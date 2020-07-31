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Представитель Фонда Развития Предпринимательства Валерий Майборода: "FinancЕast" – программа ЕС для улучшения ситуации в восточных регионах Украины
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Представитель Фонда Развития Предпринимательства Валерий Майборода: "FinancЕast" – программа ЕС для улучшения ситуации в восточных регионах Украины

Пятница, 31 июля 2020, 13:00 - PROMOTED
Валерий Майборода, представитель Фонда развития предпринимательства (ФРП)
20 декабря 2019 года в Украине стартовала программа "FinancEast", которая финансирует микро-, малые и средние предприятия на подконтрольных Правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей.
Реализацией программы занимается Фонд развития предпринимательства при непрямом управлении Немецкого банка развития KfW.

–  Валерий, как возникла идея программы?

– "FinancEast" была разработана в рамках Соглашения между Правительством Украины и Европейским Союзом "Поддержка Европейского Союза для Востока Украины".

Главная ее цель – экономическое восстановление и развитие микро-, малых и средних предприятий (далее – ММСП – Ред.) на востоке Украины, а также расширение присутствия в данном регионе финансовых и банковских учреждений для упрощения доступа ММСП к финансированию.

По сути, "FinancEast" создана для улучшения ситуации в восточных регионах Украины, пострадавших в результате военного конфликта.

Инициатором программы выступил Европейский Союз. Над дизайном программы непосредственно работали представители Немецкого банка развития KfW и Фонда развития предпринимательства в сотрудничестве с финансовыми учреждениями-партнерами.

Кто может участвовать в программе и какие основные требования к ММСП?

– В программе могут участвовать микро-, малые и средние предприятия (ЧП или юридические лица) с количеством работников до 250 человек и годовым доходом до 10 миллионов евро в гривневом эквиваленте.

Важно, чтобы они имели стабильное финансовое состояние и осуществляли свою хозяйственную деятельность на подконтрольных Правительству Украины территориях Донецкой или Луганской областей не менее одного года.

– С какой сферы деятельности ММСП могут участвовать в программе?

– В программе могут участвовать ММСП из всех секторов экономики.

Условиями ограничено финансирование только тех видов деятельности, которые по общей практике международных финансовых учреждений являются запрещенными к финансированию.

Это производство или торговля табачными изделиями, алкогольными напитками и тому подобным.

 
19 декабря 2019 года – презентация программы "FinancEast". На фото (слева направо): Олег Стрынжа – бывший исполнительный директор НУФ, Кирилл Шевченко – глава НБУ, Андрей Стецевич – заместитель главы правления АО "Ощадбанк", Катерина Рожкова – первый заместитель главы НБУ, Людмила Гордиюк – заместитель директора офиса KfW в Украине, Валерий Майборода – представитель ФРП, Андрей Павлушин – гендиректор ООО "ОТП Лизинг", Кристиан Бен Хелл – руководитель сектора "Сельское хозяйство" Представительства ЕС в Украине.

–  В чем суть финансирования программы?

– Структура финансирования не сложная.

20% стоимости инвестиционного проекта оплачивается за счет первоначального платежа предпринимателя (ММСП), а остальные 80% финансируются за счет средств одного из учреждений-партнеров: "Ощадбанка", "Укргазбанка" или ООО "ОТП Лизинг".

В рамках указанной структуры финансирования ЕС предоставляет в пользу ММСП финансовую поддержку в виде субсидии на оплату 50% от первоначального платежа, оплачивая ее первой.

Далее ЕС предоставляет поддержку еще и в виде компенсации на погашение 50% от суммы полученного ММСП кредита или лизинга после финансирования учреждением-партнером полной стоимости инвестиционного проекта.

По условиям программы максимальная сумма кредита или лизинга – 400 тыс. евро в гривневом эквиваленте. При этом, минимальная сумма не ограничивается.

По сути, финансовая поддержка ЕС выполняет две функции: во-первых, компенсирует для ММСП значительную часть расходов на реализацию инвестиционного проекта; во-вторых, выступает в качестве гарантии для учреждений-партнеров, поскольку обеспечивает выплату 50% от суммы полученного ММСП кредита или лизинга.

