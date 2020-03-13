Как партнерская экосистема Microsoft в Украине помогает создавать конкурентоспособный бизнес

Даниил Биктимиров, менеджер по развитию партнеров компании Microsoft в регионе Центральной и Восточной Европы, рассказал о партнерской экосистеме Microsoft в Украине и ее преимуществах для ИТ-компаний и украинского бизнеса в целом.

В партнерской программе Microsoft Украина более 1200 украинских ИТ-компаний. Это ИТ-компании с сильной экспертизой в сервисах, продуктах и технологиях Microsoft, которая подтверждается соответствующей сертификацией.

Они приносят передовые индустриальные и технологические практики и ИТ-решения Microsoft в украинский бизнес, являются доверенными советниками по модернизации ИТ-сервисов и ключевых бизнес-процессов клиентов.

В компании Microsoft такое сообщество ИТ-компаний называют "партнерской экосистемой", а ее развитие в Украине ставят в стратегический приоритет.

По словам Даниила Биктимирова, масштаб экосистемы позволяет драйвить цифровую трансформацию украинского бизнеса и ИТ-индустрии, и способствовать увеличению конкурентоспособности украинских компаний на международном рынке. Подробнее о том, как работает партнерская экосистема в Украине, читайте в интервью.

- Расскажите о Ваших главных обязанностях в Microsoft Украина?

- Моя задача – развивать партнёрскую экосистему в Украине.

Мы — "partner driven company", и в основном сфокусированы на развитии навыков, опыта и понимания продуктов Microsoft нашими партнерами, чтобы в дальнейшем, партнёры могли помочь нашим клиентам получить максимальную ценность и использовали все возможности наших сервисов, решений и продуктов партнёров.

Только в киевском офисе работает более 70 сотрудников, а в целом с украинскими клиентами и партнёрами работают более 250 сотрудников корпорации, которые находятся в разных странах региона Центральной и Восточной Европы.

Их задача сделать наши сервисы доступными и понятными каждому: будь то представитель малого бизнеса, крупный enterprise-заказчик или государственная организация.

Наше взаимодействие с партнерами создает вокруг Microsoft некую "экономическую экосистему". Международное исследование IDC показало, что на каждом $1 дохода корпорации, партнерская экосистема может сформировать дополнительный доход $9.64. Внедрение сервисов, управление изменениями, адаптация и консалтинг по оптимизации и трансформации бизнес-процессов, обновление оборудования, собственные решения и продукты, поддержка и обучение пользователей – это только некоторые услуги, которые предлагают наши партнёры вместе с сервисами Microsoft.

Внедряя наши сервисы, адаптируя их, консультируя клиентов, оказывая поддержку, и оказывая другие подобные услуги, ИТ-партнеры могут заработать значительно больше, чем сама корпорация.

Корпорация получает 95% коммерческих доходов через партнёрскую экосистему. Но наша новая философия партнёрства выходит за рамки транзакционной перепродажи наших продуктов и сервисов через партнёров, мы строим настоящее партнёрство, в рамках которого мы работаем вместе над разработкой и продажей технологий и решений друг друга.

Ежемесячно к нашей партнёрской экосистеме присоединяются более 7500 партнёров во всем мире.

Также стоит отметить, что партнерская экосистема в Украине имеет значительное "влияние" на экономические показатели: это десятки тысяч рабочих мест во всей Украине, это непрерывное повышение квалификации ИТ-специалистов, это мощнейший двигатель цифровой трансформации украинского бизнеса и повышение его конкурентоспособности.

- Даниил, вы сказали, что ваша задача развивать партнерскую экосистему. Как именно вы это делаете?

- Мы много инвестируем в обучение: регулярно проводим тренинги, семинары, вебинары по повышению технических навыков сотрудников клиентов, партнеров и различных ИТ сообществ, включая студентов технических ВУЗов.

В прошлом году в них приняли участие более 10 000 человек из Украины. Недавно мы запустили новую платформу обучения, доступную каждому от ИТ профи до студента - Microsoft Learn. Уже сегодня там доступно более 1000 курсов и планов обучений по 100+ продуктам и сервисам Корпорации.

Масштабы инноваций требуют от специалистов по продуктам Microsoft постоянного повышения навыков, потому что продукты корпорации регулярно обновляются, пополняясь новыми инструментами.

- Приведите несколько примеров проектов Microsoft и партнеров?

- Например, международная аграрная компания "Goodvalley" искала способ улучшить внутреннюю координацию команд, работающих в Украине, Польше, России, Дании и обеспечить эффективный обмен знаниями и опытом.



За решением они обратились к нашим партнерам – ИТ-компанию Syntegra, которые разработали для них поэтапный план перехода компании в облако. Так, первым шагом к улучшению коммуникаций и командной работы стало использование сервисов Office 365.



Следующими шагами стала поэтапная миграция ИТ инфраструктуры всех подразделений в Microsoft Azure и внедрение сервисов безопасности входящих в Microsoft 365 и Microsoft Azure.



Благодаря выбору единой платформы, компания сократила некоторые операционные расходы, повысила эффективность внутренних процессов, централизовала управление ИТ сервисами и начала ряд инновационных проектов, которые базируются на таких сервисах Azure как Azure IoT.

