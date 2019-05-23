Убирать - легко: чем могут удивить современные пылесосы

Вряд ли у кого-то слово "уборка" вызывает теплые эмоции. Однако в современном мире существует немало технологий и устройств, которые могут значительно облегчить этот процесс и даже сделать его приятным. (укр)

Головне під час вибору приладів для прибирання – не розгубитися у великому розмаїті цієї техніки.

Еволюція бездротових пилососів та їх особливості

Одним з останніх "ноу-хау" на ринку товарів для прибирання є бездротові пилососи, так звані "мультистіки". Вони, насамперед, – компактні, практичні та ефективні.

Перше покоління акумуляторних пилососів доволі обмежене у своєму функціоналі: їх безумовна перевага – тривалий час автономної роботи, однак прибирати ними можна лише підлогу.

Далі з’явилися стіки "два в одному" зі знімним ручним пилососом – ним можна було прибирати меблі, дивани й полиці, однак для вимогливих користувачів цього було недостатньо.

Тепер же на ринку з’явилося нове покоління бездротових пилососів – мультистіки "три в одному", які завдяки сучасним технологіям поєднали в собі високу ефективність і комфорт використання.

Переваги мультистіка Rowenta Air Force Flex 560

Rowenta Air Force Flex 560 вирізняється серед інших моделей на ринку своєю універсальністю. Ним можна легко і зручно прибрати, без перебільшення, увесь дім – від підлоги до стелі.

Цей корисний девайс впорається з будь-якою поверхнею на будь-якій висоті: всі типи підлоги (паркет, плитка, килимові покриття), меблі, сходи, гардини – жодних обмежень. Крім того, лише завдяки одному кліку пилосос перетворюється з вертикального на ручний.

Це неабияк зручно, коли йдеться про поверхні, які доводиться прибирати щодня, а то й по кілька разів на день – передпокій, де ви роззуваєтеся, щойно прийшовши з вулиці, кухня після приготування їжі чи після того, як там пообідали діти.

Особливості мультистіка Rowenta Air Force Flex 560

Головна особливість цієї моделі – це технологія FLEX, унікальна гнучка конструкція труби. Вона дозволяє без зайвих зусиль прибрати пил навіть під низькими меблями – як-от під ліжком чи шафою.

Універсальна насадка Power Slim Vision легко впорається з брудом на будь-якому типі підлоги – чи то паркет, чи килим з довгим ворсом або навіть плитка. Більше немає потреби шукати вільну шухляду для неймовірної кількості аксесуарів та додаткових насадок.

Як додатковий бонус: пилосос має LED-підсвітку, інтегровану в насадку – для кращої видимості у найтемніших закутках та більш ретельного прибирання.

Окрім того, мультистік Rowenta Air Force Flex 560 напрочуд тихий – рівень шуму під час роботи не перевищує гучності звичайної розмови.

Для кого підійде мультистік Rowenta Air Force Flex 560

Якщо ж у вас вдома є домашні улюбленці, які можуть іноді наводити безлад у помешканні, насадка Mini-turbo brush для ефективного прибирання шерсті тварин, що входить до комплекту, стане як ніколи у нагоді.

Мультистік не залишить байдужими і автолюбителів, адже він легкий і компактний – прибирання салону автівки простіше, ніж будь-коли.

Особливості догляду

Труба мультистіка витримує до 30 тисяч згинань, а це, за підрахунками інженерів Rowenta, – 8 років служби приладу.

Його зручно і швидко заряджати – достатньо встановити прилад на базу, що кріпиться до стіни.

Система очищення контейнера проста та надійна – існує доступ до всіх деталей пилозбірника, що дозволяє, за необхідності, помити його.

Забудьте назавжди про обтяжливі хатні турботи і насолоджуйтесь легким прибиранням – від підлоги до стелі!