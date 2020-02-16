На собственном опыте. Как я работала проводницей

Що з'явилося раніше: курка чи яйце? Відповідь на це питання досі не знайшли. Проте де вони з'явилися — відомо всім: на столику у плацкартному вагоні, до того ж — відразу у відвареному вигляді.

Сьогодні я працюю провідницею, і мій потяг №12 прямує на Південь. Що робити на Півдні взимку, і куди їдуть усі ці 54 людини, які хочуть чаю?

19:22. Київ

Починається все не з вагона. Ми з моїм новим колегою Василем стоїмо поруч з вагоном, перевіряємо квитки і питаємо документи у майбутніх пасажирів.

Можливо, нас вже починають ненавидіти, адже доводиться шукати паспорт в сумці, у якій над ним охайно спаковані капці, піжама, зарядка для мобільного телефона, гаманець, пляшка води, "тормозок" і ще купа всього.

Нез'ясовно, але факт: о котрій би годині потяг не рушав та скільки б часу не перебував у дорозі, їжу у подорож люди беруть завжди. Ніби є якась сила, яка в дорозі змушує шлунковий сік вироблятися, а пасажирів хотіти від того їсти.

За п'ять хвилин до відправлення треба попросити проводжаючих залишити вагон. Слід проконтролювати, щоб усі "свої" зайшли, а всі "чужі" — вийшли. Наостанок треба пересвідчитися, чи ніхто не спізнюється, не біжить за потягом і не стрибає у нього, і лише потім можна зачиняти двері і йти у вагон.

Далі починається збір паперових квитків, сканування електронних, видача постільної білизни та етап "кава-чай".

— Дівчинка вчиться чи контролює? — питає якась бабуся, коли я допомагаю видавати постіль.

Отже, я виглядаю як людина, яка може контролювати, що приємно.

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22:10. Імені Тараса Шевченка

Якби Льюїс Керрол жив в Україні у 21 сторіччі, то Аліса подорожувала б у "плацкарті", бо це ще та країна чудес.

Тут можна зустріти дуже різних персонажів: студентів, які мають максимальну знижку на квиток, тому їздять "плацкартом", заробітчан, які шукають вільні вуха, щоб поскаржитися на життя, бабусь, які стоять навпроти купе провідника і чекають, коли нагріється вода, щоб заварити ромашковий чай.

— Ви нас знімаєте? Потрібні радісні обличчя? — питає одна така бабуся, вказуючи на фотографа.

Її подруга встигає відповісти швидше:

— Та кому ти потрібна, щоб тебе знімали. "Дєвочки" себе знімають.



І додає:

— В СБУ і так є всі наші фотографії.

Нам щастить: усі пасажири виявляються спокійними. Ніхто не пиячить і не вчиняє бійок. До речі, провідник не має права забирати у пасажира алкоголь чи сигарети. Він може лише зробити зауваження і сподіватися, що його послухаються, або викликати поліцію, якщо не послухалися.

Азартні ігри теж заборонені, тож офіційно в потязі не можна грати в карти. Натомість можна попросити у провідника шахи, шашки або нарди. Такий собі привід познайомитися з іншими пасажирами. Проте у першому вагоні 12-го потяга ніхто в ігри не грає — усі дивляться в екрани своїх мобільних телефонів.

Нові вагони мають розетки, тож провіднику вже не дають телефони на підзарядку. Василь відзначає, що люди все рідше читають. Раніше всі сиділи з книжками чи газетами, частіше знайомилися, а зараз — усі в смартфонах.

23:26. Знам'янка-пас.

Коли всі процедури виконані, сідаємо з Василем в купе провідника пити чай.

— Шоколад стабілізує нервову систему, — каже він, і я йому вірю.



Василю 52 роки. У нього дружина, двоє дітей і 52 пасажири у кожному рейсі.

— Спить людина на 36 місці, а відповідаю я, — сумно усміхається Василь.

Матеріальна відповідальність за весь інвентар — також на провідникові. Якщо хтось вкраде або ненавмисно забере рушник, за нього доведеться платити з власної кишені. Останнім часом таке трапляється рідко, а от в 1990-ті роки кожен вважав своїм обов'язком взяти з потяга якийсь сувенір.

— "Зайці" трапляються? — питаю.

— Лише в лісі, — усміхається Василь.

Попри велику відповідальність, зарплати у провідників невисокі. "Свіжий" провідник отримує 6-7 тис грн. Для 10 тис грн уже треба мати стаж. При цьому робота у них нічна і важка. На моєму рейсі провідники роблять три поїздки. Потім шість вихідних — за умови, що дозволяє виробіток годин.

