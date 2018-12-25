Александр Репкин: Водородная энергетика уже в Украине

"Украинский водородный совет как энергетический мост Украины в Европу", — именно такую ​​идею закладывал Александр Репкин, создавая первую в Украине Водородную энергетическую ассоциацию. (укр)

І вже за рік Україну почали сприймати в Європейскій комісії та енергетичних колах, як перспективного гравця для розвитку та впровадження водневої енергетичної інфраструктури міст майбутнього, балансування всього відновлюваного сектору енергетики.

І вперше Українська енергетична асоціація стала повноправним членом організації Європейської Комісії, від країни не члена Європейського Союзу.

У Європі водневий сектор енергетики в найближчі роки оцінюють в мільярди євро інвестицій, мільйони нових робочих місць та тисячі ТВт годин на рік. І це тільки для балансування енергетичної системи.

Проте в Україні воднева енергетика ще досі залишається новим видом енергії. Ні влада, ні пересічні українці до кінця не розуміють усіх енергетичних та екологічних переваг, які дає енергія водню.

Відновлювана енергетика розвивається в Україні дуже швидко. Звичайно, не без впливу введення "зелених тарифів" та вдосконалення законодавчої бази.

Національна енергосистема вже навчилася використовувати енергію сонця та вітру, проте світові тенденції вже демонструють потужні можливості використання інших джерел відновлюваної енергії. Саме таких, як водень.

Запаси водню невичерпні, легкодоступні та поновлювані. Основне його родовище — це вода, а добувають його розкладанням її молекул. По суті шлях отримання відновлюваної енергії з водню це: Вода — Водень — Енергія та знову Вода.

Водень є на 50%, а інколи й на 200% ефективнішим, ніж традиційні вуглеводні, такі як природний газ або похідні нафти. Таким чином енергетичні властивості Н2 дозволяють конкурувати з традиційними енергоносіями.

Проте головною перевагою водню є його екологічність, адже в результаті його генерації утворюється звичайна вода, яку можна використовувати в господарських цілях та навіть пити.

Водневу енергетику відносять до зеленої, відновлювальної та соціально відповідальної. Насправді ж її можна вважати просто ще одним природним станом води або ж так званим новим енергетичним кругообігом води в природі: з води у енергію і знов до води.

Країни ЄС, США, Канада, Японія, Китай вже понад 30 років освоюють безмежний потенціал водневої енергії.

В Україні залученням країни до водневого європейського енергетичного простору займається Енергетична Асоціація "Українська Воднева Рада" та Голова її Правління Олександр Рєпкін.

"Рівно рік тому ми почали цікавитися водневою енергетикою. І за рік досягли значних результатів. "Українська Воднева Рада" стала першою організацією, прийнятою в структури Європейської комісії, від країни, яка не являється членом Європейського союзу.

Ми пишаємося, що в Європі починають сприймати Україну як країну з величезним енергетичним потенціалом впровадження сучасних енергетичних технологій", — відзначив він.

Рєпкін також розповів про те, що ще 5 років тому мало хто чув про водень та його використання, та навіть вважав це небезпечним. Проте зусиллями "Української Водневої Ради" було проведено ряд конференцій, спрямованих на популяризацію теми водневої енергетики та розвінчання міфів про водень.

У 2018 році "Українська Воднева Рада" стала членом організації "Водень Європа" (Hydrogen Europe). Проведено більше 10 міжнародних зустрічей, підписані меморандуми про співпрацю з Німеччиною та Чехією. Організовано один з найбільших водневих енергетичних форумів в Європі (17 травня 2018, Київ).

17-18 листопада 2018 року представники України в складі офіційної делегації "Української Водневої Ради" вперше взяли участь в засідання провідних гравців світової енергетичної галузі, яке проходило в будинку Європейської Комісії в Брюсселі.

18 грудня пройшов "Інвестиційний форум з відновлюваної енергетики "Україна-ЕС".

На ньому вперше на запрошення Української Водневої Раді виступив виконавчий директор "Fuel cells and Hydrogen" (FCH), директор підрозділу Європейської Комісії з питань інвестування у водневу енергетику Європи, з річним бюджетом більш ніж 1,5 млрд євро, Барт Бебюк.

Слід зазначити, що до складу "Fuel cells and Hydrogen" і "Hydrogen Europe" входять такі промислові гіганти як: Michlelin, Air Liquide, ALSTOM, Toyota, SHELL, BALLARD, General Electric.

Загальний бюджет на реалізацію проектів в Європі вже обчислюється мільярдами євро, а до 2020 року промислова потужність водневої енергетики тільки для балансування енергосистеми Європи оцінюється у більше тисячі терават.

Барт Бебюк відзначив, що водень можна добувати, продавати і він є екологічно чистим. І що це — справжній технологічний прорив.

Він також розповів про використання водню в транспортному секторі: "Машин, що використовують водень в якості палива, стає більше. Вже досить багато станцій для заправок автомобілів, а 28 країн у Європі вже погодились використовувати цей вид палива. Також водень вже почали використовувати і у секторі залізних доріг".

"Другим найпоширенішим сектором використання водню є опалення та охолодження. На сьогодні вже є понад тисяча об’єктів, які працюють на водні. І цей вид палива вже зайшов у будинки звичайних громадян", — поділився експерт.

Він також позитивно оцінив перспективи впровадження реальних водневих проектів в Україні для промислового балансування відновлюваної галузі України і збереження зеленого тарифу.

Окрім того, він висловив підтримку діяльності Української Водневої Ради та міжнародним інвестиційним проектам, поданим президентом Ради Олександром Рєпкіним.

На думку міжнародних експертів і представників міжнародних промислових енергетичних компаній, виступ такого поважного експерт світового рівня є не лише проривом енергетичної блокади України з боку газового лобі, а і вагомим кроком до отримання справжньої енергетичної незалежності.

Важливим є і те, що впровадження таких технологій відповідає реформам децентралізації в Україні і визначає наступний етап розвитку її реформ енергетичної децентралізації.

В цілому за останні 4 роки в "зелену" енергетику інвестували понад 1 млрд доларів.

"Це єдиний сектор, куди йдуть такі великі інвестиції. Куди стоїть черга із внутрішніх і зовнішніх інвесторів", — підкреслив під час "Інвестиційного форуму" в.о. голови комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олександр Домбровський.

Вода — безмежний первинний енергетичний ресурс, яким Україна володіє в достатній мірі. Тому дуже важливим зараз є формування нової енергетичної культури споживання водневої енергії в приватному, комунальному та промисловому секторі.

Водень — екологічно чистий елемент. Саме він може стати ключовою складовою, яка збалансує та вирішить проблему нестабільності виробництва зеленої енергії через зміни в активності сонця та вітру.

Впровадження водневої енергетики долучить Україну до світової провідної енергетичної спільноти та сформує імідж високотехнологічної країни, а комбіновані водневі енергогенерації забезпечать збалансований та сталий розвиток енергетичного комплексу.

"Українська Воднева Рада" вже над цим працює. Крім того Олександр Рєпкін і представники євроопейского водневого бізнесу планують організувати профільний енергетичний форум в Києві в травні 2019 року, на який будуть запрошені представники міжнародних інвестиційних компаній, виробники енергетичних рішень і представники ЄС.

Також Олександр Рєпкін планує організувати перший Український відновлювальний форум поза межами України, а саме — у Німеччині, під час проведення найбільшої у світі виставки водневих технологій.

Країні потрібно розуміння того, що використання енергії викопних джерел — це погляд в минуле, адже потрібно розвивати новітні генерації та будувати безмежне майбутнє, яке не обмежене традиційними енергетичними технологіями.