Concord bank запустил кэшбек с AliExpress 15%

Акция продлится только два месяца: с 01.12.2018 по 31.01.2019.

Карту с кешбеком можно заказать уже сейчас здесь: https://concord.ua/ru/product/cashback

AliExpress - это одна из крупнейших торговых площадок мира, где ежемесячно 4 миллиона украинцев покупают самую дешевую электронную технику, одежду, посуду и подарки. А накануне новогодних праздников все желающие могут возвращать 15% с каждой покупки, расплачиваясь картой Golden Dream от Concord bank

Как это работает?

1. Вы заказываете карточку Golden dream с кредитным лимитом до 100 000 гривен по ссылке: https://concord.ua/ru/card/kreditnye/golden-dream;

2. В период с 01.12.2018 по 31.01.2019 г. оплачиваете ею любую покупку на сайте https://ru.aliexpress.com/ или в магазинах детской одежды или игрушек Украины;

3. В конце месяца на вашу карточку Golden dream насчитывается 15% кэшбек от всех совершенных покупок на AliExpress или 7% на покупки из магазинов детской одежды и игрушек.

4. Максимальная сумма кэшбека для одной карты - 1000 гривен в месяц

Телефоны круглосуточной клиентской поддержки Concord bank – (050), (068), (056) 734 50 05. Задать свой вопрос можно также в Viber, WhatsApp, Telegram