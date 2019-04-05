Правила не писаны: обзор нового флагмана Huawei P30 pro

В компании заявили, что их смартфоны самые прогрессивные, а встроенную камеру можно сравнить с профессиональным фотоаппаратом.

При этом компания сравнивала фото, сделанные своим смартфоном, со снимками флагманов других производителей.

На вопрос, почему среди сравнений нет камер Nikon или Canon, в компании отшутились. Там заявили, что Huawei P30 pro — профессиональная камера в мире смартфонов, и все, что можно было вместить в телефон, они вместили.

ЭП протестировала флагман компании и знает, чего ожидать от 200-граммового гаджета.

Камера

Как и в предыдущих флагманах, Huawei сделала упор на камеру. Модуль P30 Pro состоит уже из четырех камер: 40-, 16-, 6-мегапиксельной и специального 3D ToF-модуля, который измеряет расстояние до объекта в кадре.

Первая и третья камеры имеют оптическую стабилизацию, которая позволяет делать более четкие снимки даже в полной темноте. Эта функция действительно впечатляет.

В селфи-камере нет ничего особенного: 32 мегапикселя и много улучшений.

На презентации компания рассказала о двух новшествах: изменение стандартной цветовой схемы RGGB (red-green-green-blue) на RYYB (red-yellow-yellow-blue), что позволит пропускать больше света и делать фотографии на 40% ярче, и новой рекордной отметке ISO (светочувствительности) — 409600.

Смартфоном можно снимать ночное небо или северное сияние прямо "с рук".

Теперь на смартфон можно делать снимки с более широкой перспективой, до 120 градусов, и снимать при помощи пятикратного оптического, десятикратного гибридного и 50-кратного цифрового зумов.

В Huawei обещают, что качество фото сохраняется даже на десятикратном зуме, а телефон приближает даже недосягаемое. Этот факт ЭП удалось подтвердить на практике.

Пример работы зума

Вторая функция, которой хвастается компания, — ночной режим. Показывая примеры ночной съемки, Huawei сравнила себя с последними флагманами Apple и Samsung, но почему-то забыла о Google, которая во время последней презентации тоже хвасталась ночной съемкой.

Однако качество снимков, сделанных ночью, впечатляет.

Оптика профессиональных фотокамер не всегда может конкурировать с искусственным интеллектом смартфона.

Даша Дот

Однако иногда случаются промахи и искусственного интеллекта, все зависит от сценария съемки.

При обычных условиях съемки фото, сделанные на профессиональную камеру и на смартфон, отличить почти невозможно.

ДАША ДОТ

Кстати, камера P30 Pro в рейтинге камер смартфонов превзошла прежнего лидера, сместив на второе место предыдущий флагман компании P20 Pro.

Дизайн

Внешне новый флагман мало чем отличается от предыдущей версии. От "челки", которая после iPhone X есть почти у всех, в Huawei также не смогли отказаться — фронтальную камеру нужно куда-то девать. В Huawei "челка" превратилась в капельку, но ситуацию это особо не улучшило.

Задняя панель выполнена из стекла и радует любителей градиентами и разнообразием. Модель представлена в пяти цветах: Black, Pearl White, Aurora, Amber Sunrise и Breathing Crystal.

mobile-review.com

Панель достаточно скользкая, поэтому на телефон лучше сразу одеть чехол. К тому же, на стекле остаются все отпечатки пальцев.

Экран

Huawei P30 Pro получил OLED-дисплей диагональю 6,47 дюйма с поддержкой HDR10 и разрешением 1080 на 2340 пикселей. Максимальная яркость ниже, чем у конкурентов, но к цветопередаче устройства претензий нет. Изогнутый экран производства Samsung удобный, без случайных боковых нажатий.

Звук

Ради большего экрана компания пожертвовала разговорным динамиком. Собеседника слышно через экран — трудностей со слышимостью нет. Результатом этого стало отсутствие стерео-режима в смартфоне. Спикер достаточно громкий, но для прослушивания музыки лучше подключить колонку.

