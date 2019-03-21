Совет национальной безопасности и обороны утвердил дополнительный список из 294 юридических лиц, в отношении которых вводятся ограничительные санкции.

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актуально Кто из российского бизнеса попал под новые украинские санкции Совет национальной безопасности и обороны утвердил дополнительный список из 294 юридических лиц, в отношении которых вводятся ограничительные санкции.

антирейтинг Сегвеи, редактирование генов и селфи-палка: 10 худших технологий 21 века Почему технологии оказываются провальными? Потому что изобретатели пошли по ложному пути или опередили время. (укр)

расследование Титановая схема Фирташа. Почему ЗТМК уже два года не могут вернуть государству Процесс возвращения государству металлургического гиганта, который контролирует Фирташ, максимально затягивается. Для чего это делается, кто покупает его продукцию и почему завод зарабатывает все меньше. (укр)