Первый мебельный кластер начали создавать в Ровенской области

Новый современный завод Kronospan в Ровенской области готовится раскрыть технологический потенциал региона.

На реконструкцию заброшенных промышленных помещений в современные производственные цеха уже потрачено 10 млн. евро. Инвестиционные планы на создание производства достигают 200 млн. евро в линию производства ДСП, и еще столько же линию OSB в 2020 году.

Потенциал экономического роста региона

Уже после сооружения первой производственной линии деревообрабатывающий завод создаст 200 прямых и 2000 косвенных рабочих мест, а после возможного запуска второй линии эти цифры могут удвоиться.

Средняя заработная плата на предприятии составит 15-18 тысяч гривен. После выхода на плановую мощность завод ежегодно будет платить почти 400 000 000 гривен налогов и сборов, благодаря которым можно будет улучшить инфраструктуру региона.

"Благодаря привлечению инвестиций одновременно создается Ровенский мебельный кластер, который является типичным образцом кластерного объединения представителей власти, бизнеса и образования. Цель организаторов кластера настроить процесс сотрудничества и синергии для эффективного взаимодействия и перспективного роста региона без помех. И мы понимаем, что сейчас в Украине нам нужно бороться за каждого инвестора, который способствует этому процессу. " - утверждает Владимир Патис, Президент Украинской Ассоциации Мебельщиков .

Владимир Патис

Экспорт готовой продукции украинского производства с добавленной стоимостью

Кроме этого предполагается существенный рост экономических показателей страны за счёт экспорта готовой продукции украинского производства с добавленной стоимостью.

Таким образом Kronospan привлечет дополнительные финансовые ресурсы в Украину и поддержит отечественного производителя.

Для осуществления этой цели и налаживания сотрудничества с иностранными байерами Ровенский мебельный кластер будет представлен на конференции заместителем председателя Ровенской ОГА Сергеем Гембергом, который состоится в рамках первой в Украине B2B выставки Furniture of Ukraine Business Expo 15-17 сентября 2020.

Сергей Гемберг

На выставке будут присутствовать более 2000 байеров из более чем 40 стран мира, заинтересованных в приобретении украинской мебели.

Стратегическая сессия Ровенского мебельного кластера

Уже сейчас Ровенский мебельный кластер реализует выполнение поставленных целей в просветительской работе для владельцев и руководителей мебельных предприятий.

20 марта 2020 состоится стратегическая сессия Ровенского мебельного кластера, которую организуют Украинская Ассоциация Мебельщиков и Smart People.

В рамках стратегической сессии участники определят общие проблемы и препятствия, которые должны объединить всех членов кластера ради их общего эффективного решения.

Модератором события будет Виталий Ивахов, член правления Украинской Ассоциации Мебельщиков, владелец мебельной компании "100% Интерьер", модератор стратегических сессий с более чем 20-летним опытом.

Вопросы экологии и охраны окружающей среды

Кроме образовательных и управленческих вызовов большое внимание кластер уделяет проблемам экологии и сохранения окружающей среды.

Все эти аспекты органично сочетаются в философии завода Kronospan, которая в центре внимания размещает заботу об экологии. Впервые в Украине завод Kronospan внедрит самые эффективные в мире системы фильтрации UTWS и WESP.

Все технологические и производственные процессы будут осуществляться на сертифицированном европейском оборудовании.

Эко-осознанное производство компании требует соблюдения стандартов Best Available Techniques (BAT).

Это означает не только соблюдение существующих, но и внедрение новых экологических стандартов, работающих на сохранение климата.

По собственной инициативе представители завода обратились в ГУ "Институт общественного здоровья им. А.Н. Марзеева НАМНУ", который является одной из немногих лабораторий в стране, способных провести официальное лабораторное исследование имеющегося загрязнения атмосферного воздуха.

Полученные результаты показали, что концентрации основных загрязняющих веществ не просто ниже допустимых, но и настолько малы, что их не может зафиксировать профессиональная аппаратура.

Международная компания Kronospan внедряет в Украине не только европейские стандарты производства, но и высокие принципы открытости и сотрудничества с обществом.

На встрече с общественностью руководители завода рассказали о мерах повышения экологической безопасности в Нововолынске.

Во время экскурсии производственными мощностями участники убедились в эффективности очистных сооружений и WESP-фильтров.

Kronospan по собственной инициативе приобрёл современное оборудование для установки первого в Ровенской области автоматического поста мониторинга состояния атмосферного воздуха. Его в сотрудничестве с Ровенской ОГА и Городоцкой сельским советом планируют установить на территории села.

Пост в автоматическом режиме не только мониторит качество воздуха вблизи завода, но и имеет возможность передавать данные он-лайн на сайт Гидрометцентра. Таким образом община получит действенный инструмент контроля за экологической безопасностью нового производства.

Также Kronospan противодействует незаконной вырубке лесов и вывозу древесины за границу, используя исключительно древесину легального происхождения.

Украинская Ассоциация Мебельщиков гордится деятельностью завода Kronospan, поддерживает ценности и методы деятельности компании, направленные на улучшение мебельной среды и экономического развития страны.

УАМ желает удачи всем участникам проекта и силы на осуществление цели - создания успешного завода Kronospan, что предоставит ряд указанных полезных возможностей обществу и стране.

Справка:

Kronospan - международная компания, основанная в 1897 году. "Кроноспан УА" является 100% украинским дочерним предприятием компании "Кроноспан Холдингз Пи-Эл-Си". Кроноспан является лидером рынка в секторе деревянных панелей. Кроноспан производит такие панели на более чем 40 площадках и имеет 16 дистрибьюторских центров в 21 стране мира.

Украинская Ассоциация Мебельщиков - действующее бизнес-объединение представителей мебельной отрасли Украины, основанное в 2001 году. В состав УАМ входит 226 компании, ежегодный оборот которых превышает 60% рынка.

Smart People - образовательная компания, которая занимается развитием производственных предприятий Украины благодаря поддержке международных донорских программ. С 2014 большое внимание компания уделяет работе с мебельными и дверными компаниями. Ежегодно обучение в Ровно проходят около 100 владельцев и руководителей мебельных и дверных компаний со всей Украины.