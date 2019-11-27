Что такое Private Banking и как он работает в Украине

По итогам прошлого года, в Украине насчитывалось 5143 человека, которые официально задекларировали годовой доход от 1 млн грн, тогда как еще в 2016-м их было не более 3504 человек. А это значит, что всего за два года количество состоятельных украинцев увеличилось на 68%.

В то же время, по данным британской аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young, в 2018 году количество активных клиентов Private Banking выросло на 37 %.

Причем более трети потенциальных клиентов все еще не пользуются услугами данного сервиса. А это зона роста для каждого участника украинского рынка Private Banking.

Услуга Private Banking в Украине появилась сравнительно недавно и даже сегодня далеко не все банки выделяют ее в отдельное направление и готовы инвестировать в ее развитие.

В целом в Украине, как и во всем мире, к сегменту Private Banking можно отнести не более 1 % пользователей банковских услуг, однако процент охвата аудитории в Украине гораздо меньше, чем в Европе. На этот показатель влияет "молодость" сервисов Private Banking.

В Европе же наличие семейного банкира является традиционным атрибутом, на одном уровне с семейным юристом, семейным доктором или нотариусом.

"Украинские бизнесмены ценят собственное время, нуждаются в разумном управлении семейным капиталом и структурировании своего бизнеса. Их семейные, частные и корпоративные интересы зачастую плотно переплетаются между собой, поэтому наши клиенты очень ценят профессионалов высокого уровня квалификации. Именно с такими клиентами мы выстраиваем долгосрочную стратегию сотрудничества", — рассказывает председатель правления АО "Банк Альянс" Юлия Фролова.

Private Banking в Украине

Одним из ведущих провайдеров услуги Private Banking в Украине является Банк Альянс — украинский банк с частным капиталом, созданный в 1992 году. В портфеле банка — широкий спектр предложений для владельцев частного капитала и их бизнес-групп.

Направление Private Banking включает как классические сервисы, так и эксклюзивные предложения от партнеров по налоговой и юридической экспертизе бизнес-среды в любой точке планеты, управление корпоративными финансами.

Кроме того, Банк Альянс — это социально ответственная компания, которая принимает активное участие в развитии меценатства, поддерживает молодые таланты через специальные банковские продукты и программы с функцией благотворительных отчислений.

Что предлагают клиентам?

"Private Banking в "Банке Альянс" — это институт персональных банкиров. Перед началом работы с нашими клиентами все персональные банкиры проходят фундаментальное обучение и на постоянной основе совершенствуют свои знания в сфере корпоративных финансов. Все вопросы, касающиеся личного обслуживания и ведения бизнеса, клиент решает со своим персональным советником, который всегда пребывает в курсе его текущих дел. Такой подход продемонстрировал свою востребованность у собственников крупных капиталов. Однако существует тонкая грань между интересами клиента как физического лица и его бизнесом. В банке учитывают все пожелания каждого клиента, а также обсуждают удобство такой модели взаимодействия. Если клиент предпочитает классический сервис Private Banking, то его финансовые потоки внутри банка разграничиваются путем закрепления отдельных персональных менеджеров", — подчеркивает директор департамента Private Banking АО "Банк Альянс" Екатерина Доновская.

К дополнительным удобствам Private Banking от Банка Альянс также относится обслуживание клиентов в специализированном двухуровневом отделении закрытого типа — одном из лучших в Украине депозитариев, который находится в Киеве на Подоле.

Консьерж-сервис банка предоставляет разнообразные услуги в сфере Life style management: сопровождение и организация бизнес-командировок, бронирование номеров в отелях по всему миру, доставка билетов на закрытые мероприятия по всему миру, аренда автомобилей и покупка недвижимости за границей, подбор домашнего персонала и партнеров по предоставлению образовательных услуг для детей, а также формирование любых арт-коллекций.

Стоит отметить, что клиенты Private Banking от Банка Альянс осуществляют авиавылеты через премьер-залы крупных городов Украины, а также зал официальных делегаций аэропорта "Борисполь".

Кроме того, они могут воспользоваться услугами организации бизнес-перелетов на территории Украины, используя вертолеты Robinson 44 и легкомоторные самолеты HONDA Jet.

А страховой полис, который включен в обслуживание клиентов, покрывает весь мир и распространяется не только на основного держателя, но и на членов его семьи в возрасте от 1 месяца до 75 лет.

Для удобства клиентов на карту уровня World Elite устанавливается комфортный кредитный лимит или действует повышенная процентная ставка на остаток собственных средств.

Все расчеты за границей клиенты проводят без оплаты комиссии за конвертацию. За безопасностью оплат регулярно следят лучшие специалисты по мониторингу.

Даже в случае утери карты мы обязуемся в кратчайшие сроки осуществить замену карты, чтобы ничто не помешало успешной деловой поездке клиента или его долгожданному отдыху.

Наш клиент получает персонализированный сервис и профессиональную экспертизу в сфере корпоративного управления финансами, формирование инвестиционного портфеля в сочетании с ресурсами и возможностями одного из самых стабильных банков страны.