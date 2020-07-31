Представитель Фонда Развития Предпринимательства Валерий Майборода: "FinancЕast" – программа ЕС для улучшения ситуации в восточных регионах Украины

20 декабря 2019 года в Украине стартовала программа "FinancEast", которая финансирует микро-, малые и средние предприятия на подконтрольных Правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей.

Реализацией программы занимается Фонд развития предпринимательства при непрямом управлении Немецкого банка развития KfW.

– Валерий, как возникла идея программы?

– "FinancEast" была разработана в рамках Соглашения между Правительством Украины и Европейским Союзом "Поддержка Европейского Союза для Востока Украины".

Главная ее цель – экономическое восстановление и развитие микро-, малых и средних предприятий (далее – ММСП – Ред.) на востоке Украины, а также расширение присутствия в данном регионе финансовых и банковских учреждений для упрощения доступа ММСП к финансированию.

По сути, "FinancEast" создана для улучшения ситуации в восточных регионах Украины, пострадавших в результате военного конфликта.

Инициатором программы выступил Европейский Союз. Над дизайном программы непосредственно работали представители Немецкого банка развития KfW и Фонда развития предпринимательства в сотрудничестве с финансовыми учреждениями-партнерами.

– Кто может участвовать в программе и какие основные требования к ММСП?

– В программе могут участвовать микро-, малые и средние предприятия (ЧП или юридические лица) с количеством работников до 250 человек и годовым доходом до 10 миллионов евро в гривневом эквиваленте.

Важно, чтобы они имели стабильное финансовое состояние и осуществляли свою хозяйственную деятельность на подконтрольных Правительству Украины территориях Донецкой или Луганской областей не менее одного года.

– С какой сферы деятельности ММСП могут участвовать в программе?

– В программе могут участвовать ММСП из всех секторов экономики.

Условиями ограничено финансирование только тех видов деятельности, которые по общей практике международных финансовых учреждений являются запрещенными к финансированию.

Это производство или торговля табачными изделиями, алкогольными напитками и тому подобным.

19 декабря 2019 года – презентация программы "FinancEast". На фото (слева направо): Олег Стрынжа – бывший исполнительный директор НУФ, Кирилл Шевченко – глава НБУ, Андрей Стецевич – заместитель главы правления АО "Ощадбанк", Катерина Рожкова – первый заместитель главы НБУ, Людмила Гордиюк – заместитель директора офиса KfW в Украине, Валерий Майборода – представитель ФРП, Андрей Павлушин – гендиректор ООО "ОТП Лизинг", Кристиан Бен Хелл – руководитель сектора "Сельское хозяйство" Представительства ЕС в Украине.

– В чем суть финансирования программы?

– Структура финансирования не сложная.

20% стоимости инвестиционного проекта оплачивается за счет первоначального платежа предпринимателя (ММСП), а остальные 80% финансируются за счет средств одного из учреждений-партнеров: "Ощадбанка", "Укргазбанка" или ООО "ОТП Лизинг".

В рамках указанной структуры финансирования ЕС предоставляет в пользу ММСП финансовую поддержку в виде субсидии на оплату 50% от первоначального платежа, оплачивая ее первой.

Далее ЕС предоставляет поддержку еще и в виде компенсации на погашение 50% от суммы полученного ММСП кредита или лизинга после финансирования учреждением-партнером полной стоимости инвестиционного проекта.

По условиям программы максимальная сумма кредита или лизинга – 400 тыс. евро в гривневом эквиваленте. При этом, минимальная сумма не ограничивается.

По сути, финансовая поддержка ЕС выполняет две функции: во-первых, компенсирует для ММСП значительную часть расходов на реализацию инвестиционного проекта; во-вторых, выступает в качестве гарантии для учреждений-партнеров, поскольку обеспечивает выплату 50% от суммы полученного ММСП кредита или лизинга.

Такая гарантия значительно минимизирует риски учреждений-партнеров, что и позволяет им расширять свою операционную деятельность в потенциально рискованном регионе.