Такая гарантия значительно минимизирует риски учреждений-партнеров, что и позволяет им расширять свою операционную деятельность в потенциально рискованном регионе.

– Что подразумевается под "инвестиционным проектом"?

– Это список плановых инвестиций предприятия, связанных с приобретением, строительством, реконструкцией, модернизацией, монтажом, введением в эксплуатацию основных средств, необходимых для осуществления, расширения или начала хозяйственной деятельности.

Если подытоживать, что чаще всего было в инвестиционных проектах ММСП с востока Украины?

– Чаще всего инвестиционные проекты включали в себя приобретение различной сельскохозяйственной техники и оборудования. Это тракторы, комбайны, жатки, сеялки, погрузчики, опрыскиватели и тому подобное.

Параллельно, у нас есть инвестиционные проекты и на приобретение оборудования в целях модернизации производственного процесса промышленных ММСП.

Также в портфеле программы есть ММСП, которые занимаются транспортными перевозками и обработкой грузов, торговлей, ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей.

– Допустим, я предприниматель, который хочет воспользоваться программой. Расскажите пошагово, что надо сделать в первую очередь.

– Зайти к нам на сайт и внимательно ознакомиться с условиями программы.

Если ваше предприятие соответствует всем требованиям, то следующий шаг – обращение к любому из учреждений-партнеров с заявкой на получение финансирования инвестиционного проекта.

Вместе с заявкой подаете и пакет всех необходимых документов.

После согласования учреждением-партнером финансирования инвестиционного проекта, вы должны заключить кредитный договор или договор финансового лизинга.

Далее учреждение-партнер передает информацию о вашем инвестиционном проекте нам с целью получения средств финансовой поддержки ЕС.

Мы же в свою очередь в рамках регулярного мониторинга проверяем соответствует ли ваше ММСП условиям и критериям программы.

Это основные важные шаги.

– Сколько приблизительно проходит времени с момента обращения ММСП к учреждению-партнеру и до момента реализации инвестиционного проекта?

– Примерно месяц. В то же время, как показывает практика, ММСП может реализовать свой инвестиционный проект как за 4-5 рабочих дней, так и за более длительный промежуток времени.

Все зависит от полноты и своевременности подачи ММСП всех документов и информации учреждению-партнеру на первом этапе.

– Какие результаты программы на сегодняшний день? Сколько средств уже предоставили?

– Наверное, я уже могу это сказать – мы гордимся результатами.

Ведь по состоянию на июль 2020 года в рамках программы "FinancEast" было поддержано и профинансировано 118 инвестиционных проектов ММСП на приобретение 232 единиц техники и оборудования общей стоимостью почти 513 млн грн.

Общая сумма финансовой поддержки от ЕС по данным проектам составляет более 209 млн грн.

– Валерий, стоит ли ожидать предпринимателям Донбасса, что программу продлят еще на год?

– Вообще, мы рассчитывали, что программа продлится до конца 2022 года. Но, учитывая фактические результаты восьми месяцев реализации программы "FinancEast", все указывает на то, что программа завершится быстрее.

Скорее всего до конца этого года.

Что Вы лично для себя открыли в процессе реализации программы?

– Буду откровенным, никто из доноров и мы также, даже и не ожидали, что программа будет такой востребованной со стороны ММСП востока Украины.

Сегодня, средства финансовой поддержки ЕС, предусмотренных программой, уже в полном объеме распределены как среди профинансированных ММСП, так и среди тех, чьи заявки на финансирование находятся еще в работе учреждений-партнеров.

Поэтому, наверное, основным положительным открытием программы "FinancEast" стало понимание и констатация реальной, высокой потребности со стороны предпринимателей Донецкой и Луганской областей в инвестициях, что в свою очередь является важной предпосылкой и залогом к быстрому экономическому восстановлению региона при финансовой поддержке этого инвестиционного потенциала.

Дополнительная информация:

Фонд развития предпринимательства (ФРП) – правопреемник всех прав и обязанностей Немецко-Украинского фонда (НУФ), который, в свою очередь, был основан Немецким банком развития KfW, Кабинетом Министров Украины и Национальным банком Украины.

Экономическая правда
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