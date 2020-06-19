По ту сторону борьбы с коронавируса

Почувствовав первые смягчения карантина украинцы в большей части областей активно планируют отпуска и радуются возможности наслаждаться кофе в любимых заведениях. (укр)

Пересічному громадянину коронавірус щоденно нагадує про себе статистикою, котра останнім часом майорить антирекордами, та постійними зверненнями про необхідність соціального дистанціювання, використання масок та ретельного миття рук.

Загроза залишається і від цього інфекційного захворювання ніхто не застрахований. Для когось воно може пройти майже непомітно, для інших — обернутися фатальними наслідками.

Через подібність симптомів лікарям важко відокремити випадки COVID-19 від пневмонії, грипу чи сезонної алергії. Вчасна діагностика дозволяє виявити інфікованих та коло контактних осіб для їх розміщення на карантин.

"Є просте повідомлення для всіх країн, які борються з пандемією: тестуйте, тестуйте, тестуйте!" — з таким закликом звертається генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Єдиним достовірним способом встановити діагноз "COVID-19" є аналіз методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Він також допомагає виявляти ВІЛ, туберкульоз, вірусні гепатити та багато інших інфекційних захворювань.

Сам процес є складним та полягає у виявленні молекул інфекції в біологічному матеріалі людини. Для проведення аналізу клітини, присутні в попередньо підготовленій пробі, руйнуються, і з них вивільняються фрагменти генетичного матеріалу збудника — РНК.

Далі відібрану частину РНК копіюють та розмножують за допомогою змін температури та додавання спеціальних речовин. Кожен такий цикл копіювання займає 2-5 хвилин і його потрібно повторити 30-50 разів.

Після цього спеціаліст оцінює отриманий зразок за допомогою ультрафіолетового випромінювання та може інтерпретувати результат як позитивний чи негативний. Провести таке дослідження поза межами лабораторії неможливо.

Фахівці вітчизняних медичних лабораторій знаходяться на "передовій" боротьби з коронавірусом, адже пандемію неможливо подолати наосліп.

З середини березня їх робочий день складає 11-12 годин, частину лабораторій перевели на цілодобовий режим роботи, а їх працівники часто не мають ні вихідних, ні відпусток.

Проте навіть з таким щільним графіком утворюються черги, в деяких випадках результату доводиться чекати більше ніж тиждень. Без своєчасного тестування неможливо зрозуміти наскільки серйозною є ситуація з COVID-19 на сьогодні, і це підвищує ризик проґавити початок масового поширення.

У сусідній Польщі на день роблять майже 26 тисяч ПЛР-тестів, і навіть цей показник у світі не можна вважати високим. Для України 12 тисяч тестів на добу стало новим рекордом станом на середину червня.

Пропускна здатність лабораторної служби зросла у 200 разів з початку березня, проте, на часі, одні лабораторії здатні опрацьовувати 12-15 зразків на добу, а інші — близько 400. А тим часом кількість підозр вже рахується сотнями.

Коли в країну прийшла пандемія, багато лабораторій були не готовими проводити діагностику не через відсутність власне тестів. Десь не вистачало спеціальних реагентів, в інших бракувало необхідного обладнання та витратних матеріалів.

В березні ПЛР-тестування на коронавірус могли проводити лише 3 лабораторії. "АЛТ Україна", компанія-постачальник передових лабораторних рішень і технологій, на початку карантину забезпечила реагентами 27 регіональних Центрів лабораторної діагностики.

Це дозволило розпочати діагностику COVID-19 у всіх регіонах як тільки були розподілені замовлені державою набори для ПЛР-тестування.

Була вирішена складна ситуація, що склалася в "Національному Інституті хірургії та трансплантології імені Шалімова" у зв'язку з безпосереднім контактом медиків із зараженим коронавірусом пацієнтом.

Близько 60 співробітників знаходились на самоізоляції та не могли бути допущені до роботи до моменту отримання результатів тестування на наявність вірусу.

Командою департаменту молекулярної та клітинної біології компанії "АЛТ Україна" спільно зі співробітниками ПЛР-лабораторії протягом 2-х днів були протестовані всі зразки ізольованого персоналу і за результатами тестування вони змогли розпочати проведення вкрай важливих операцій.

Спеціалісти компанії також оперативно підготували клініку "Охматдит" та "Інститут нейрохірургії імені Ромоданова" в Києві до тестування медичних працівників і пацієнтів на SARS-CoV-2.

З метою оперативного контролю захворюваності на коронавірус серед працівників органів внутрішніх справ спільно з "Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром" було запущено 2 діагностичні ПЛР-лабораторії на базі госпіталів МВС України.

Олександрівська лікарня міста Києва — ключовий центр міста з прийому хворих на коронавірус — за допомогою "АЛТ Україна" оснащена всім необхідним для проведення мультиплексної ПЛР-діагностики. Така модифікація ПЛР здешевлює та прискорює проведення аналізу, а також підвищує точність дослідження.

Реалізація проєкту з оснащення в "Київському міському лабораторному центрі МОЗ України" дозволила підвищити пропускну здатність лабораторії майже в 5 разів.

Зі зверненнями столичного "Центру громадського здоров’я" щодо постачання та налаштування обладнання, що дозволить автоматизувати частину процесу тестування, команда "АЛТ" впоралась за 3 дні.

Необхідним обладнанням для швидкого старту тестувань були дооснащені вірусологічні лабораторії Донецького, Луганського та Львівського центрів лабораторної діагностики. Персонал лабораторій пройшов практичне навчання у власній виробничо-демонстраційної лабораторії компанії.

На часі "АЛТ Україна" почала реалізацію амбітного проєкту з оснащення вірусологічного наукового центру в місті Харків. Ця установа буде проводити дослідження геному SARS-CoV-2 з використанням технології повногеномного секвенування (NGS).

Цей метод є універсальним, його можна використовувати при вивченні вірусів, бактерій та паразитів. Він надає високоточні дані, дозволяючи виявляти штами мікроорганізмів, які відрізняються мінімальними мутаціями.

Такі дослідження дозволять робити прогнози щодо нових спалахів коронавірусу, його подальшого поширення та ефективного лікування, а також створювати та покращувати діагностичні ПЛР тест-системи українського виробництва.

Без адекватних масштабів тестування неможливо дізнатись, чи дійсно країна справляється з коронавірусом, чи лише занижує кількість випадків і бореться із захворюванням навмання.

Швидкість і об’єми діагностики залежать не лише від кількості придбаних тестів. Пропускна спроможність лабораторій може бути збільшена у декілька разів за рахунок якісних витратних матеріалів та оснащення, а також технічної підтримки та навчання персоналу.

Витрачені зусилля будуть неоціненними в часи зростання кількості підозр. Посилені можливості лабораторної служби не втратять своєї важливості та актуальності й після взяття COVID-19 під контроль.

Довідка

Команда професіоналів "АЛТ Україна" понад 12 років на ринку складного лабораторного та аналітичного обладнання. Більш ніж 80 вітчизняних лабораторій довіряють якості послуг компанії.

Портфоліо "АЛТ Україна" включає безліч успішних проєктів для екологічної, криміналістичної та судової, аграрної та харчової, медичної та фармацевтичної галузі, а також нафтохімії.