Благотворительная помощь с самолета "Мрия" для 24 областей Украины

Компанія однією з перших відгукнулася на ініціативу Президента України Володимира Зеленського та долучилася до боротьби з COVID-19, взявши на себе зобов’язання забезпечити заклади охорони здоров’я необхідними засобами захисту та обладнанням.

23 квітня легендарний літак Ан-225 "Мрія" авіакомпанії "Антонов", замовлений та оплачений "Епіцентр К", привіз до України необхідні засоби захисту, частина з яких була передана медпрацівникам усієї України.

Спочатку планувалося розвезти вантаж протягом декількох тижнів, але через суспільний резонанс, який викликала подія, компанією було прийнято рішення доставити захист у максимально стислі строки.

Лише за 5 днів топменеджери "Епіцентр К" безкоштовно передали медзакладам усіх регіонів країни 2 млн медичних масок, 75 тис. захисних костюмів та 30 тис. спеціальних окулярів.

"Завдяки відпрацьованій за 17 років існування "Епіцентру" логістиці та злагодженій роботі усієї компанії, нам вдалося у рекордні строки охопити усі регіони України та лише за 5 днів забезпечити медичних працівників 24 областей необхідними засобами захисту – комбінезонами, масками та окулярами.

"Епіцентр" передав гуманітарний вантаж, закуплений коштом компанії, обласним Департаментам охорони здоров’я, які розподілили його згідно з потребами медзакладів регіонів", – зазначає заступник генерального директора, директор з роздрібної торгівлі компанії "Епіцентр К" Володимир Гончаров.

Гуманітарну допомогу отримали:

Вінницька область

Вінницька міська клінічна лікарня №1 отримала 1 тис. захисних комбінезонів, 400 пар окулярів та 20 тис. медичних масок.

Додатково обласні та районні лікарні Вінниччини отримали ще 30 тис. медичних масок, 500 пар окулярів та 1200 захисних комбінезонів.

"Ми отримуємо благодійну допомогу від мережі "Епіцентр". Це саме те, що найбільш потрібно, — засоби індивідуального захисту для наших лікарів, — говорить заступниця голови Вінницької облдержадміністрації Наталя Заболотна. — Користуючись нагодою, я хочу в черговий раз подякувати усім, хто допомагає захистити наших медиків. Ми вдячні компанії "Епіцентр" за можливість забезпечити додатковий захист наших лікарів".

Волинська область

Волинська область отримала 120 тис. медичних масок, 1 500 захисних окулярів та 4 250 захисних комбінезонів.

Дніпропетровська область

Для медиків Дніпровщини компанія передала 70 тис. тришарових медичних масок, 2650 захисних комбінезонів та 900 захисних окулярів. Їх розподілять серед госпітальних баз регіону. Зокрема, 22 тис. масок, 300 захисних окулярів та 800 костюмів буде надано лікарям Дніпра.

"Вдячні компаніям, які підтримують Дніпровщину у боротьбі з коронавірусом — доставляють медичне обладнання та засоби індивідуального захисту для наших лікарів.

Тільки спільними зусиллями можемо захистити мешканців області від хвороби та зупинити поширення коронавірусу", – сказав директор департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації Валерій Сердюк.

Донецька область

Донецька область отримала 50 тис. медичних масок, 900 захисних окулярів та 2 100 захисних комбінезонів. Зокрема, лікарі Краматорська отримають 5 тис. медичних масок, 200 захисних окулярів та 200 захисних комбінезонів.

"Ми дуже вдячні усьому великому колективу компанії "Епіцентр" за ту допомогу, яку вони надають Донецькій області. Тільки спільними зусиллями медиків, держави та бізнесу можна зупинити коронавірус, подолати його", – зазначив головний спеціаліст відділу лікувально-профілактичної допомоги дорослому населенню управління організації та розвитку медичної допомоги населенню департаменту охорони здоров'я Донецької ОДА Роман Піщанський.

Житомирська область

Житомирська область отримала 90 тис. медичних масок, 1 200 захисних окулярів та 3 600 захисних комбінезонів.

Засоби індивідуального захисту будуть розподілені регіональним Департаментом охорони здоров’я відповідно до потреб медичних закладів області.

Зокрема, лікарі Житомира отримали 22 тис. медичних масок, 300 захисних окулярів та 900 захисних комбінезонів.

