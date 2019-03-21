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Укр / Рус
Кто из российского бизнеса попал под новые украинские санкции

Кто из российского бизнеса попал под новые украинские санкции

Четверг, 21 марта 2019, 09:00 - Экономическая правда
Совет национальной безопасности и обороны утвердил дополнительный список из 294 юридических лиц, в отношении которых вводятся ограничительные санкции.

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Экономическая правда
Укр / Рус
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