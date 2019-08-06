Будущее коворкингов: как предприниматели задают тренды для рабочих пространств

Гибкие офисные решения стали альтернативой традиционному офису, и мы видим, как стремительно растет спрос на них по всему миру. По данным исследования Cushman&Wakefield, количество коворкингов в мире увеличилось с 1 130 в 2011 году до 13 800 в 2017 году. Украина следует за глобальными тенденциями такими же стремительными темпами.

Так, 80% новых контрактов аренды были подписаны представителями гибких офисов в сегменте бизнес-услуг в 2018 году. А 46% украинцев уже сейчас работают 2,5 дня в неделю вне основного офиса компании.

По мере расширения сети гибких офисных решений и изменения предпочтений в стиле работы происходит фундаментальная смена в подходе к организации рабочего процесса. С развитием технологий деловые отношения по типу заказчик-исполнитель переходят в онлайн.

В результате люди сталкиваются с недостатком живого общения, которое приходится постоянно восполнять. Сотрудники хотят менять рабочее место в течение дня и свободно перемещаться по офису, взаимодействуя с коллегами из других отделов.

45% предпринимателей убеждены, что среди главных характеристик продуктивной рабочей среды для сотрудников — сочетание открытых и закрытых рабочих пространств.

Для современных предпринимателей пространство для работы — это место, которое позволяет расширять круг деловых знакомств, предлагает варианты решения административных вопросов и является вдохновляющим местом.

Современные гибкие рабочие пространства адаптируются под эти требования и предлагают резидентам ряд преимуществ, которые способствуют повышению продуктивности.

Опен спейс с элементами зонирования

Постоянная совместная работа в большом открытом пространстве может вызывать дискомфорт. Сотрудники могут ощущать себя несвободно, например, когда им необходимо осуществить простой телефонный звонок.

Идентичность обустройства рабочих мест мало способствует творчеству. Трудно представить, что программисту, дизайнеру и копирайтеру нужны одинаковые условия для комфорта и продуктивности. Поэтому коворкинги предлагают формат классического опен спейса с элементами зонирования.

Это предоставляет резидентам максимальную гибкость: сегодня работать в удобном кресле у окна или за общим столом с другими коллегами, а завтра — провести конференц-колл с клиентом в отдельной закрытой комнате для переговоров.

Офис как услуга

Современный предприниматель мультизадачен. Он может выполнять обязанности нескольких сотрудников, особенно если расширение команды не выгодно на данном этапе развития его бизнеса.

Задача рабочего пространства — быть надежным партнером и снять решение административных вопросов, на которые в плотном графике предпринимателей не остается места.

Коворкинг становится своего рода офис-менеджером, помогая принимать входящие звонки и базовую документацию, занимаясь интернетом, организацией клининг-сервиса и решением других административных вопросов.

Арендуя пространство, предприниматель больше не арендует просто физическую локацию. Коворкинг как идеальное место для работы сочетает пространство и безупречный сервис, способствуя комфортному пребыванию и продуктивному рабочему процессу на протяжении дня.

Пространство, предусматривающее нетворкинг

Приходя в коворкинг, предприниматели стремятся не только решать рабочие задачи, но и открыты к нетворкингу. 77% бизнесменов считают, что деловые знакомства помогают внедрять инновации.

Человек, работающий напротив, может подсказать решение проблемы или даже стать надежным партнером в будущем. Поэтому провайдеры гибких рабочих пространств создают и развивают коммьюнити внутри.

В Spaces, например, клиенты охотно выходят из своих офисов поработать в бизнес-клубе и пообщаться с коллегами за чашкой кофе. Этому способствует расположение рабочих пространств, которое обеспечивает максимальное взаимодействие между соседями-предпринимателями.

Вместе с тем, бизнес-сфера очень мобильна и продолжает развиваться, что приводит к появлению новых тенденций.

Нетворкинг 2.0

Все последние инновации или креативные решения были созданы на стыке разных сфер. Обмен опытом и новыми идеями становится ключевым для развития бизнеса, а запрос на нетворкинг будет только увеличиваться.

Коворкингам необходимо не просто обустраивать зоны для общения или проводить отдельные мероприятия, а разрабатывать комплексные программы профессиональных ивентов для клиентов и внешних посетителей.

Мы в Spaces, например, рассматриваем мероприятия всех типов как возможность для постоянного взаимодействия наших клиентов. На них предприниматели могут завести новые знакомства, пообщаться с другими творческими предпринимателями, получить полезную информацию и инсайты.

Это способствует культивации творчества и создает атмосферу свободного духа, который привлекает энергичных предпринимателей.

Акцент на стиль и эстетику

Предприниматели и представители креативных профессий становятся все более требовательными к интерьеру. Они убеждены, что он должен сочетать элементы современной эстетики и классических акцентов, обеспечивая максимальный комфорт.

Например, IT-специалистам, которые большую часть дня погружены в работу за монитором, советуют посещать музеи, картинные галереи и концерты, чтобы снять напряжение и вдохновиться на продуктивную работу.

Аудитория потребителей услуг гибких рабочих пространств создает растущий запрос на органичное сочетание минимализма и искусства, поощряющее творческий поток.

Поэтому в Spaces среди привычных элементов вы найдете картины современных художников, дизайнерские лампы, комфортабельные кресла и отдельные зоны для отдыха.

В дальнейшем рабочие пространства будут вынуждены уделять все больше внимания дизайну, создавая атмосферу, в которой раскрывается потенциал и рождаются невероятные идеи.

Потребность в пространствах в разных локациях

Многие посетители коворкингов — предприниматели, которые не имеют фиксированного места работы. Они все время пребывают в движении, много путешествуют и при этом занимаются развитием бизнеса.

Современные технологии позволяют работать, не привязываясь к конкретной географической локации, для работы достаточно ноутбука и качественного доступа к интернету. Поиск комфортных условий для работы в другом городе может стать настоящим вызовом.

Каждый предприниматель хотя бы раз в жизни оказывался в ситуации, когда во время отдыха возникала неотложная задача. Из личного опыта могу сказать, что, отправляясь в путешествие, все равно держу в голове мысли о работе.

Однако, являясь членом сообщества Spaces в Киеве, я могу использовать локацию в любой другой точке мира, а это 150 центров в 39 странах. Для меня очень комфортно, когда в чужом городе есть возможность зайти в привычное место, выпить чашку кофе, ответить на важные письма и спокойно вернуться к отдыху.

Возможность развивать бизнес, находясь в любой точке мира, — это тенденция будущего, поэтому гибкие пространства с глобальной сетью центров будут иметь преимущество по сравнению с отдельными креативными пространствами.

Сейчас предприниматели ожидают от гибкого рабочего пространства большего, чем просто места для работы.

В будущем эта тенденция сохранится. Она будет формировать спрос на пространства, которые максимально соответствуют индивидуальным требованиям каждого резидента в любой точке мире, становятся для них площадкой для творчества и продуктивности, которые являются местом концентрации идей и генерации нестандартных решений, вдохновляют и обеспечивают максимальный комфорт.

Юлия Литвиненко, директор Spaces в Украине