"Ми вдячні за допомогу для медичних працівників області від представників бізнесу, які відгукнулися на ініціативу Президента України Володимира Зеленського щодо забезпечення закладів охорони здоров’я необхідними засобами захисту", – зазначив заступник голови Житомирської ОДА Віктор Градівський.

Закарпатська область

Закарпатська область отримала 50 тис. медичних масок, 900 захисних окулярів та 1 250 захисних комбінезонів.

Запорізька область

60 тис. медичних масок, 900 захисних окулярів та 4250 захисних комбінезонів було передано закладам охорони здоров’я міста Запоріжжя та Запорізької області. Зокрема, лікарі м. Запоріжжя отримають 27 тис. медичних масок, 400 захисних окулярів та 2 тис. захисних комбінезонів.

"Для нас було і є у пріоритеті захист наших лікарів, які щоденно знаходяться у контакті з хворими та рятують чужі життя, ризикуючи власним здоров’ям. Сьогодні ми отримали гуманітарну допомогу від "Епіцентр К".

Важливо, що запорізькі компанії та підприємства не залишаються осторонь нагальних потреб та допомагають запорізьким лікарням та медикам. Засоби захисту для медиків допоможуть їм захиститися від вірусу та безпечно надавати допомогу тим, хто її потребує. Дякую запорізьким підприємствам, які надають своєчасну та таку необхідну допомогу.

На сьогодні свої зусилля об’єднали представники влади, бізнесу, благодійники та волонтери, все більше людей долучаються до допомоги. Лише разом ми зможемо подолати сучасні виклики пандемії, які стали перед нами та перед світом", – наголосив перший заступник голови облдержадміністрації Іван Федоров.

Івано-Франківська область

Івано-Франківська область отримала 180 тис. медичних масок, 3 400 захисних окулярів та 8 650 захисних комбінезонів. Зокрема, лікарі Івано-Франківська отримали 20 тис. медичних масок, 400 захисних окулярів та 1 000 захисних комбінезонів.

За словами в. о. директора департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Ірини Кобельської, обласна влада постійно координує взаємодію лікарень та приватного бізнесу для оперативного визначення актуальних потреб та надання відповідної допомоги.

Київська область

100 тис. медичних масок, 1 тис. захисних окулярів та 2,5 тис. захисних комбінезонів надійшли до комунального закладу Київської обласної ради "Баришівській склад медспецпостачання", звідки засоби захисту будуть розподілені по усій Київській області.

"У важкі часи українці вміють згуртовуватися для подолання спільного ворога. Зараз це епідемічна загроза, перед лицем якої опинився весь світ. Розуміючи,що біду можна подолати лише разом, об‘єднують зусилля держава, обласна влада і бізнес. В результаті лікарні, які ще півтора місяці тому не мали найнеобхіднішого, забезпечені сучасним обладнанням, а також засобами особистого захисту на місяць наперед", - зазначив очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін.

м. Київ

Для захисту лікарів Києва компанія передала 100 тисячі медичних масок, 1500 захисних костюмів та 3150 захисних окулярів.

"Медичні працівники, це ті люди, які працюють на передовій, які першими стикаються з цим захворюванням і для того, щоб вони надавали кваліфіковану своєчасну медичну допомогу повинні бути створені належні умови. В першу чергу вони повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту", – каже заступник керівника Департаменту охорони здоров'я КМДА Галина Зборомірска.

Кіровоградська область

Кіровоградська область отримала 30 тис. медичних масок, 900 захисних окулярів та 1 100 захисних комбінезонів. Зокрема, лікарі Кропивницького отримали 10 тис. медичних масок, 300 захисних окулярів та 300 захисних комбінезонів.

"Я не втомлююсь щиро дякувати всім, хто нам допомагає. На початку епідемії ми були забезпечені засобами індивідуального захисту, яких мало вистачити приблизно на місяць. Зараз, завдяки допомозі соціально відповідального бізнесу, ми маємо запас на понад три місяці", – зазначив головний лікар Центральної міської лікарні міста Кропивницького Олександр Артюх.

Луганська область

Луганська область отримала 40 тис. медичних масок, 900 захисних окулярів та 1 400 захисних комбінезонів.

"Висловлюємо щиру вдячність представникам великого бізнесу – керівництву та співробітникам торгівельної мережі "Епіцентр К" за масштабну гуманітарну допомогу Луганщині.