Як не дивно, провідники не мають спеціальної знижки на послуги своєї компанії. Вони можуть лише раз на рік оформити один безкоштовний квиток.

0:06. Олександрія

На потязі працюють п'ятеро людей. Це колега Василь, машиніст і його помічник, яких я не бачила, електрик, який інколи заглядає і питає, чи все добре, а також начальник поїзда Анатолій, який згадує часи, коли потяги ходили у Казахстан.

— Таких щирих зізнань у коханні, як на вокзалі, більше нема ніде, — каже він.

У першому й останньому вагонах працюють по два провідники, у центральних — по три на два вагони. У "хвостових" вагонах провідники повинні "проводжати" станції, коли настає час відправлення. Удень — червоним прапорцем, вночі — ліхтарем, а також показувати, що все добре і можна рухатися.

Інколи їм доводиться затримувати потяг. Таке трапляється на станціях, де потяг стоїть лише кілька хвилин, а виходить чи заходить багато пасажирів. Багато хто виходить на станціях курити. Їх провідник теж має вчасно "загнати" у вагон.

1:25. П'ятихатки-пас.

Ніч. Вагон засинає, а провідник не спить. У вагоні не можна не помітити численних ніг, що стирчать звідусіль. Коли люди згадують плацкартний вагон, то перші слова-асоціації — "шкарпетки", "діряві", "п'ята" і "смердіти".

Це й не дивно: довжина полиць у "плацкартах" — 167 см, у нових — трохи більше, тож мало хто може похвалитися тим, що поміщається на полиці повністю. У купейних вагонах полиці довші — 183 см нижня і 184 см верхня.

У нічну зміну працювати важко. Зазвичай провідники підміняють один одного кожні чотири години. Тож інколи люди дивуються, що ввечері сідали в потяг з одним провідником, а вранці приїжджають з іншим.

Виснажена я залишаю Василя пильнувати, а сама вирішую доєднатися до вагона і поспати хоч кілька годин, щоб о п'ятій ранку помахати рідному Запоріжжю, а о шостій — випустити половину пасажирів у Мелітополі.

4:57. Запоріжжя

Піднімають пасажирів за 30 хвилин до прибуття на проміжну станцію і за 40-60 хвилин — на кінцеву. Проте це стосується лише нових вагонів з вакуумними туалетами, які не знають, що таке санітарна зона. Черги до них стали меншими.

Стежити за чистотою у вагоні — ще один обов'язок провідника. Інколи після пасажирів може бути чисто, інколи — справжній жах. Хоча в обох кінцях вагона є сміттєві баки, люди часто складають сміття в пакети з-під постільної білизни і залишають їх на столику. Добре, коли воно хоч спаковане. На прибирання вагона у нас з Василем піде кілька годин. Виявиться, що це швидко.

6:41. Мелітополь

Зранку всі встають, але не всі прокидаються. Це стосується не лише пасажирів, а й деяких провідниць. У вагоні починає пахнути "Мівіною", ледь живі люди збирають білизну. Десь з третього купе доноситься:

— Вставай, падло, скільки можеш лежати.

Вирішуємо ігнорувати сімейні сутички і просто відволікаємо пасажирів новою хвилею "кави-чаю", яка повинна допомогти їм прокинутися. На диво, куркою чи яйцями у нашому вагоні ніхто не снідає. Зате у "люксі" пахне оселедцем.

Коли ви здаєте провідникові постіль, то таким чином робите йому послугу, адже те, що пасажир повинен її здавати, ніде не прописано. Тож з постіллю у провідника і пасажира все має відбуватися "за обопільною згодою".

Ще за 20 хвилин люди починають виходити в тамбур. Прохід до нього барикадують сумками і чекають, коли потяг зупиниться. Багато хто везе рошенівські торти. На пероні мандрівників зустрічають з табличками "Чонгар" або "Севастополь", отже, столичні солодощі поїдуть до Криму.

7:52. Новоолексіївка

Коли потяг приїжджає у пункт призначення і пасажири залишають вагон, провідник продовжує працювати. Крім прибирання, він складає матраци, сортує постіль, щоб віддати її на прання, замінює засоби гігієни в туалеті ізалишається "на вагоні", щоб умитися, поголитися та поспати перед наступним рейсом.

Перед посадкою пасажирів він перевірить інвентар, і коло замкнеться. На зворотному шляху я повернуся сюди як пасажир, і акуратно складені матраци чекатимуть саме на мене. Я зверну на це увагу, адже сама їх складала.