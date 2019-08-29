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Как за год из аутсайдера сделать "конфетку", или большой прорыв небольшого Коммерческого Индустриального Банка
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Как за год из аутсайдера сделать "конфетку", или большой прорыв небольшого Коммерческого Индустриального Банка

Четверг, 29 августа 2019, 13:00 - PROMOTED
Глава Правления АО "КИБ"Татьяна Путинцева
"Кто хочет, ищет возможности. Кто не хочет - ищет оправдания". Эта известная многим мудрость уместна для современной банковской среды Украины.

АО "КИБ", он же Коммерческий Индустриальный Банк или ComInBank, является успешным примером адаптации к современным условиям, а также мощного развития и инноваций. Из маленького банка за год он вырос в крепкого "середняка" со стабильным доходом. В следующем году банк ожидает докапитализацию до 300 млн гривен. Как и кому это удалось - далее по тексту.

За свою 25-летнюю историю работы в украинских реалиях этот банк, как и любая финансовая организация, переживал и плохие, и хорошие времена.

Однако никогда в его биографии не было настоящего подъема, "ренессанса", как в 2018-2019 годах. "Ренессанс" продолжается до сих пор. И это - не беспочвенные слова.

По результатам деятельности в 2018 году прибыль АО "КИБ" составила 11,3 млн гривен. Это на 276,6% больше, чем за предыдущий год. Активы банка выросли с 687 млн ​​гривен до 1,1 млрд гривен.

Первое полугодие 2019 также доказывает, что модель бизнес-поведения коммерческой организации была избрана верно.

Положительная динамика ключевых статей доходов банка сохраняется на высоком уровне. По сравнению с аналогичным периодом 2018-го, объем процентных доходов вырос на 68% и составил 86,4 млн гривен, чистый процентный доход увеличился на 36% и составил 43,4 млн гривен.

Секрет успеха

В деловой жизни рост показателей без тяжелого труда и холодных расчетов невозможен, в банковской сфере тем более. Поэтому быстрый рост показателей АО "КИБ" - удачное, продуманное, современное ведение банковского бизнеса. Секрет - в мастерской настройке этого процесса, а также в привлечении лояльных Клиентов.

С начала 2018 банком руководит Председатель Правления Татьяна Путинцева. Вместе со своей командой она разработала и внедрила план устойчивого развития, который полностью себя оправдал.

Шаг за шагом банк вышел из аутсайдеров профильного пула Украины в число "крепких орешков" средней величины.

Об этом красноречиво свидетельствуют номинации банковских конкурсов и рейтинги:

  • Коммерческий Индустриальный Банк занял 32-е место по результатам ежегодного рейтинга "50 ведущих банков Украины-2019", улучшив свои позиции сразу на 18 пунктов.

  • В мае 2019 Председатель Правления АО "КИБ" вошла в четверку лучших финансистов страны по версии ежегодной профессиональной премии "FinAwards". Это, по словам Татьяны Путинцевой, не только ее личная победа, но и победа всего коллектива и грамотной стратегии АО "КИБ".

  • В июне 2019 были объявлены результаты Первого всеукраинского проекта "Финансовые учреждения Украины: достойные, успешные, надежные". Коммерческий Индустриальный Банк победил в номинации "ПЕРВЫЙ БАНК ПО ЭСКО-КРЕДИТОВАНИЮ", а по результатам online-голосования занял третье место в категории средних банков Украины.

  • В июне 2019 решением Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" подтвержден долгосрочный кредитный рейтинг Акционерного общества "Коммерческий Индустриальный Банк" по национальной шкале на уровне uaАА.

АО "КИБ" - первый в финансировании ЭСКО-проектов Украины

Успех - это не только сухие показатели статистики и перечень наград. Это стремление и умение делать новые продукты и создавать инновации. По словам Татьяны Владимировны, чтобы выстроить успешный банк, нужно быть открытыми к прогрессивным мировым процессам. А современность, как никогда, требует обратить внимание на эко-проекты.

Именно поэтому АО "КИБ" и Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) начали сотрудничать в сфере финансирования программ энергоэффективности и возобновляемой энергетики.

В январе 2019 года был подписан Меморандум о партнерстве между АО "КИБ" и ПРООН, в рамках которого реализуется проект "Устранение препятствий для привлечения инвестиций в повышение энергоэффективности общественных зданий в малых и средних городах Украины на основе модели ЭСКО".

