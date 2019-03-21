Кто из российского бизнеса попал под новые украинские санкции

Кто выйграл больше от продления контракта с Андреем Коболевым — сам глава "Нафтогаза" или его извечный оппонент — премьер-министр Владимир Гройсман.
21 марта 2019, 12:30 — Дмитрий Рясной
Во время бюджетного процесса депутаты постоянно предлагают к проекту финплана тысячи поправок, реализация которых требует триллионов гривень. Кто из депутатов просил больше всего средств из бюджета и на что? (укр)
21 марта 2019, 09:10 — Марина Отт, Юлия Руда, Галина Калачева, для ЭП
Совет национальной безопасности и обороны утвердил дополнительный список из 294 юридических лиц, в отношении которых вводятся ограничительные санкции.
21 марта 2019, 09:00 — Экономическая правда