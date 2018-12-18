Владимир Чеповой и Алексей Чуев рассказали, зачем выкупили журнал БИЗНЕС и кто стоит за проектом БИЗНЕС 100. (укр)
17 декабря 2018, 14:30 — При поддержке журнала Бизнес
Видеоигры поражают реалистичной графикой и причудливыми сюжетами, которые не уступают оскароносным картинам. На фоне успеха индустрии видеоигр ЭП решила сравнить доход самых кассовых игр и кинофильмов.
17 декабря 2018, 08:30 — Всеволод Некрасов
Нынешний год радовал и расстраивал новинками в мире смартфонов. Компании пытались удивлять пользователей. У кого-то получалось лучше, у кого-то — хуже. ЭП решила рассказать о флагманах, которые привлекли внимание редакции.
14 декабря 2018, 08:30 — Алина Полякова