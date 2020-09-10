ваши деньги
В последние месяцы Налоговая служба перевыполняет план поступлений в бюджет и уверяет, что залогом успеха стала борьба со "схемами". Так ли это?
Кейс с покупкой запорожского предприятия показал слабые места Украины в законодательстве. Что необходимо сделать для эффективного контроля иностранных инвестиций, защиты национальных интересов и прекращения давления на бизнес и инвесторов – с другой стороны.(укр)
позиция
Принятый в первом чтении Верховной Радой законопроект о локализации в госзакупках поднял волну дискуссий о целесообразности поддержки национальной промышленности. Действительно ли подобные шаги могут быть полезными для экономики страны?
фокус
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6% годовых. Не является ли решение регулятора слишком оптимистичным, и как это может повлиять на финансовую устойчивость страны.(укр)
мнение
Публичность для застройщика станет неоспоримым условием, а чиновники не смогут из "темного угла" за деньги предоставлять разрешение или вводить в эксплуатацию объект.(укр)
При поддержке Nemiroff
Существуют люди, которые предвзято относятся к водке. Как правило, это те, кто никогда ее не пил или пил, но не ту. Вместе с Nemiroff ЭП решила развенчать некоторые мифы о водке и, тем самым, внести вклад в развитие культуры потребления крепкого алкоголя. Потому не зря же водка – вторая в рейтинге алкогольных напитков самых продаваемых во всем мире. (укр)