Глава Набсовета "Укрэксимбанка": Каждая вторая гривна в украинской экономике взята в долг

Глобальные и локальные экономики развиваются по определенным циклам, которые колеблются в пределах 6-12 лет. Поэтому, если учитывать эту цикличность, в ближайшие годы мир ждет очередной экономический кризис. Вопрос в том или сделаны выводы из прошлых кризисов или придется исправлять ошибки, так сказать, на ходу? Готова к таким вызовам украинская экономика и, главное, что делать, чтобы минимизировать негативные последствия (укр)

Новий Голова Наглядової ради "Укрексимбанку" Торстен Пауль зазначає, що наразі 50% усієї української економіки - це кредитні кошти.

"Тільки уявіть собі, що кожна друга гривня взята у борг! А віддаватимуть ці борги наші діти й онуки" - констатує банкір.

"Не будемо деталізувати, хто і навіщо зробив це, але я вважаю, що це злочин проти України. Щоб подолати його наслідки, потрібна багаторічна робота з чітким планом, і почати варто вже сьогодні", - додає він.

Зазначимо, що Торстен Пауль - один з менеджерів-іноземців, запрошений до України. Його міжнародний досвід в антикризовому управлінні потужними банківськими структурами Західної Європи має суттєво допомогти у зміцненні українського банківського сектору.

Аби пройти відбір на посаду Голови Ради спостерігачів пану Паулю довелось пройти складний іспит згідно з законодавством України та низку співбесід.

До речі, він також був єдиним кандидатом, який подав повну декларацію про доходи. Вибороти перемогу на фінальному етапі таємного голосування, на думку самого Торстена Пауля, йому допоміг складений ним план антикризових заходів для покращення справ банку в умовах реалістичної оцінки стану української економіки.

"Описав все чесно і без зайвих прикрас" - розповідає новопризначений Голова Наглядової ради – "Справи тут (в економіці- прим.) погані і ніякої "чарівної таблетки" немає – тільки багаторічна й послідовна робота.

Потрібна також чітка стратегія і щонайменше 10-15 років системної та послідовної праці для її виконання".

Голова Наглядової ради "Укрексимбанку" Торстен Пауль

Пан Пауль також вважає, що старі підходи до економічної моделі України не працюватимуть – "аграрна" Україна просто не виживе.

Отже, на його думку, потрібно зосередити увагу на нових перспективних видах діяльності, зокрема, розвивати високотехнологічні промислові галузі та звернути увагу на ВПК.

"З економічної точки зору - це суттєва стаття українського експорту та галузь із великим потенціалом, яка здатна зробити Україну лідером на перспективних ринках. Отже, майбутнє України - це гнучкість і повна переорієнтація у сучасному глобалізованому світі", - резюмує економіст.

Цікаві міркування пана Пауля й щодо сподіваань на зовнішній світ.

Після Китаю Захід не зацікавлений у новому "економічному диві", його більше цікавлять багаті споживачі власної продукції, ніж конкуренти.

Тож, банкир впевнено припускає, що сподіватися на допомогу не варто – розвиток української економіки залежить лише від самих українців.

Проте, на його думку, влада часто заважає економічним процесам, щедро додаючи до них елементи політичного шоу

Торстен Пауль також зазначає, що ключовим принципом будь-якого антикризового менеджменту на першому етапі є визначення стратегії.

Потім має бути сформована належна організаційна структура, яка буде впроваджувати визначену стратегію. І тільки після цього можна відбирати менеджмент.

"Як це вже було не раз у моїй практиці, до мого плану дослухалися і запросили для його впровадження.

Тому я не виключаю, що найближчим часом під моїм керівництвом відбудеться новий відбір керівників "Укрексимбанку"" - ділиться планами на майбутнє пан Пауль.

"На сьогоднішній день основні проблеми банку - це наслідки важких подій, пов'язаних з анексією українських територій та політичної істерії навколо банку"

Моя ідея - розвивати потенціал цього банку не просто як великої державної фінансової структури, а й як стратегічного банку для захисту зовнішньоекономічних інтересів України", - продовжує міркування щодо майбутнього "Укрексімбанку" новий очільник його Наглядової Ради.

Проте чи вдасться це амбітному німецькому банкіру з огляду на той гвалт, що піднявся навколо його особи?

Нагадаємо, низка українських ЗМІ повідомили про причетність європейського спостерігача до суто українських корупційних схем.

Проте сам пан Пауль вважає ці звинувачення необгрунтованими та такими, що їх "дивно читати".

"Адже і Світовий банк, і ЄБРР не просто слідкували - вони брали безпосередню участь у відборі усіх членів Наглядових рад українських банків.

Їхні представники входили до всіх комісій. І стандарти роботи в західному світі - це не те саме, що стандарти в Україні.

Розглянемо для прикладу мою начебто участь в "офшорних оборудках" людей Януковича у Євросоюзі.

Ви справді думаєте, що ЄС не зміг би гідним чином це розслідувати? А розслідування було дуже ретельне після запровадження санкцій, там вивчали ситуацію на мікроскопічному рівні, копали скрізь.

"Справи тут (в економіці- прим.) погані і ніякої "чарівної таблетки" немає – тільки багаторічна й послідовна робота"

Але якимось дивом жоден з допитаних у тій справі не сидить, а та сама компанія досі не закрита. Ви справді вважаєте, що нечесні бізнесмени в ЄС вийшли б сухими з води, як це буває в Україні?" - питає банкір.

Він також додає, що слідкує за усіма матеріалами разом зі своїми юристами та зазначає, що перша негативна публікація з'явилася вже наступного дня після затвердження його кандидатури у Кабміні, проте це не стало для нього несподіванкою

"Я знав політичні реалії України і був готовий до того, що відбір спробують перетворити на брудне шоу, тоже проти мене особисто буде чинитися і тиск, і спроби дискредитації"

Я добре розумів, що до країни щойно прийшла нова влада, і попереднє керівництво не захоче так просто віддати насиджені місця. Надто емоційно не реагую.

За наклепи та шкоду для ділової репутації готуюся подавати до суду. Так роблять у цивілізованому світі, де я працював більшу частину свого життя", - підсумовує Торстен Пауль.