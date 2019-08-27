Как открыть бизнес с помощью торговых онлайн-площадок. Три кейса украинских предпринимателей

Твоего бизнеса не существует, если его нет в интернете, считают в Союзе украинских предпринимателей.

Во время активного развития e-commerce продажа товаров на онлайн-досках объявлений и маркетплейсах является самым простым способом ведения бизнеса, особенно среднего, малого и микробизнеса.

С одной стороны, это хороший инструмент для начала: минимум инвестиций, на торговой онлайн-площадке уже наработанная база постоянных пользователей, миллионные посещения, первые позиции в выдаче поисковых систем, известный бренд, они открыты для сотрудничества. С другой - есть ряд требований к продавцам.

"Экономическая правда" собрала истории трех предпринимателей, которые знают, как начать бизнес на онлайн-площадках, как перейти с оффлайна в онлайн, найти свою нишу, решиться на риск и в конце концов получить прибыль.

Как не упустить возможность создать бизнес

Бизнес Алексея Самойликова существует уже два года. Сначала он работал в сервисе ремонта телефонов. Впоследствии заметил, что есть спрос на соответствующее оборудование, и решил открыть собственное дело.

Так появился онлайн-магазин аккумуляторов для мобильных телефонов NOHON.

"Если вы хотите заниматься продажами онлайн на торговых площадках, то вам достаточно попробовать выставить на продажу несколько позиций, чтобы понять, будет ли на этот товар спрос. Для этого необязательно бросать свою работу", - говорит Алексей.

Ему понадобилось всего три месяца, чтобы оставить основную работу и сосредоточиться на бизнесе.

Сейчас команда состоит из трех человек.

Компания имеет свой сайт, но продажи по-прежнему более эффективны на торговых онлайн площадках. "Например, в нашем случае лучше работает OLX, затем Prom. Плюс, пробуем также зайти на Rozetka", - говорит Алексей.

Он уверяет, что сайт - это скорее вещь статусная, ведь его надо раскручивать.

"Я думаю, что будущее за торговыми площадками, типа OLX. Человеку важно сравнить цены. Это как Amazon или Ebay. Не знаю, как для большого, а для малого и среднего бизнеса - это именно то, что нужно!" - уверяет он.

В то же время украинцы еще не так привыкли к покупкам онлайн.

"Если за рубежом это уже обычная практика - зайти на сайт, выбрать товар и оплатить. То я могу сказать, что у нас это 20-30%", - делится опытом Алексей.

Люди хотят общаться с продавцом, и это замедляет продажи. Молодежь все больше оплачивает онлайн и экономит время.

"Поколение их родителей будет пытаться приехать, посмотреть товар, а если продавец в другом городе, будет использовать наложенный платеж. Молодежь же наоборот предпочитает доставку, даже если товар в их городе, они не готовы платить своим временем", - говорит Алексей.

Он говорит, что все больше людей начинают пользоваться услугой OLX Доставка. Она существует уже несколько лет. "Мы за любую функцию, которая помогает нам продавать", - говорит Алексей.

Когда они начали тестировать услугу OLX Доставки, то заметили, что она мотивирует человека купить товар сразу без переписок и долгого общения.

"Человек оформляет заказ, оплачивает карточкой стоимость товара и доставки, а если товар не подошел, то деньги за него вернутся на карту", - рассказывает он о преимуществах для клиента.

Быстрая продажа и отсутствие длительного общения - главное преимущество для продавца с точки зрения Алексея.

Доставка - это важный этап в работе с клиентом в онлайн-торговле. Если вы, например, покупаете на OLX, то самый дешевый способ - это предоплата.

"Но здесь достаточно высокий риск для покупателя, и человек не всегда соглашается отправить деньги незнакомому человеку до того, как увидит товар", - говорит Алексей.

А если покупатель не пришел за посылкой, тогда продавцу придется потратить средства на возврат товара. Поэтому с услугой OLX Доставка, кроме отсутствия долгого общения с клиентами, для продавца есть еще одно преимущество.

"Например, если человек не забрал посылку, то OLX оплачивает обратную доставку товара", - говорит Алексей. Получается, что продавец ничего не тратит.

Как с помощью торговых онлайн-площадок перейти с оффлайна в онлайн

"10 лет назад люди приходили в магазин и выбирали из того, что есть. Сегодня продавцы должны идти за трендами", - говорит Юрий Павлюк. Он руководит семейным бизнесом Santashop, началом которого стал магазин детских игрушек в Киеве.

Его основал отец Юрия в конце 90-х. Три года назад они перешли в онлайн.

"Мы движемся за рынком. Клиенты не изменились, они просто переходят из оффлайна в онлайн", - говорит он.

