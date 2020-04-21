Как инновации в строительстве помогают сдавать проекты в срок: опыт 7CI Group
Все на данный момент осознают, что без трансформации дальнейшее развитие невозможно. Исключением не стала сфера строительства.
Но что стоит за этим пониманием, кроме того, что все говорят о необходимости? Как в действительности это имплементируется, и каковы реальные результаты?
Чтобы ответить на этот вопрос, а также понять, что такое Lean, Lessons Learned, диджитализация закупок, автоматизированная система управления проектами, и как это помогает вывести бизнес на новый уровень, мы пообщались с соучредительницей группы строительных компаний 7CI Group Ольгой Гавурой.
7CI Group — группа строительных компаний, которая имеет более 10 лет опыта реализации инвестиционно-строительных проектов объектов коммерческой и промышленной недвижимости.
На счету у компании более 30 клиентов, 71 реализованный проект, среди которых "АВТ-Баварія" BMW, LEONI Wiring System UA Gmbh, немецкий фонд "GIZ", LIFT 99, израильская инжиниринговая компания "Newsight Worldwide", австрийская страховая компания "UNIQA", отельный комплекс "Radisson", Немецко-Украинская промышленно-торговая палата — 380 000 м2 выполненных работ.
7CI Group поставила себе целью реализовывать инвестиционно-строительные проекты от замысла до уникальной реальности инновационным и самым коротким путем. Об инструментах, которые помогают воплотить эту миссию в жизнь, речь пойдет далее.
I
Lean — концепция управления, нацеленная на создание максимальной ценности для клиента и минимизацию потерь в этом процессе. Берет свои истоки из производственной системы компании Toyota.
Lean — это не таблетка молниеносного действия. Изначально происходят изменения в культурном коде компании. Без этого ни один инструмент не поможет. В первую очередь, члены компании начинают различать, где есть потери, и предлагают пути их оптимизации. Мы не критикуем, а говорим: "У меня есть идея относительно улучшения".
Ценность для бизнеса:
1. Безопасность условий труда и минимизация потерь. Lean направлен на организацию рабочего пространства, что влечет за собой уход от потерь на поиск чего-либо, лишних перемещений, а также создает безопасные условия труда. Последнее особенно важно — если у иностранных компаний это из серии must be, то у нас зачастую стоит где-то в конце списка.
2. Соблюдение сроков проекта. Первый проект, на котором мы внедряли Lean, это коворкинг Lift99 общей площадью 2000 м2, где мы выполняли роль генподрядной компании. Сроки были достаточно сжатые: 1-й этаж — 2 месяца, 2-й этаж — 3 месяца. Благодаря оптимизации бизнес-процессов под сопровождением Lean-консультанта, мы смогли выполнить проект в очень сжатые сроки.
3. Экономия. Еще один плюс — экономия на прямых и общепроизводственных расходах за счет сокращения сроков и минимизации прямых потерь. И приятным бонусом также является увеличение рыночной стоимости нашего предложения на рынке коммерческой и промышленной недвижимости, где каждый день стоит денег.
II
Электронные закупки — автоматизация закупочного процесса за счет того, что вся деятельность происходит в одном окне: подача тендера, большое количество откликов поставщиков, решение на основании объективных факторов, прозрачность процессов.
Бизнес-процесс закупок был оптимизирован в числе первых, поскольку он является одним из основополагающих для строительного бизнеса — 60-70% в себестоимости проекта составляют материалы. Чтобы отойти от повторяемой, рутинной работы, мы решили проводить закупки онлайн на тендерной площадке.
Мы рассматривали несколько вариантов и остановились на SmartTender. Основным фактором было наличие наибольшего количества поставщиков нашего профиля. Кроме того, мы можем использовать площадку как инструмент мониторинга рынка и снижения цены.
Ценность для бизнеса:
1. Более выгодные цены и условия. Мы получаем более точную оценку стоимости той или иной позиции. У нас уже был опыт, когда одновременно на этапе расчета запускали тендер на одну и ту же продукцию стандартным способом и через площадку.
Во втором случае мы получали более выгодные цену и условия. Интересно, что после запуска тендера мы получаем более оптимальную цену даже от тех поставщиков, с которыми работаем стандартным способом через запрос коммерческих предложений. В среднем площадка позволяет экономить 15-25%.
