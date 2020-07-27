Международные инвесторы объединятся для развития Украины

Американская инвестиционная компания EXON CAPITAL GROUP планирует инвестировать в строительную отрасль до одного миллиарда долларов США. (укр)

"Застарілі, ще радянські будівельні нормативи, лише заважають. Якщо говорити про мою мету – збільшити обсяги інвестицій у галузь - то старі ДБН заважають.

Це стосується всіх рудиментів, наприклад, обов’язкової наявності сміттєпроводу в під’їзді, тощо.

Ми плануємо ліквідувати ДБН, які заважають розвитку будівництва і не впливають на питання безпеки будівлі." - заявив нещодавно Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, розповівши про плани Мінрегіону до кінця 2024 року повністю оновити Державні будівельні норми (ДБН).

Дуже зацікавлена в цьому оновленні американська інвестиційна компанія EXON CAPITAL GROUP, яка успішно працює на ринку будівельних інвестицій у різних країнах світу, а з 2018 року розпочала діяльність і в Україні та планує інвестувати в будівельну галузь до одного мільярда доларів США.

Першим кроком є початок будівництва багатофункціонального комплексу світового рівня 50 Авеню, що на Шулявці. В будівництво цього комплексу компанія вкладає більше 100 млн. $ США.

Тому спільно з ізраїльською міжнародною юридичною компанією Авраама Лалума створюють проект інвестиційної бізнес-платформи, метою якої є розробка пропозицій для покращення інвестиційного клімату в Україні.

Авраам Лалум працює у сфері захисту інвестицій більше 15 років і має представництва в 15 країнах світу, включаючи Німеччину, США, Великобританію , Україну та інші.

Оскільки EXON CAPITAL GROUP спеціалізується на будівництві багатофункціональних споруд, у яких, як правило, офісні приміщення викупають або орендують великі міжнародні компанії, а вже зараз ведуться перемовини щоби надати офісні приміщення в багатофункціональному комплексі 50 Авеню з світовими компаніям, які і самі вкладають чималі інвестиції у різних країнах світу, такі компанії-партнери також мають можливість долучитись до створення нової інвестиційної платформи та вносити свої пропозиції.

За ініціативою головного виконавчого директора EXON CAPITAL GROUP Йосипа Московича створена група, до складу якої увійшли архітектори, юристи, економісти, підрядники, будівельники, які подали свої пропозиції з урахуванням проблем, з якими вони стикнулись на українському ринку.

Компанія проводить зусилля, щоб до створеної інвестиційної платформи приєдналися інші зарубіжні кампанії, які вже працюють на ринку України, або планують найближчим часом сюди заходити.

Проводиться моніторинг та консультації з європейськими компаніями в питанні удосконалення чинного законодавства. Планується провести онлайн-Форум для обговорення проблем, що виникають у зарубіжних компаній при вході на ринок України.

Фахівці EXON CAPITAL GROUP вважають ,що прикладом для України є найближчій до неї сусід - Словаччина.

Економіка Словаччини на сьогодні демонструє найшвидше зростання в Центральній Європі. Податкові реформи, висококваліфікована робоча сила і державне стимулювання країни створили так званий рай для інвесторів.

Що стосується залучення коштів в інфраструктурні об’єкти, то цікавим є досвід Туреччини. Це 18-та економіка світу (Україна в шостому десятку).

Економічний ривок у цій країні стався з прийняттям у 2003 р. закону про прямі іноземні інвестиції. Його основним інструментом стали спеціальні інвестиційні зони (СІЗ), в яких діють особливі податкові режими і пільгові умови для ведення бізнесу.

Таких зон у Туреччині близько 200, і діляться вони на три види: технопарки, організовані промислові зони і вільні зони. Основна частина їх сконцентрована в історично сформованих індустріальних та наукових центрах.

Будівельні інвестори, зокрема, зацікавлені у запровадженні в Україні досвіду ліберальної європейської моделі економіки, яка передбачає спрощення регуляторних функцій держави, позитивно сприяє розвитку конкуренції та відкриває рівні можливості для ведення бізнесу.

Також нова інвестиційна платформа за рекомендацією EXON CAPITAL GROUP розробила ряд пропозицій щодо вдосконалення процедур екологічного контролю, оптимізації взаємодії замовників та органів архітектурно-будівельного контролю.

В процесі обговорення проблем, з якими стикаються інвестори, учасники інвестиційної платформи висловили конкретні пропозиції , котрі, на їх думку, будуть стимулювати західного інвестора та сприяти розвитку будівельної галузі.

Зараз в Україні практично всі компанії-забудовники засвідчують про необхідність змін застарілих ДБН, які були сформовані ще за радянськими стандартами.

Вони не відповідають розвитку будівельної індустрії, організації будівельного виробництва, оновленням будівельних матеріалів, технологій, особливо у частині інженерного забезпечення будівель і зовнішніх інженерних мереж.

Окрім цього, на даний час в Україні діють декілька СНіПів, затверджених ще у вісімдесятих роках минулого століття.

Зокрема, норми, що стосуються розміщення парковальних місць для карбюраторних автомобілів, які потребували прогріву двигунів і мали велику токсичність вихлопних газів.

Існуючі ДБН не враховують загальних змін у законодавство про землекористування, адже земельні ділянки на даний час перебувають у приватній власності, або на правах користування чи довготермінової оренди.

Норми проектування досі формуються з розрахунку на те, що земля "безкоштовна", і можна використовувати існуючі інженерні мережі.

Практично всі існуючі норми в капітальному будівництві , в тому числі санітарні, планувальні, пожежні - не враховують сучасних технологічних вимог та реалій. Необхідно привести іх у відповідність до європейських стандартів.

В існуючих ДБН не відрегульовані взагалі питання з проектуванням таких будівель, як багатофункціональні комплекси, апартаменти, бізнес-центри.

Дуже багато зауважень у інвесторів до технічних умов на приєднання будівель до інженерних мереж, оскільки у ст. 30 абз.7 ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності" вказано, що ТУ чинні до завершення будівництва, а практично усі власники мереж видають ТУ з терміном дії у 2 роки.

І таких розбіжностей між законодавством , нормативно-правовими актами та діями чиновників різного рівня дуже багато.

"Україна має все необхідне, щоб стати успішною країною і прагне стати інвестиційною Меккою Східної та Центральної Європи" - про це, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, завив президент України Володимир Зеленський.

"У нас є все, щоб стати успішною країною: сприятливі кліматичні умови, вигідне дуже географічне розташування, невичерпаний аграрний та індустріальний потенціал і наш найцінніший український ресурс – неймовірно креативні і дуже талановиті люди, що входять в топ-50 за рейтингом Human capital index.

У нас немає тільки, поки що…двох речей – немає іншого варіанту аніж бути успішними і немає достатнього інвестування. Ми пропонуємо всім стати акціонерами успіху нової України.

Сьогодні прагматичному і закам'янілому світу гостро не вистачає дива, а світова економіка, що перебуває на межі нової глобальної потребує економічного дива.

Україна – це саме те місце, де трапляються дива і моя мета, щоб у підручниках поруч із кейсами Японії, Південної Кореї, Сингапуру з'явилась Україна, тож долучайтесь", – сказав президент.

Саме тому компанії-учасники міжнародної інвестиційної платформи сподіваються, що профільне міністерство, Верховна Рада Украйни, президент Володимир Зеленський візьмуть до уваги досвід іноземних інвесторів та візьмуть до уваги запропоновані зміни до існуючих в Україні будівельних стандартів.

Адже це значною мірою впливає на інвестиційну привабливість Украйні.