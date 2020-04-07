Бесконтактная гигиеническая станция - разработка от днепровского производителя для защиты от Covid19

Страна продолжает объединять свои усилия в борьбе с невидимым врагом, чтобы как можно раньше остановить распространение вируса. (укр)

Чимало підприємств критичної інфраструктури продовжує свою роботу аби створити безпечні умови для життєдіяльності та робочі місця, зберегти здоров’я та гідно захистити майбутнє своїх дітей.

Наразі встановлюються станції, які допоможуть дезінфікувати руки або речі, яких ви торкаєтесь частіше: дверні ручки, ручка візочку у крамниці, кнопки ліфта, перильні огородження тощо.

Продукт, належить вітчизняному виробнику - торгівельній марці Bila Dzyga , яка виконала розробку та впровадила вихід у виробництво цього інноваційного продукту, що може забезпечити якісне та повсюдне додержання рекомендацій ВООЗ щодо недопущення масової захворюваності населення.

Пристрій, аналогів якого не існує в Україні, являє собою стійку, що оснащена безконтактним дозатором для дезінфікуючого розчину та дозволяє максимально ефективно проводити протиепідеміологічні та профілактичні заходи.

Встановлення апарату рекомендовано на вхідних групах в будівлі як адміністративного, так і комерційного призначення, на підприємствах харчової та агропромислової продукції, в медичних закладах, торгівельно-розважальних комплексах та ресторанах, театрах та кінотеатрах, офісних приміщеннях, закладах "beauty" індустрії та інших місцях, де контакт з поверхнями та предметами, що схильні до накопичення шкідливих хвороботворних вірусів та бактерій можливий найбільше.

На поверхню нанесено просту інструкцію, що полегшує процес користування пристроєм та економить час.

На сьогоднішній день такі пристрої вже встановлено в Дніпровській міській раді, Обласній клінічній лікарні ім. І.І. Мечникова і торгівельних мережах ТМ Fozzy Group, ПрАТ "ЗЗРК" та інших місцях загального призначення.

Будьте здорові та бережіть своїх рідних!!!