COVID forever: как бизнесу пережить вторую волну карантина

COVID-19 нанес сильный удар по экономике Украины. Многие бизнесы, в том числе и заведения общественного питания, пострадали: от маленького кафе или бара до сети ресторанов.

Основной стратегической целью стало не увеличение продаж, а выживание в условиях пандемии. Изменения бизнес-плана и маркетинговой стратегии стали критически важными.

Легче всего посткарантинный кризис переживают кофейни to Go

С 5-го июня кафе и ресторанам разрешили принимать гостей на открытых террасах, а уже с 22 июня – и внутри помещений. Но, несмотря на смягчение карантинных мер, многие так и не смогли возобновить работу. Пандемия оказалась крахом для ресторанного бизнеса: еще в начале мая ликвидировалось до 40% кафе и ресторанов.

Но что делать тем, кто с трудом, но пережил этот период? Мир изменился, а с ним появились и новые требования рынка. Мы вступили в эпоху вирусов, когда каждый потребитель задумывается о своей безопасности.

Кофейный бизнес требует кардинально новых решений, которые послужат страховкой на случай ужесточения карантина. Какими должны быть эти решения, рассказал Алексей Тарнопольский, президент компании Gemini Espresso.

На фоне пандемии люди переживают стресс и страх перед неизвестным. Они постоянно чувствуют риск и стремятся к защищенности.

Сложившаяся ситуация диктует свои правила. Заведения "жертвуют" прибылью ради безопасности гостей, ведь обязательная дистанция тормозит процессы и не позволяет принять то количество посетителей, на которое они рассчитаны.

Легче всего посткарантинный кризис переживают заведения и сети, которые реализуют кофе to Go.

Алексей Тарнопольский

Бизнес должен быть готов ко второй волне пандемии

Нас все чаще предупреждают о возможном возвращении страны к жесткому карантину уже этой осенью.

И бизнес должен быть к этому готов. Если вы еще не начали искать новые пути заработка, разрабатывать стратегию выживания бизнеса во время следующей волны пандемии, вам срочно пора это сделать.

Gemini Espresso , как лидер рынка свежеобжаренного кофе, очень обеспокоены проблемами индустрии и преградами, которые мешают ей развиваться.

У каждого владельца даже небольшой кофейни должна быть возможность предложить людям качественный доступный напиток, за которым будут возвращаться, а у гостей – возможность приобрести его в любое время и в любом удобном месте.

Пандемия скорректировала и процесс совершения покупки.

Если до карантина потенциальный клиент выбирал кофейню по местоположению, сервису, качеству и цене напитка, то теперь к этому списку добавляются наличие жидкого мыла, антисептиков, защитных масок и другие обязательные меры, которые обеспечивают безопасность посетителей.

Путь решения: технологичность = безопасность

Прогнозы развития кофейной индустрии были оптимистичны: спрос на кофе в 2020 году должен был стабильно расти, но в условиях карантина для многих рынок стал убыточным. К сожалению, пандемию предусмотреть невозможно.

Щадящим кризис оказался для заправок, региональных магазинов, заведений быстрого питания, где спрос на кофе to Go значительно вырос. Почему так произошло?

Некоторые сегменты рынка, сами того не подозревая, оказались заранее подготовлены к пандемии, другие принимали этой весной экстренное решение приобрести суперавтоматическую кофемашину, которая во время карантина спасала их финансовое положение.

Хотя рынок таких кофемашин пока только развивается, а люди уже привыкли к кофе, приготовленному руками бариста, по качеству напитка они отнюдь не хуже.

Владельцам кофейного бизнеса важно постоянно следить за тенденциями рынка и учитывать его современные требования – технологичность, мобильность, безопасность, чему на все 100% соответствует суперавтоматическая кофемашина.

В случае ужесточения карантина вопрос безопасности услуг снова будет особенно острым.

Сейчас мы являемся свидетелями смены эпох – переход в эру безопасности, где выживает тот, кто быстрее приспособится к новым реалиям и запросам рынка.