2. Минимизация кассовых разрывов. Е-закупки позволяют влиять на движение денежных средств проекта: через площадку можно получить условия оплаты с большим процентом отсрочки. Это очень важный момент, поскольку в строительных проектах кассовые разрывы могут быть достаточно большими.
3. Оптимизация времени. Автоматизация повышает эффективность работы менеджера по закупкам: время, которое раньше тратилось на обзвон, условно, 100 компаний, теперь уделяется более детальной аналитике рынка, поставщиков и т.п. Мы уходим от механической работы с телефоном к аналитической работе за экраном, где представлена сводная информация.
III
Lessons Learned — это метод системы управления проектами и философии Lean, который нацелен на извлечение уроков из проделанной работы. Результат LL — понимание того, какие действия стоит продолжать, потому что они успешны, а какие — прекращать либо видоизменять.
Бизнес-процесс планирования и анализа выполнения графика проекта мы осуществляем следующим образом: руководитель проекта совместно с администратором проекта составляют базовый календарный график его выполнения, который делится по месяцам.
Месячный спринт включает в себя 4 недельных спринта. В конце каждой недели команда, прежде чем приступить к следующему спринту, проводит ретроспективу, отвечая на два ключевых вопроса:
- Если что-то получилось, то как мы достигли цели? Внося данные уроки в электронную базу Lessons Learned, мы переносим положительный опыт на другие проекты.
- Если не получилось, то задаем вопрос по технологии "5 почему". Корневую причину и пути решения мы также переносим в базу Lessons Learned, тем самым препятствуя повторению негативного опыта на других проектах.
Для каждого проекта в автоматизированной системе управления проектами на базе Microsoft у нас создается отдельный канал в Teams, где вся команда в едином пространстве осуществляет коммуникацию. К примеру, в канале "закупки" команда публикует всю соответствующую информацию.
В конце проекта мы проводим оценку работы ключевых поставщиков и подрядчиков, разрабатываем программы развития отношений со стратегическими поставщиками, вносим в базу Lessons Learned информацию, с какими поставщиками мы более не работаем и почему, какие позиции более не закупаем и почему.
Чтобы команда была мотивирована вносить факт выполнения и уроки в общую систему, мы максимально упростили этот процесс.
К примеру, производитель работ идет по объекту, заходит с телефона в автоматизированную систему управления проектом и в течении минуты оставляет сообщение для всей команды.
Делая что-либо, мы помним: если действие требует множества усилий, то его совершать никто не будет.
Ценность для бизнеса:
1. Минимизация убытков — как финансовых, так и временных. Когда в следующий раз менеджер делает закупку, он заходит в базу LL и по ключевому слову находит информацию о том или ином поставщике либо предмете закупки.
В результате он не повторяет прошлые ошибки, что повышает эффективность его работы и компании в целом, так как он не тратит время на действия, которые не принесут очевидной пользы компании, а в некоторых случаях скорее приносят вред.
К тому же мы таким образом страхуем себя от денежных потерь по причине выбора ненадежных поставщиков, которые не выполняют свои обязательства после оплаты либо делают это некачественно.
2. Сохранение репутации в глазах заказчика. Результат нашей работы в том числе зависит от результатов работы наших партнеров и поставщиков, поэтому в данном случае корректный выбор очень важен. Если растут они, то растем и мы.
Если же нас подводит поставщик, то у нас возникает риск срыва сроков на проекте и необходимо применять стратегии из управления рисками, что, в свою очередь, может привести к режиму выполнения работ 24/7, только чтобы выполнить проект в срок.
3. Саморазвитие команды. Философия Lean и методология Lessons Learned — это не только инструменты повышения эффективности, но и основа для саморазвития команды. Больше всего ответов находится в нас самих. Задача LL в том, чтобы их достать и закрепить, так как прожитое останется с нами навсегда.
IV
Диджитализация процессов и развитие технологий предъявляют новые требования к уровню знаний и умению специалистов, задействованных во всех сферах бизнеса, в том числе и на строительном рынке.
В эпоху глобальной диджитализации "аналоговые" компании в перспективе 5-7 лет проиграют "цифровым" во всех сферах, в том числе и строительной. Поэтому компания 7CI и стала 3 года назад на путь диджитализации бизнеса.