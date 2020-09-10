ваши деньги Государство перевыполняет планы по налогам. Кто за это заплатит? В последние месяцы Налоговая служба перевыполняет план поступлений в бюджет и уверяет, что залогом успеха стала борьба со "схемами". Так ли это?

"Мотор Сич" как катализатор: когда Украина будет контролировать иностранные инвестиции Кейс с покупкой запорожского предприятия показал слабые места Украины в законодательстве. Что необходимо сделать для эффективного контроля иностранных инвестиций, защиты национальных интересов и прекращения давления на бизнес и инвесторов – с другой стороны.(укр)

позиция Курс на протекционизм: может ли локализация спасти украинских производителей Принятый в первом чтении Верховной Радой законопроект о локализации в госзакупках поднял волну дискуссий о целесообразности поддержки национальной промышленности. Действительно ли подобные шаги могут быть полезными для экономики страны?

фокус Нацбанк не изменил учетную ставку несмотря на отсутствие прогресса с МВФ: как это повлияет на экономику НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6% годовых. Не является ли решение регулятора слишком оптимистичным, и как это может повлиять на финансовую устойчивость страны.(укр)

мнение Прекратить незаконное строительство: как диджитализация может изменить украинские города Публичность для застройщика станет неоспоримым условием, а чиновники не смогут из "темного угла" за деньги предоставлять разрешение или вводить в эксплуатацию объект.(укр)