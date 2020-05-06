Scriptum. Цифровая эволюция бизнеса

Многие аналитики придерживаются мнения, что цифровую трансформацию бизнеса необходимо начинать "с головы" и проводить комплексно вплоть до самых низов единым фронтом.

Это так, если у вас есть внушительный бюджет, время и стальные нервы. С другой стороны, закон перехода большого числа количественных изменений в качественные пока никто не отменял. Цифровую трансформацию бизнеса можно, а иногда и нужно начинать с решения отдельных, но критически важных проблем.

Эволюция Vs революция

Внедрение комплексной системы автоматизации это — революция в бизнесе. Подобные системы охватывают большинство процессов, происходящих в компании и могут существенно повысить ее эффективность.

Внедрение — процесс не быстрый. Надо будет подождать полгода, а то и год, но революция того стоит.

Вместе с тем, наш мир изменился, и похоже это навсегда. Сейчас конъюнктура рынка меняется особенно быстро. Есть риск, что после внедрения ваша новенькая ERP превратится в WTF, а то и в NSFW. Она не то что не закроет все процессы в изменившийся бизнес-модели компании, но еще и будет мешать.

Есть и другой путь: пошаговая, постепенная эволюция бизнеса. Автоматизация отдельных процессов.

Ее можно проводить планомерно, переходя от малого к большому, строго следуя принципу Парето: совершив 20% самых важных действий, можно быстро получить 80% планируемого результата, при этом дальнейшие улучшения могут оказаться неэффективны и неоправданны.

Такой подход не всегда повышает эффективности работы предприятия сразу. Он позволяет постепенно, шаг за шагом, решать небольшие, но критически важные проблемы бизнеса. Без шока и дикого бюджета.

Какой бы путь не выбрал бизнес, в любой компании есть специальные процессы, которые требуют автоматизации. Есть ли инструмент, с помощью которого это можно сделать? Есть — это Scriptum.

Любой процесс, в любое время

Система Scriptum — это набор модулей для автоматизации и повышения эффективности разнообразных процессов, независимо от уровня их сложности и масштаба проекта.

Не важно, как будет происходить автоматизация: сверху вниз или снизу вверх, насколько проект тяжелый, комплексный и сложный.

С помощью Scriptum можно решать любые проблемы: крупные и мелкие. На этой платформе можно создавать комплексные решения, автоматизировать практически все процессы предприятия, но в первую очередь Scriptum — это набор инструментов для решения отдельных, локальных задач.

Локальные процессы в большой компании.

Процессы, происходящие в компании никогда не висят в воздухе, они где-то начинаются и всегда к чему-то приводят. Они возникают в одной системе и упираются в другую учетную систему: CRM, бухгалтерию и так далее.

Даже если в компании внедрена одна или несколько систем автоматизации, остаются локальные процессы, происходящие между ними. Мало того, что их надо автоматизировать, но также интегрировать с другими системами предприятия.

Процесс может быть маленький и несложный, но отнимает при этом много времени и ресурсов.

Стоимость его автоматизации со Scriptum может быть в десятки раз ниже, чем решения от именитых мировых вендоров, которые не разрабатывают мелкие решения для отдельных процессов.

Гибкость и модульность

Благодаря модульности и гибкости системы Scriptum, можно быстро и без особых затрат, решать одну проблему за другой. У каждого бизнеса есть какие-то болезненные точки.

Это могут быть долгие согласования чего-либо, или непрозрачность, или высокая стоимость процессов. Это могут быть проблемы с интеграцией разных систем и невозможность их объединения. Scriptum разработан для решения именно таких проблем.

Со Scriptum можно повышать эффективность на любом уровне. Решив одну задачу и оценив полученный результат, можно переходить решению другой.

Можно выбрать одно, два, три узких места в бизнес-процессах, а затем с помощью Scriptum быстро и относительно дешево их устранить. Это не требует тщательной и длительной подготовки и составления детального ТЗ на сотню страниц.

Простота и независимость

Scriptum — это легкость, простота интеграции, доступность, повышение эффективности и адаптивность под новые условия. Scriptum — это платформа, которая делает бизнес независимым. Клиент не нуждается в постоянной помощи вендора.

После прохождения обучения, представители IT-департамента компании могут без труда работать с продуктом самостоятельно. Scriptum позволяет автоматизировать разнообразные специализированные процессы. Кроме того, в нем есть уже готовые модули, такие как ОРД и внешний документооборот.

Основа

Система Scriptum разработана на платформе UnityBase, предназначенной для быстрого создания высокопроизводительных web-ориентированных корпоративных систем.

На платформе UnityBase реализованы более 500 решений в госсекторе и разных отраслях бизнеса: решения для корпораций, государственные реестры, комплексные информационно-аналитические системы и многое другое.

Разработчик Scriptum — компания InBase, действует на рынке уже 20 лет. Она начинала с разработки отдельных небольших проектов, прежде чем перейти к большим. Scriptum может расти вместе с вами.

С помощью Scriptum есть возможность легко автоматизировать новые процессы и устранять проблемы в старых, которые уже не соответствуют потребностям растущего бизнеса.