В начале 2019 между АО "КИБ" и компанией ООО "КиевЭСКО" был заключен первый в Украине договор факторинга на сумму три миллиона гривен, по которому финансируются энергосервисные договора.

 

Коммерческим Индустриальным Банком было доказано, что выбранная модель финансирования ЭСКО-проектов с помощью факторинга является реально работающей и финансово выгодной. Количество реализованных энергосервисных контрактов по направлению ЭСКО-факторинга продолжает активно расти.

В первом полугодии уже было выполнено 22 энергосервисных проекта, заключен договор ЭСКО-факторинга с новым клиентом и профинансировано шесть новых контрактов.

В августе 2019-го подписан уже третий контракт с "КиевЭСКО", который можно считать по-настоящему определяющим.

Был вдвое продлен срок кредитования и увеличен объем выданных средств в 5 раз до почти 16 млн гривен. Деньги пойдут на создание энергоэффективных условий в около 60 бюджетных учреждениях Киева, Одессы, Славутича, Бородянки и Дрогобыча. Это сэкономит местным бюджетам почти 10 млн гривен в течении действия договоров.

В планах Банка - дальнейшее увеличение как количества клиентов по ЭСКО-факторингу, так и количества профинансированных энергосервисных договоров.

Больше технологий, больше масштаба

В Коммерческом Индустриальном Банке хорошо знают, что современному Клиенту мало традиционного набора банковских инструментов которые, скажем, были 10 лет назад. Кроме них люди хотят видеть, безусловно, удобный и стабильный интернет-банкинг, а ComInBank стремится всегда видеть довольных Клиентов.

Поэтому в 2018 году АО "КИБ" реализовал первый этап внедрения современного интернет-банкинга "CIB-online" для физических лиц, позволяющего Клиенту управлять своими счетами находясь там, где ему удобно. В ближайшее время ожидается полная реализация проекта, что позволит банку предоставлять Клиентам сервис на уровне с флагманами банковской среды Украины.

"CIB-online" - это очень хорошо. Но куда же без новых отделений, где Клиент сможет быстро реализовать для себя весь потенциал банковских услуг от АО "КИБ"?

В течение 2018 была проведена оптимизация и расширение региональной сети: открыто 18 отделений, которые обеспечивают комплексное обслуживание Клиентов, в том числе и прием платежей от населения. В 2019 году заработали новые отделения в Киеве, Николаеве и Черновцах.

В ближайшее время ожидается открытие отделения в городе Ирпень Киевской области.

В следующем 2020 году планируется дальнейшее расширение сети банка в регионах с высоким экономическим потенциалом.

Чем АО "КИБ" интересен для Клиентов?

Действительно, выбирая банки, значительная часть украинцев не видят между ними большой разницы. Однако разница есть и она, порой, существенная.

Коммерческий Индустриальный Банк в общих масштабах считается небольшим. На самом деле, по утверждению многих финансовых экспертов, для Клиентов это только "плюс" сравнительно с сервисами крупных банковских учреждений, и вот почему:

  • В отличие от крупных банков, в АО "КИБ" знают большинство Клиентов в лицо, понимают их возможности, потребности и пожелания.
  • Присутствуют партнерские отношения, возможность индивидуального подхода к каждому Клиенту, выстраиваются долгосрочные отношения.
  • Обслуживание в АО "КИБ" позволяет на все 100% использовать скорость и качество услуг.

В 2020 году банк докапитализируют до 300 млн гривен

Выход на стабильно растущую прибыльную деятельность - безусловный приоритет. Но не менее важна докапитализация. Клиентам нужно знать, что они обслуживаются в стабильном и надежном банке. А капитал Банка - один из красноречивых показателей этой уверенности.

К тому же, согласно требованиям Национального банка Украины, все банковские учреждения должны привести свои уставные и регулятивные капиталы до 300 млн гривен в срок до 11 июля следующего года.

Поэтому в АО "КИБ" есть четкий план относительно докапитализации, который безусловно был утвержден акционером Банка.

Лицензия НБУ №186 от 11.11.2011, Контакт-центр: 0 800 501 200 (звонки бесплатные в пределах Украины), www.cib.com.ua.


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Экономическая правда
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