Первые шаги интернет-продаж сделали с помощью торговых площадок в онлайне. Отдельного сайта изначально не делали.

"Это была одна посылка в два-три дня, потом продажи постепенно вырастали", - вспоминает Юрий. Он говорит, что в онлайн-продажах очень важно понимать тренды и слушать покупателя.

Для первого используют аналитические инструменты, в частности Google Trends. Для второго достаточно слушать.

"Если они спрашивают вас о каких-то вещах, вам стоит ознакомиться с ними", - говорит Юрий.

В компании были попытки овладеть различными площадками для продаж. "В конце концов мы остались на двух, которые приносили больше трафика, например OLX", - рассказывает Юрий Павлюк.

Он говорит, что преимущество этой платформы не только трафик, но и полезные для бизнеса возможности. Например, OLX Доставка.

"Это безопасно, ведь не нужно разглашать данные своей карты посторонним людям. Также это экономит время, не нужно идти в отделение "Нова Пошта" за деньгами, они автоматически зачисляются на карту. Кроме того, для продавца это выгодно, потому что товары с Доставкой получают больше отзывов и быстрее продаются ", - рассказывает Юрий.

Другая особенность досок онлайн-объявлений и маркетплейсив, что в отличие от сайта или офлайн-магазина, надо постараться, чтобы покупатель вернулся к вам. Для разрешения этой проблемы в компании Юрия есть несколько способов.

"Также мы собираем клиентскую базу, можем сделать рассылку", - рассказывает он. Всего в команде работают три человека: курьер и менеджеры заказов.

Быть готовым к изменениям, чтобы спасти свой бизнес

Компания Вячеслава Костенко Tanasku занимается онлайн-продажами с 2010 года. Продают различные товары для дома, отдыха и туризма, электроинструменты, детские игрушки и др. Начинали также с онлайн-площадки, интернет-аукциона - Aukro, которого уже не существует.

"Мы продавали мобильные телефоны, которые заказывали в китайских интернет-магазинах", - вспоминает Вячеслав. Он отмечает, что сложность была не только в поиске надежного интернет-магазина, но и в оплате товара онлайн.

В то же время уже выставляли первые объявления на OLX, который тогда еще имел другое название.

Со временем бизнесу пришлось несколько изменить направление в связи с ростом конкуренции и демпинге цен на телефоны. Таким был путь компании к нише, которую они сейчас заняли. В команде работает четыре человека. Один занимается закупкой, доставкой, расчетом товара на складе и отправкой. Два других - принимают заказы через электронную почту и отвечают на телефонные звонки, а также добавляют товары на различные торговые площадки. Четвертый сотрудник упаковывает и проверяет товар.

Вячеслав рассказывает, что для начала главное - это желание работать и стартовый капитал. Сейчас онлайн-площадки и новые функции значительно упростили ведение такого бизнеса.

"Например, на OLX есть услуга OLX Доставка, которая является полезной как для нас, так и для клиента". Он объясняет, что клиенты не хотят рисковать и отправлять предоплату. Продавцы - отправлять наложенным платежом без предоплаты, потому что часто покупатели даже не приходят за товаром и приходится оплачивать обратную доставку за свой счет.

В этом случае OLX Доставка является своеобразным медиатором, ведь сводит все риски к нулю для обеих сторон. Вячеслав говорит, что сейчас большую часть их заказов составляют именно такие, которые используют эту функцию. Другая часть - покупатели из Харькова, которые самостоятельно забирают товар.

"Реально оценивайте свои возможности, изучайте все тонкости, делайте выводы из своих ошибок, будьте терпеливы и трудолюбивы", - советует начинающим Вячеслав. Он утверждает, что тогда трудностей будет мало.

"Надо платить налоги и работать официально", - заключает он.

Почему стоит оформить предпринимательскую деятельность. Советы от Союза украинских предпринимателей.

- В случае налоговой проверки, если вы не ведете предпринимательской деятельности, то должны оплатить 19,5% от полученных средств из всех операций. К тому же, еще заплатить штраф. В итоге, работа официально обойдется "дешевле". Нужно оплатить только единый налог (размер зависит от того, к какой группе вы принадлежите)

- Вы - надежный партнер. Сейчас участники B2B-рынка хотят видеть партнерами / поставщиками именно предпринимателей. Этому тоже есть объяснение: в случае сотрудничества с физическими лицами компания должна предоставлять дополнительную налоговую отчетность.

- Создание сильного бренда. Вы не всегда будете маленькой компанией, вы будете расти и развивать свой бренд. Если вы будете прозрачной (платить все налоги) официально зарегистрированной компанией, больше шансов масштабировать свой бизнес и стать известной компанией.

Автор: Анна Аргирова