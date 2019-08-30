Как вместе со своими данными "переехать" на новый смартфон

По данным розничных сетей, пользователи меняют смартфоны в среднем один раз в 1,5-2 года. При переходе на телефон другого бренда многие люди часто не знают как быстро и в полном объеме перенести все свои данные со старого устройства на новое. Как это сделать проще всего мы разобрались в данной статье.

Роль смартфона в жизни современного человека может быть разной по значимости. Для одних это всего лишь еще одно электронное устройство, а для других — персональный слепок личности, "капсула", где хранится личный цифровой аватар.

Смартфон предоставляет доступ к истории нашей жизни, запечатленной в фотографиях и видео, к контактам, электронной переписке и подборке самых интересных видео в сети.

Если вы считаете, что пришло время сменить устаревший смартфон на новую модель, тогда перед дорогостоящей покупкой важно узнать, есть ли у производителя нового гаджета программа для переноса данных пользователя и насколько она совместима со старым устройством.

Например, для перехода на свои смартфоны Samsung разработал очень удобное приложение Smart Switch.

С его помощью которого можно в несколько касаний перейти со старого Android-смартфона на смартфон южнокорейского производителя.

Даже очень далекий от технологий человек с помощью Smart Switch перенесет все свои контакты, историю звонков, фото, видео, и все приложения на новое устройство за несколько минут.

Например, при переходе на недавно представленные компанией Samsung свои самые мощные смартфоны Galaxy Note10 и Note10 +.

"В одном устройстве соединились мощность компьютера, игровая приставка, возможности кинокамеры и улучшенное интеллектуальное перо", — говорит Десонг Ра, президент "Samsung Electronics Украина".

Как это работает

Samsung Smart Switch переносит данные через USB-кабель, компьютер, внешнее хранилище (microSD) или беспроводным способом. Для начала работы приложение Smart Switch надо скачать с Google Play на старый и новый смартфон.

Затем нужно запустить его на новом смартфоне и разрешить ему доступ к журналу вызовов, контактам, SMS и т.д.

Дальше надо выбрать "Получить данные", потом способ передачи данных. Удобнее всего использовать беспроводный способ. Он доступен даже для старых смартфонов с ОС Android версии 4.0.

Причем беспроводный способ подходит для передачи даже больших объемов данных — несколько гигабайт. По результатам тестирования, на передачу 2 Гб с моего старого телефона на Galaxy A40 ушло примерно 5 минут.

После выбора способа передачи данных следует запустить Smart Switch на старом устройстве. Там также нужно разрешить доступ к журналу вызовов, контактам, SMS и выбрать беспроводное подключение. Через несколько секунд устройства найдут друг друга.

Затем выбираем содержимое для отправки и нажимаем "Отправить".

Важно отметить, что в течение всего времени передачи данных дисплеи смартфонов должны быть включены, иначе передача прервется. Поэтому перед началом процесса переноса данных желательно в настройке экранов гаджетов отключить "Спящий режим".

Вся процедура переноса данных в размере 2 Гб занимает примерно 25 минут. При этом непосредственно копирование информации с одного смартфона на другой длится всего 5 минут. Остальное время занимает процесс упорядочивания данных на новом устройстве.

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Новоиспеченные пользователи смартфонов южнокорейской компании также смогут воспользоваться приятным бонусом от Google – до 4х месяцев бесплатной подписки на Youtube Premium .

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В несколько касаний

В современном цифровом мире смартфон играет большую роль в жизни каждого человека. Он хранит цифровой профиль пользователя, крайне чувствительные к утрате личные данные.

Тем не менее, людям не обладающим техническими навыками бывает сложно следовать за стремительным технологическим прогрессом. Дело в том, что перенос личных данных на новый смартфон часто становится нетривиальной задачей.

Однако, как показало тестирование, от этой проблемы избавлены пользователи смартфонов Samsung. Для того, чтобы перейти с любого Android-смартфона на смартфон южнокорейского производителя достаточно бесплатного приложения Smart Switch и нескольких касаний.