Засоби індивідуального захисту буде надано медпрацівникам лікарських закладів області. На щастя, наразі на Луганщині немає хворих медичних працівників, і ваша допомога продовжить цю позитивну тенденцію. Маємо надію, що допомога регіону від "Епіцентр К" не буде останньою", – зазначила заступник голови облдержадміністрації Катерина Безгинська.

Львівська область

Львівська область отримала 100 тис. медичних масок, 2 100 захисних окулярів та 4 100 захисних комбінезонів. Зокрема, лікарі Львова отримали 50 тис. медичних масок, 1 000 захисних окулярів та 1 500 захисних комбінезонів.

"Від імені департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА хочемо висловити величезну подяку великому бізнесу, який у сьогоднішній, абсолютно складний час, не стоїть осторонь, а долучається з такими чудовими ініціативами.

Засоби індивідуального захисту – це зараз те, що найбільш необхідно нашим медичним працівникам. Досить знаковим є те, що ми сьогодні передаємо ці засоби індивідуального захисту саме в Центр медицини катастроф, працівники якого перші стикаються із небезпекою інфікування", – зазначив директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис.

Миколаївська область

Миколаївська область отримала 40 тис. медичних масок, 900 захисних окулярів та 2 200 захисних комбінезонів. Зокрема, лікарі Миколаєва отримають 20 тис. медичних масок, 400 захисних окулярів та 1 000 захисних комбінезонів.

Начальник управління охорони здоров’я міськради Ірина Шамрай подякувала всім благодійникам, які допомагають медичним працівникам протистояти пандемії коронавірусу та дбають про їх безпеку.

Одеська область

Одеській обласній клінічній лікарні компанія передала 100 тис. медичних масок, 900 захисних окулярів та 2,5 тис. захисних комбінезонів. Ця лікарня є хабом, куди надходять всі засоби індивідуального захисту для подальшого перерозподілу по медичних закладах регіону.

Зокрема, 5 тис. медичних масок, 400 захисних окулярів та 1 100 захисних комбінезонів буде передано лікарям Одеси.

"Ми вдячні бізнесу за підтримку регіону в боротьбі з коронавірусною інфекцією. Наразі це є дуже важливим. Костюми, маски та окуляри допоможуть нам захистити життя медиків, які лікують пацієнтів з COVID-19", — зазначила т. в. о. директора департаменту охорони здоров’я Одеської ОДА Наталія Одарій-Захар’єва.

Полтавська область

70 тис. медичних масок, 3 тис. захисних комбінезонів та 900 захисних окулярів було передано закладам охорони здоров’я міста Полтава та Полтавської області.

"Дякуємо за підтримку. Ми раді, що на території міста є соціально відповідальні підприємці, які готові допомогти в скрутну годину. Міська влада робить усе можливе, аби забезпечити медиків, але не завжди цього вистачає", — подякував заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Сергій Рекотов.

Рівненська область

Рівненська область отримала 90 тис. медичних масок, 1 500 захисних окулярів та 3 050 захисних комбінезонів. Зокрема, лікарі міста Рівне отримали 25 тис. медичних масок, 500 захисних окулярів та 1 000 захисних комбінезонів.

"Добре, що є взаємодія центральної, місцевої влади та бізнесу для подолання викликів. Дуже важливо, щоб у цей час медпрацівники відчували підтримку і турботу. Ми бачимо, що органи місцевого самоврядування постійно координують взаємодію лікарень та приватного бізнесу для оперативного визначення актуальних потреб та надання відповідної допомоги", — зауважив головний анестезіолог 1-ої міської лікарні Андрій Гирак.

Сумська область

Сумська область отримала 90 тис. медичних масок, 1 200 захисних окулярів та 3 550 захисних комбінезонів. Зокрема, лікарі Сум отримали 25 тис. медичних масок, 350 захисних окулярів та 1 000 захисних комбінезонів.

Тернопільська область

Тернопільська область отримала 130 тис. медичних масок, 1 500 захисних окулярів та 3 850 захисних комбінезонів. Зокрема, лікарі Тернополя отримали 40 тис. медичних масок, 500 захисних окулярів та 1 100 захисних комбінезонів.

"Хочу подякувати великому бізнесу за допомогу нашим медичним працівникам, які сьогодні перебувають на передовій боротьби з коронавірусом. Важливо, що саме у період пандемії сьогодні ми отримали доволі велику партію сертифікованих медичних засобів індивідуального захисту. Вони будуть скеровані у заклади охорони здоров’я області, у яких лікуються хворі на COVID-19", — зазначив начальник управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації Володимир Богайчук.

