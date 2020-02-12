Сколько платят членам набсоветов украинских госкомпаний

Перший склад призначений у квітні 2016 року, у грудні 2017 року уряд оновив склад, обравши шість директорів.

У 2018 році "Нафтогаз" витратив на забезпечення діяльності наглядової ради близько 53 млн грн, що включає оплату послуг членів наглядової ради у сумі 46 млн грн, а також 7 млн грн у вигляді відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням ними своїх обов'язків, та суми забезпечення страхування відповідальності цих посадових осіб після їх призначення.

Винагорода незалежних директорів наглядової ради у 2018 році була визначена на рівні 6,328 млн грн на рік.