поиграть с вашим на площадке.