– Что подразумевается под "инвестиционным проектом"?

– Это список плановых инвестиций предприятия, связанных с приобретением, строительством, реконструкцией, модернизацией, монтажом, введением в эксплуатацию основных средств, необходимых для осуществления, расширения или начала хозяйственной деятельности.

– Если подытоживать, что чаще всего было в инвестиционных проектах ММСП с востока Украины?

– Чаще всего инвестиционные проекты включали в себя приобретение различной сельскохозяйственной техники и оборудования. Это тракторы, комбайны, жатки, сеялки, погрузчики, опрыскиватели и тому подобное.

Параллельно, у нас есть инвестиционные проекты и на приобретение оборудования в целях модернизации производственного процесса промышленных ММСП.

Также в портфеле программы есть ММСП, которые занимаются транспортными перевозками и обработкой грузов, торговлей, ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей.

– Допустим, я предприниматель, который хочет воспользоваться программой. Расскажите пошагово, что надо сделать в первую очередь.

– Зайти к нам на сайт и внимательно ознакомиться с условиями программы.

Если ваше предприятие соответствует всем требованиям, то следующий шаг – обращение к любому из учреждений-партнеров с заявкой на получение финансирования инвестиционного проекта.

Вместе с заявкой подаете и пакет всех необходимых документов.

После согласования учреждением-партнером финансирования инвестиционного проекта, вы должны заключить кредитный договор или договор финансового лизинга.

Далее учреждение-партнер передает информацию о вашем инвестиционном проекте нам с целью получения средств финансовой поддержки ЕС.

Мы же в свою очередь в рамках регулярного мониторинга проверяем соответствует ли ваше ММСП условиям и критериям программы.

Это основные важные шаги.

– Сколько приблизительно проходит времени с момента обращения ММСП к учреждению-партнеру и до момента реализации инвестиционного проекта?

– Примерно месяц. В то же время, как показывает практика, ММСП может реализовать свой инвестиционный проект как за 4-5 рабочих дней, так и за более длительный промежуток времени.

Все зависит от полноты и своевременности подачи ММСП всех документов и информации учреждению-партнеру на первом этапе.

– Какие результаты программы на сегодняшний день? Сколько средств уже предоставили?

– Наверное, я уже могу это сказать – мы гордимся результатами.

Ведь по состоянию на июль 2020 года в рамках программы "FinancEast" было поддержано и профинансировано 118 инвестиционных проектов ММСП на приобретение 232 единиц техники и оборудования общей стоимостью почти 513 млн грн.

Общая сумма финансовой поддержки от ЕС по данным проектам составляет более 209 млн грн.

– Валерий, стоит ли ожидать предпринимателям Донбасса, что программу продлят еще на год?

– Вообще, мы рассчитывали, что программа продлится до конца 2022 года. Но, учитывая фактические результаты восьми месяцев реализации программы "FinancEast", все указывает на то, что программа завершится быстрее.

Скорее всего до конца этого года.

– Что Вы лично для себя открыли в процессе реализации программы?

– Буду откровенным, никто из доноров и мы также, даже и не ожидали, что программа будет такой востребованной со стороны ММСП востока Украины.

Сегодня, средства финансовой поддержки ЕС, предусмотренных программой, уже в полном объеме распределены как среди профинансированных ММСП, так и среди тех, чьи заявки на финансирование находятся еще в работе учреждений-партнеров.

Поэтому, наверное, основным положительным открытием программы "FinancEast" стало понимание и констатация реальной, высокой потребности со стороны предпринимателей Донецкой и Луганской областей в инвестициях, что в свою очередь является важной предпосылкой и залогом к быстрому экономическому восстановлению региона при финансовой поддержке этого инвестиционного потенциала.

Дополнительная информация:

Фонд развития предпринимательства (ФРП) – правопреемник всех прав и обязанностей Немецко-Украинского фонда (НУФ), который, в свою очередь, был основан Немецким банком развития KfW, Кабинетом Министров Украины и Национальным банком Украины.