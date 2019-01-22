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актуально Господин президент, дайте волю крестьянам! Обращение к Порошенку Обращение представителей коалиции за отмену моратория на куплю-продажу аграрных земель к президенту Украины. (укр)

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