От разъема 3,5 мм для наушников тоже отказались: подключать гарнитуру можно либо по USB-C, такие наушники идут в комплекте, либо по Bluetooth.

Безопасность

Стандартная защита на смартфоне состоит из кода, сканера отпечатка пальца и функции распознавания лица. Попытки разблокировать P30 по фотографии и видео лица успехом не увенчались.

Сканер отпечатка пальца довольно быстрый. Единственный минус того, что сенсор встроили в экран, — до него нужно не просто дотронуться, а сильно прижать. Face ID в темноте срабатывает через раз, все зависит от того, достаточно ли света от экрана попало на лицо.

Производительность

Смартфон работает на процессоре Kirin 980, разработанном дочерней компанией HiSilicon.

Емкость аккумулятора Huawei P30 Pro составляет 4200 мАч. От полного заряда смартфон "живет" до двух суток.Благодаря 40-ваттной зарядке смартфон можно зарядить до 70% за полчаса и до 100% — за чуть больше часа.

Устройство поддерживает технологию беспроводной зарядки. От смартфона можно заряжать другие гаджеты, например, беспроводные наушники.

Технические характеристики

Характеристика Huawei P30 Pro Huawei P30 Экран 6.47'',

OLED,

19.5:9,

2340x1080,

изогнутый экран 6.1'',

OLED,

19.5:9,

2340x1080 ОС Android 9 + EMUI 9.1 Android 9 + EMUI 9.1 SIM-карты 2 x Nano-SIM 2 x Nano-SIM Процессор HiSilicon Kirin 980:

2xCortex-A76 2.6 ГГц

2xCortex-A76 1.92 ГГц

4xCortex-A55 1.8 ГГц +Mali G76 720 МГц Dual NPU (нейроморфный процессор для функций ИИ) HiSilicon Kirin 980:

2xCortex-A76 2.6 ГГц

2xCortex-A76 1.92 ГГц

4xCortex-A55 1.8 ГГц +Mali G76 720 МГц Dual NPU (нейроморфный процессор для функций ИИ) Оперативная память 6/8 ГБ, 6 ГБ Встроенная память 128/256 ГБ 128 ГБ Основная камера ● 40 Мп (широкоугольная, f/1.6, OIS/AIS, AF)

● 20 Мп (ультраширокоугольная, f/2.2, AIS, AF)

● 8 Мп (телеобъектив перископического типа, f/3.4, OIS/AIS, AF)

● камера Huawei ToF ● 40 Мп (широкоугольная, f/1.8, AIS, AF)

● 16 Мп (ультраширокоугольная, f/2.2 AIS, AF)

● 8 Мп (телеобъектив, f/2.4 AF, OIS/AIS, AF) Фронтальная камера 32 Мп (f/2.0, FF) 32 Мп (f/2.0, FF) Зум 5-кратный – оптический

10х – гибридный

50х – цифровой 3x – оптический

5х – гибридный

30х – цифровой Батарея 4200 мА*ч 3650 мА*ч Быстрая зарядка Huawei SuperCharge (40 Вт) быстрая беспроводная зарядка (15 Вт) + обратная беспроводная зарядка Huawei SuperCharge (22,5 Вт) Коммуникации BT 5.0, BLE, aptX, aptX HD, LDAC HD, HWA Audio 802.11 a/b/g/n/ac (wave2), 2.4G/5G, Wi-Fi direct, NFC GPS/AGPS/Glonass/BeiDou/Galileo, USB 3.1 Type-C BT 5.0, BLE, aptX, aptX HD, LDAC HD, HWA Audio 802.11 a/b/g/n/ac (wave2), 2.4G/5G, Wi-Fi direct, NFC GPS/AGPS/Glonass/BeiDou/Galileo, USB 3.1 Type-C Другое Huawei Acoustic Display,

встроенный в экран сканер отпечатков пальцев

защита от влаги IP68 встроенный в экран сканер отпечатков пальцев,

mini-jack 3,5 мм

защита от пыли и брызг IP53

Обзор смартфона написан по собственной инициативе редакции.