Приведу другой пример: группа компаний "BKW Group" искала решение, как наладить эффективную коммуникацию между офисами, расположенными в разных точках Украины.

Усилия сотрудников организовать совместную работу с помощью мессенджеров, групп в социальных сетях не принесли результатов.

Наши партнеры Lizard Soft изучили ситуацию внутри компании и предложили "BKW Group" повысить продуктивность и улучшить совместную работу, c помощью Microsoft Teams.

Это коммуникационный хаб для командной работы в Office 365, в состав которого входит рабочее пространство нового типа, позволяющее обмениваться файлами и совместно работать над документами, вести переписку в чате и осуществлять аудио и видео конференции, подключать различные бизнес-приложения и многое другое.

Такое решение позволило не только наладить коммуникацию между сотрудниками "BKW Group", но и сэкономить более 150 000 рабочих часов в год, это приблизительно 500 000 долларов. Освободившиеся ресурсы компания инвестировала в развитие бизнеса и еще более качественное обслуживание клиентов компании.

- Что мешает предпринимателю купить тот же Office 365, Azure или Dynamics 365 и пользоваться им самостоятельно, без привлечения ИТ-компаний?

- Для небольших компаний, установить и начать использовать Office 365 достаточно легко, но в крупных организациях немного другие исходные условия.

Прежде чем внедрять продукты Microsoft, кто-то должен проанализировать бизнес-процессы внутри компании-заказчика, текущие технологии, которые используются, посчитать какую бизнес-ценность могут предоставить продукты Microsoft.

Затем сравнить их с конкурентными решениями или теми, которые уже используются, подсказать какой набор сервисов задействовать, разработать план внедрения и внедрить технологии, обучить пользователей, поддерживать и развивать внедрённые сервисы.

Например, Dynamics 365 – новое поколение CRM и ERP приложений. В последнем, осеннем релизе, было представлено более 500 новых функций или улучшений в приложениях Dynamics 365!

Я думаю, что заказчику самостоятельно будет сложно разобраться в том, какие 10 из 500 новых возможностей будут самыми полезными и релевантными для его бизнеса.

Для больших компаний или госструктур внедрение Microsoft Office 365, фактически готового SaaS-продукта, требует консультации специалиста. И дело тут не в технической стороне вопроса, а человеческой.

Люди с осторожностью относятся к изменениям. И тут главная задача специалиста простыми словами объяснить сотрудникам компании, как эффективно использовать инструментарий или возможности, заложенные в продукт – пробудить к нему исследовательский интерес.

Например, показать, как перевести текущие бизнес-процессы с бумажных документов в электронный формат, улучшить командную работу, упростить отчетность или быстро провести анализ данных.

Наши партнеры обладают всеми необходимыми навыками, чтобы интеграция программных продуктов прошла успешно, а цифровая трансформация принесла дополнительные преимущества бизнесу.

Даниил Биктимиров, менеджер по развитию партнеров компании Microsoft в регионе Центральной и Восточной Европы

- По вашему мнению, кто в компаниях отвечает за цифровую трансформацию?

- Многие заблуждаются, думая, что инициаторами перехода компании из "традиционной" в "технологическую" должны выступать сотрудники ИТ-отделов. Это прерогатива топ-менеджмента.

Им виднее, какие бизнес-процессы внутри организации подлежат оптимизации или улучшению. Именно они фактически ставят задачу своим ИТ-партнерам разработать, предложить, внедрить соответствующие решения.

- А какие возможности открываются ИТ-партнерам Microsoft?

- Возможностей много. Например, создавать свои продукты, сервисы или управляемые услуги на основе программного обеспечения и технологий Microsoft.

В случае, если данные предложения успешны на локальном рынке, корпорация предоставляет различные инструменты и поддержку для масштабирования данных предложений, как на локальном, так и на внешних рынках, как через нашу партнёрскую сеть во всем мире, так и через наших сотрудников, работающих с клиентами.

В новые для партнёров проекты при необходимости могут быть вовлечены эксперты корпорации по конкретным облачным продуктам или сервисам.

- В чем ценность партнерской экосистемы для украинского бизнеса?

- Нашему бизнесу доступны лучшие облачные технологии Microsoft, которые уже используют европейские и американские компании, от малого и среднего бизнеса, до компаний, входящих в список Fortune 500.

Раньше наши компании могли конкурировать на международных рынках за счет недорогой рабочей силы, товаров и доступных по цене энергоресурсов. Сегодня энергоресурсы становятся дороже день ото дня, рабочая сила – тоже. Чем остается конкурировать?

Мы предлагаем конкурировать в цифре: повысить качество бизнес-процессов, и, как минимум, использовать те же технологии, что и глобальные лидеры.

Например, наши ИТ-партнеры успешны не только на локальных рынках. Они реализовывают большое количество международных проектов в Центральной и Восточной Европе, Соединенных Штатах и странах Европейского Союза.

Опыт, знания, практику, которые они получают в процессе работы с компаниями-лидерами, они вкладывают в проекты, реализуемые у украинских заказчиков.

Фактически мы, вместе с партнерами, помогаем компаниям быть более конкурентоспособными и таким образом драйвим цифровую трансформацию бизнеса в Украине.