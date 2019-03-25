Торговля с Китаем. Украинский бизнес приглашают на крупнейшую ярмарку Азии

В Киеве презентовали одно из крупнейших экономических событий Азии - Кантонский ярмарок. Мероприятие проводится уже более 60 лет подряд дважды в год в китайском городе Гуанчжоу и собирает десятки тысяч предпринимателей со всего мира. В этом году ярмарка будет проходить с 15 апреля по 5 мая.

Глобальная торговая площадка

Кантонская ярмарка или Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров (CIEF) — крупнейшая в Китае торговая выставка, которая была впервые организована весной 1957 года. Часто ее называют главной витриной китайской промышленности и барометром внешней торговли Китая.

В этом году в мероприятии, которое занимает выставочную площадь в 1,185 млн. кв. м, примут участие более 25 тыс. представителей бизнеса. Ярмарка разделена на три этапа, на каждом из которых будут представлены различные категории товаров и услуг.

Первый этап: 15 — 19 апреля. Здесь будут экспонироваться электронные товары и бытовая техника, оборудование для малого бизнеса и производства, автомобили и автозапчасти, строительные материалы, освещение, химические продукты, энергетика.

Второй этап: 23 — 27 апреля. Здесь представят потребительские товары, сувениры и подарки, украшения для дома.

Третий этап: 1 — 5 мая. Тут будут представлены текстильные товары, одежда, обувь и аксессуары, офисное оборудование, товары для отдыха, медицинские приборы, медикаменты и тонизирующие средства, пищевые продукты.

"За последние 12 лет более 10 тыс. иностранных компаний приняли участие в нашей ярмарке в секторе экспорта. Кантонская ярмарка создана не только для продвижения интересов китайских производителей, но и является отличной платформой для открытия китайского рынка для мировых производителей", — подчеркнул во время презентации заместитель Генерального директора Центра Международной торговли Китая, который организует выставку, Сюй Бин.

Китай — стратегический партнер Украины

Объем торговли между Украиной и Китаем после 2014 года значительно вырос и достиг отметки в 10 млрд долларов. Торговые отношения между двумя странами укрепляются, о чем свидетельствует динамика роста товарооборота, которая в 2017 году составила 17,9%, а в 2018, по сравнению с предыдущим годом — 27,4%.

"Украина стремится постоянно совершенствовать механизмы торгового сотрудничества, и мы имеем достаточно действенные инструменты для этого — Национальная инвестиционная рада, украинско-китайская межправительственная комиссия, которая работает над тем, чтобы представители Украины принимали участие в различных совместных проектах", — отметил руководитель главного департамента по вопросам реформ Администрации Президента Украины Ярослав Сидорович.

По его словам, основные направления украинско-китайского сотрудничества касаются повышения доли высокотехнологичной продукции в авиационно-космической отрасли, транспортном, энергетическом, машиностроительном, аграрном секторе, пищевой, химической промышленности. Сотрудничество в проектировании и изготовлении оборудования для электростанций, финансовое сотрудничество.

"Кантонская ярмарка — это очень важное событие, которое дает возможность для украинских компаний показать свои товары и услуги, а также увидеть мировые тенденции. Президент Украины определил основные направления развития — это агросектор, информационные технологии, индустриализация, инфраструктура и туризм. Поэтому важно, чтобы эти направления были представлены и на Кантонской ярмарке", — подчеркнул Ярослав Сидорович.

Президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков подчеркнул, что объемы экспорта украинской продукции в Китай нужно увеличивать, и первый шаг к этому — продвижение Украины на глобальном рынке.

"Товарооборот между Украиной и Китаем составляет 10 млрд долларов. Но, как представитель Украины, я хочу сказать, что мы работаем плохо, потому что экспортируем товаров и услуг на 2,6 млрд долларов, а импортируем из Китая почти втрое больше. Это означает, что украинские предприниматели не знают, как работать с Китаем. Самый короткий путь - приезжать на Кантонскую, Шанхайскую и другие ярмарки, где нас ждут", — сказал Геннадий Чижиков.

Директор Офиса по продвижению экспорта Украины Андрей Демчук отметил, что сотрудничество с Китаем является одним из приоритетов для Украины.

"Мы можем стать окном для Китая в Европейский союз. Инвестиции должны порождать производство, которое может впоследствии стать как китайским экспортом в ЕС, так и украинским экспортом в Китай. Это хорошо, что торговый баланс между Украиной и Китаем растет, но он растет с украинской стороны за счет избыточных торговых оборотов сельскохозяйственного сырья, а с китайского — за счет высокотехнологичного оборудования.

Мы очень рады привлекать новые технологии из Китая, но, возможно, стоит подумать о том, чтобы не преодолевать такой большой путь, а начинать совместные производства в Украине", — считает Андрей Демчук.

Выход на мировой рынок

Заместитель генерального директора Центра Международной торговли Китая Сюй Бин отметил, что сейчас Украина является третьим по объемам импортно-экспортных операций партнером Китая среди стран СНГ.

"Среди более чем 200 тыс. компаний, принявших участие в последней Кантонской ярмарке с целью закупки товаров и услуг, украинские предприниматели тоже были, и они были важными гостями на ярмарке", — подчеркнул Сюй Бин.

В прошлом году ярмарку посетило около 1500 украинских предпринимателей, часть из которых представляла свои товары в экспортном павильоне.

"В Украине есть немало предложений услуг и товаров с высокой добавленной стоимостью. Я предполагаю, что в этом году количество представителей украинских компаний возрастет. Китай сейчас является второй экономикой мира и второй страной по уровню потребления и объемам импорта в мире. Кроме того, средний класс Китая — это около 400 млн человек. То есть, это огромный потребительский рынок", — отметил заместитель генерального директора Центра Международной торговли Китая.

Кантонская ярмарка — это возможность выхода не только на китайский, но и на глобальный рынок. В прошлом году в международном павильоне приняли участие представители более 40 стран мира и 650 транснациональных корпораций. Кроме того, было представлено ​​51 отрасль промышленности Китая. Бизнес оборот по итогам заключенных на ярмарке сделок составил более 59 млрд долларов США.

В рамках презентации Кантонской ярмарки в Украине, был подписан Меморандум о сотрудничестве между организатором ярмарки — Центром Международной торговли Китая и Китайской Торговой Ассоциацией.

Для украинского бизнеса, который хочет посетить Кантонскую ярмарку, есть несколько путей как это сделать. Первый — связаться с посольством Китайской Народной Республики в Украине через офис торгового атташе. Второй — связаться с партнерами организаторов ярмарки в Украине (Торгово-промышленная палата, Китайская Торговая Ассоциация), которые организуют коллективные поездки. Третий — подаваться непосредственно в Центр международной торговли Китая.

Справка: мероприятие организовано Китайской Торговой Ассоциацией, которая объединяет китайский и украинский бизнес, а также способствует развитию торгово-инвестиционного сотрудничества между двумя странами.