"Мир вступил в новую эпоху жестких требований к чистоте, санитарным нормам и безопасности. Дело уже не в том, будет ли вторая волна вируса – мир изменился навсегда. Владельцам бизнеса и всем нам важно уже сейчас это осознать, принять и адаптировать свой бизнес под новые нормы. Кто первым это поймет, у того будет меньше рисков, потерь и неудач. Мы предлагаем готовое решение, которого требуют новые реалии" – отмечает Алексей Тарнопольский.

Gemini Espresso предлагает эффективную альтернативу традиционным кофемашинам – зоны самообслуживания с суперавтоматическим оборудованием.

Их сможет себе позволить каждый: от большой заправки до маленького регионального магазина. Современная зона самообслуживания безопасна для потребителя и выгодна для владельца бизнеса.

Она имеет защитный экран, который значительно минимизирует контакт кофемашины с посетителями, оснащена антисептиками и позволяет оплатить напиток картой или телефоном.

Это – готовое решение не только на случай второй волны эпидемии, но и в условиях повышенных требований к безопасности.

Зона самообслуживания предусматривает суперавтоматическое оборудование, которое качественно приготовит любой напиток от классического эспрессо до авторского латте за считанные секунды.

Если для использования традиционного оборудования нужно привлечь обученный персонал (бариста, официанта, кассира), то в случае суперавтомата клиент сам готовит себе кофе и бесконтактно оплачивает напиток.

Владельцу бизнеса больше не придется тратить деньги на поиск, обучение, контроль и работу бариста. А в условиях пандемии – это еще и экономия на оплате тестов на COVID.

Технологичность кофемашин WMF позволяет запрограммировать весь процесс: достаточно выбрать на дисплее нужный кофе и нажать на кнопку. От вас требуется лишь вовремя засыпать зерно, залить воду и молоко.

Остальное кофемашина все сделает самостоятельно – она готова работать в течение суток беспрерывно.

Как показывает практика, благодаря такому агрегату бизнес не просто сэкономит, но и повысит продажи за счет автоматизации процесса покупки кофе, быстрого и удобного сервиса.

Это хорошее решение для заведений, где всегда большой поток посетителей: суперавтоматическая кофемашина приготовит в несколько раз больше и быстрее, чем традиционная.

Преимущества суперавтоматической кофемашины:

- одинаковый вкус кофе: приготовленные первая и сотая чашка будут абсолютно одинаковы, что не всегда получается даже у самого опытного бариста;

- легкая, удобная эксплуатация и высокое качество напитка;

- технологичность: автоматизированный процесс приготовления согласно заложенным функциям в памяти машины;

- напиток на любой вкус: суперавтомат может приготовить до 40 различных напитков;

- простота ухода: встроены функции очистки воды, самопроверки и диагностики;

- телеметрия: возможность удаленно отследить состояние кофемашины, экстренную ошибку, наличие ингредиентов и показатели продаж напитков за любой период.

Компания Gemini Espresso предлагает огромный выбор суперавтоматов для кофе, которые за короткое время принесут хороший доход.

Мы не ограничиваемся "стандартным оборудованием", которое подойдет для всех, ведь понимаем, что каждый бизнес индивидуален. В наших интересах предоставить партнеру то оборудование, которое будет соответствовать не только особенностям его бизнеса, но и потребностям постоянных покупателей.

Поэтому в Gemini это могут быть как готовые решения зон самообслуживания, так и разработка кастомизированных предложений под требования заказчика.

Компания старается облегчить работу партнеров и обеспечивает их полным комплексом обслуживания: от доставки воды и кофе до ремонта кофемашины и диагностики оборудования.

Вот, за чем стоит возможность для владельца бизнеса предложить людям качественный и доступный напиток, не просто пережить кризис, но и заработать.

Эпидемия стала для всех нас хорошим испытанием и уроком. Мы адаптировались и закалились. Те неудачи и проблемы, которые еще зимой казались нам провалом, сейчас вызывают улыбку.

В новых реалиях мы готовы к любым переменам, ведь знаем – вместе выстоим всё.