Харківська область

100 тисяч медичних масок, 4 800 захисних комбінезонів та 1 200 захисних окулярів будуть розподілені між лікувальними закладами Харківщини.

"Важливо, що сьогодні ми регулярно отримуємо допомогу від соціально відповідального бізнесу для боротьби з розповсюдженням коронавірусу. Спільними зусиллями держави, обласної адміністрації, депутатського корпусу, бізнесу, волонтерів нам вдалося суттєво покращити ситуацію із забезпеченням медичних закладів області необхідними засобами індивідуального захисту, препаратами та обладнанням", – зазначив заступник голови ХОДА Михайло Черняк.

Херсонська область

Херсонська область отримала 60 тис. медичних масок, 900 захисних окулярів та 3 450 захисних комбінезонів. Зокрема, лікарі Херсона отримають 20 тис. медичних масок, 300 захисних окулярів та 1 100 захисних комбінезонів.

"Дуже добре, що у складні часи бізнес вже соціально відповідальний. Зараз найголовніше – забезпечити безпеку наших лікарів. Усіх тих, хто рятує і лікує наших громадян у цій боротьбі з коронавірусом", – говорить заступник голови ОДА Вадим Чабан.

Хмельницька область

Хмельницька державна адміністрація отримала чергову допомогу від соціально відповідального бізнесу для спільної боротьби з розповсюдженням коронавірусу.

Так, компанія "Епіцентр К" передала у медзаклади Хмельницької області 100 тис. медичних масок, 1 тис. захисних комбінезонів та 1 тис. захисних окулярів.

"Відгукнувшись на заклик Президента Володимира Зеленського, представники бізнесу з перших днів допомагають нашим медикам, забезпечуючи їх як засобами індивідуального захисту, так і потрібним для їх роботи обладнанням.

Ми дякуємо соціально відповідальному бізнесу за важливий внесок у боротьбу з коронавірусом на Хмельниччині. Впевнений, що завдяки такому об’єднанню зусиль ми маємо контрольовану епідемічну ситуацію в області та один з найнижчих показників в Україні захворюваності медпрацівників на COVID-19," – зазначив перший заступник голови облдержадміністрації Роман Примуш.

Черкаська область

Черкаська область отримала 40 тис. медичних масок, 600 захисних окулярів та 1 100 захисних комбінезонів.

Зокрема, лікарі Черкас отримали 10 тис. медичних масок, 150 захисних окулярів та 300 захисних комбінезонів, а лікарі Умані – 5 тис. медичних масок, 50 захисних окулярів та 100 захисних комбінезонів.

"Медики зараз на передовій і мають відчувати свою захищеність. Ми активно співпрацюємо з благодійниками, волонтерами, громадськими організаціями та всіма тими, хто охоче готовий підставити плече. Разом координуємо роботу. На рівні області ми визначаємо потребу кожного медичного закладу, зокрема першої хвилі, аби вони були забезпечені усім необхідним", – говорить начальник обласного управління охорони здоров’я Лариса Кошова.

Чернівецька область

Чернівецька область отримала 100 тис. медичних масок, 1 800 захисних окулярів та 4 500 захисних комбінезонів. Зокрема, лікарі Чернівців отримали 30 тис. медичних масок, 500 захисних окулярів та 1 000 захисних комбінезонів.

Чернігівська область

Медичним закладам Чернігівщини компанія передала 40 тис. медичних масок, 600 захисних окулярів та 800 захисних комбінезонів.

"Це дуже суттєва підтримка для медиків. Адже вони одні з перших потрапляють у зону ризику і обов’язково мають бути захищеними. Вдячні приватному бізнесу за таку своєчасну і важливу допомогу", – зазначив перший заступник голови Чернігівської ОДА Віталій Загайний.

У спілкуванні з представниками "Епіцентр К", медики та представники місцевої влади неодноразово підкреслювали, що сьогодні першочерговою задачею є захист тих, хто рятує життя – лікарів. Саме тому "Епіцентр К" зосередить свої зусилля на забезпеченні засобами захисту медперсоналу.

Нагадаємо, з початком розповсюдження вірусу, група компаній "Епіцентр" відгукнулась на ініціативу президента та створила оперативний штаб для протидії коронавірусу. На потреби країни в боротьбі з хворобою компанія виділила 150 млн грн.