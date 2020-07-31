Представитель Фонда Развития Предпринимательства Валерий Майборода: "FinancЕast" – программа ЕС для улучшения ситуации в восточных регионах Украины
– Валерий, как возникла идея программы?
– "FinancEast" была разработана в рамках Соглашения между Правительством Украины и Европейским Союзом "Поддержка Европейского Союза для Востока Украины".
Главная ее цель – экономическое восстановление и развитие микро-, малых и средних предприятий (далее – ММСП – Ред.) на востоке Украины, а также расширение присутствия в данном регионе финансовых и банковских учреждений для упрощения доступа ММСП к финансированию.
По сути, "FinancEast" создана для улучшения ситуации в восточных регионах Украины, пострадавших в результате военного конфликта.
Инициатором программы выступил Европейский Союз. Над дизайном программы непосредственно работали представители Немецкого банка развития KfW и Фонда развития предпринимательства в сотрудничестве с финансовыми учреждениями-партнерами.
– Кто может участвовать в программе и какие основные требования к ММСП?
– В программе могут участвовать микро-, малые и средние предприятия (ЧП или юридические лица) с количеством работников до 250 человек и годовым доходом до 10 миллионов евро в гривневом эквиваленте.
Важно, чтобы они имели стабильное финансовое состояние и осуществляли свою хозяйственную деятельность на подконтрольных Правительству Украины территориях Донецкой или Луганской областей не менее одного года.
– С какой сферы деятельности ММСП могут участвовать в программе?
– В программе могут участвовать ММСП из всех секторов экономики.
Условиями ограничено финансирование только тех видов деятельности, которые по общей практике международных финансовых учреждений являются запрещенными к финансированию.
Это производство или торговля табачными изделиями, алкогольными напитками и тому подобным.
– В чем суть финансирования программы?
– Структура финансирования не сложная.
20% стоимости инвестиционного проекта оплачивается за счет первоначального платежа предпринимателя (ММСП), а остальные 80% финансируются за счет средств одного из учреждений-партнеров: "Ощадбанка", "Укргазбанка" или ООО "ОТП Лизинг".
В рамках указанной структуры финансирования ЕС предоставляет в пользу ММСП финансовую поддержку в виде субсидии на оплату 50% от первоначального платежа, оплачивая ее первой.
Далее ЕС предоставляет поддержку еще и в виде компенсации на погашение 50% от суммы полученного ММСП кредита или лизинга после финансирования учреждением-партнером полной стоимости инвестиционного проекта.
По условиям программы максимальная сумма кредита или лизинга – 400 тыс. евро в гривневом эквиваленте. При этом, минимальная сумма не ограничивается.
По сути, финансовая поддержка ЕС выполняет две функции: во-первых, компенсирует для ММСП значительную часть расходов на реализацию инвестиционного проекта; во-вторых, выступает в качестве гарантии для учреждений-партнеров, поскольку обеспечивает выплату 50% от суммы полученного ММСП кредита или лизинга.
Такая гарантия значительно минимизирует риски учреждений-партнеров, что и позволяет им расширять свою операционную деятельность в потенциально рискованном регионе.
– Что подразумевается под "инвестиционным проектом"?
– Это список плановых инвестиций предприятия, связанных с приобретением, строительством, реконструкцией, модернизацией, монтажом, введением в эксплуатацию основных средств, необходимых для осуществления, расширения или начала хозяйственной деятельности.
– Если подытоживать, что чаще всего было в инвестиционных проектах ММСП с востока Украины?
– Чаще всего инвестиционные проекты включали в себя приобретение различной сельскохозяйственной техники и оборудования. Это тракторы, комбайны, жатки, сеялки, погрузчики, опрыскиватели и тому подобное.
Параллельно, у нас есть инвестиционные проекты и на приобретение оборудования в целях модернизации производственного процесса промышленных ММСП.
Также в портфеле программы есть ММСП, которые занимаются транспортными перевозками и обработкой грузов, торговлей, ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей.
– Допустим, я предприниматель, который хочет воспользоваться программой. Расскажите пошагово, что надо сделать в первую очередь.
– Зайти к нам на сайт и внимательно ознакомиться с условиями программы.
Если ваше предприятие соответствует всем требованиям, то следующий шаг – обращение к любому из учреждений-партнеров с заявкой на получение финансирования инвестиционного проекта.
Вместе с заявкой подаете и пакет всех необходимых документов.
После согласования учреждением-партнером финансирования инвестиционного проекта, вы должны заключить кредитный договор или договор финансового лизинга.
Далее учреждение-партнер передает информацию о вашем инвестиционном проекте нам с целью получения средств финансовой поддержки ЕС.
Мы же в свою очередь в рамках регулярного мониторинга проверяем соответствует ли ваше ММСП условиям и критериям программы.
Это основные важные шаги.
– Сколько приблизительно проходит времени с момента обращения ММСП к учреждению-партнеру и до момента реализации инвестиционного проекта?
– Примерно месяц. В то же время, как показывает практика, ММСП может реализовать свой инвестиционный проект как за 4-5 рабочих дней, так и за более длительный промежуток времени.
Все зависит от полноты и своевременности подачи ММСП всех документов и информации учреждению-партнеру на первом этапе.
– Какие результаты программы на сегодняшний день? Сколько средств уже предоставили?
– Наверное, я уже могу это сказать – мы гордимся результатами.
Ведь по состоянию на июль 2020 года в рамках программы "FinancEast" было поддержано и профинансировано 118 инвестиционных проектов ММСП на приобретение 232 единиц техники и оборудования общей стоимостью почти 513 млн грн.
Общая сумма финансовой поддержки от ЕС по данным проектам составляет более 209 млн грн.
– Валерий, стоит ли ожидать предпринимателям Донбасса, что программу продлят еще на год?
– Вообще, мы рассчитывали, что программа продлится до конца 2022 года. Но, учитывая фактические результаты восьми месяцев реализации программы "FinancEast", все указывает на то, что программа завершится быстрее.
Скорее всего до конца этого года.
– Что Вы лично для себя открыли в процессе реализации программы?
– Буду откровенным, никто из доноров и мы также, даже и не ожидали, что программа будет такой востребованной со стороны ММСП востока Украины.
Сегодня, средства финансовой поддержки ЕС, предусмотренных программой, уже в полном объеме распределены как среди профинансированных ММСП, так и среди тех, чьи заявки на финансирование находятся еще в работе учреждений-партнеров.
Поэтому, наверное, основным положительным открытием программы "FinancEast" стало понимание и констатация реальной, высокой потребности со стороны предпринимателей Донецкой и Луганской областей в инвестициях, что в свою очередь является важной предпосылкой и залогом к быстрому экономическому восстановлению региона при финансовой поддержке этого инвестиционного потенциала.
Дополнительная информация:
Фонд развития предпринимательства (ФРП) – правопреемник всех прав и обязанностей Немецко-Украинского фонда (НУФ), который, в свою очередь, был основан Немецким банком развития KfW, Кабинетом Министров Украины и Национальным банком Украины.