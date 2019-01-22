эксклюзив
На фоне очередного одобрения моратория на торговлю пашней проект закона об обороте земель, разработанный аграрным комитетом парламента, выглядит лучом света в темном царстве. Какие возможности и риски содержит эта инициатива? (укр)
власть
Минфин планирует разделить ГФС на налоговую и таможенную службы. Что ждет ГФС в 2019 году и чем обеспокоен бизнес? (укр)
мир
ЭП рассказывает о десяти масштабных инфраструктурных проектах.
актуально
Обращение представителей коалиции за отмену моратория на куплю-продажу аграрных земель к президенту Украины. (укр)
исследование
Бюджет страны не был бы принят два месяца назад, если бы Рада не поддержала ряд скандальных поправок в пользу определенных олигархов и депутатов. Что это за поправки и чего это будет стоить казне? (укр)
скандал
500 сотрудников украинского офиса стартапа из США Ring обвиняют в нарушении прав конфиденциальности частной жизни тысяч клиентов компании по всему миру.