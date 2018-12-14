Платежная система для бизнеса: о чем следует узнать, чтобы не прогадать с выбором

Платежная система для онлайн-бизнеса - это не только прием платежей. Качественный платежный сервис положительно влияет на рост прибыли, улучшает общее впечатление от клиентского сервиса и сохраняет нервные клетки предпринимателей. (укр)

Про які моменти потрібно поговорити з вашим потенційним платіжним партнером перед початком роботи, щоб зробити правильний вибір? На це питання відповідають фахівці платіжного агрегатора Interkassa.

Про боротьбу з шахрайством

Кіберзлочини вартували світовій економіці $600 мільярдів*. У поле зору шахраїв потрапляють і онлайн-продавці. Як платіжні сервіси захищають своїх мерчантів та їх клієнтів?

Відповідь Interkassa. У боротьбі з шахрайством важливо зберігати баланс сил. Здавалося б, як можна перестаратися, якщо мова йде про безпеку інформації і збереження прибутків? Але є нюанси: у прагненні перекрити всі шляхи шахраєві платіжна система може помилково відхиляти й нешахрайські транзакції. Це створює небажані проблеми чесним продавцям і клієнтам. Щоб максимально знизити ймовірність таких ситуацій, в Interkassa ми використовуємо свою 3-рівневу системи захисту AntiFraud. Система включає:

відстеження моделей аномальної поведінки (+150 тригерів);

збереження та оновлення даних про шахрайські операції, щоб швидкого визначати потенційно небезпечні транзакції;

обробку підозрілих платежів фахівцем у ручному режимі.

Про захист платіжної інформації

Будь-яка компанія, що планує приймати на сайті платежі банківськими картками, повинна пройти перевірку на відповідність стандарту PCI DSS. Це стандарт безпеки даних індустрії платіжних карт, розроблений платіжними системами Visa й MasterCard. Як платіжний агрегатор спрощує процедуру сертифікації?

Відповідь Interkassa. Розробляти власну систему захисту даних є сенс, якщо ви компанія з великим обігом карткових платежів. В інших випадках краще довіритися провайдеру послуг з прийому платежів. За цієї умови мерчанту взагалі не потрібно проходити ніякі процедури стандартизації. Уся відповідальність за безпеку даних лягає на платіжний сервіс. Interkassa регулярно проходить обов'язкову сертифікацію. Зараз у нас найвищий з можливих рівнів — PCI DSS Level 1. Також ми використовуємо протоколи захисту даних 3D-Secure (Verified by Visa, Masterсard SecureCode).

Про підключення нових методів оплати

Нові платіжні методи з'являються швидше, ніж ми встигаємо до них звикнути. Тому підприємцям слід бути в курсі трендів і пропонувати найбільш зручні та актуальні методи оплати своїм клієнтам. Чому це простіше робити через платіжний агрегатор?

Відповідь Interkassa. Фінтех-компанія з її командою професіоналів у будь-якому випадку швидше підхопить і освоїть новий метод оплати, ніж окремо взятий онлайн-продавець. Зараз ми пропонуємо більше 50 платіжних методів — найпопулярніші рішення для країн Європи і СНД. Платіжний модуль легко встановити на сайт, навіть якщо ви не it-фахівець. Сам модуль працюємо практично з усіма популярними CMS.



Ми завжди починаємо з оптимального набору платіжних інструментів, враховуючи потреби мерчанта. Пакет методів у будь-який момент можна доповнити чимось новеньким і цікавим для клієнтів вашого бізнесу.

Про роботу з міжнародними клієнтами

Навіть якщо підкорення нових ринків ще не заплановано, подумати про перспективи не завадить. На які моменти потрібно звернути увагу ще на самому початку роботи з платіжним сервісом, щоб потім не довелося його міняти?

Відповідь Interkassa. Онлайн-підприємцю, який хоче працювати не тільки з українськими клієнтами, варто уточнити два основні моменти. Перший — чи є в арсеналі провайдера методи оплати, що користуються популярність на обраному ринку. Другий — чи є опція прийому платежів у різній валюті. Наприклад, з Interkassa мерчанти мають змогу отримувати платежі у гривні, рублях, доларах, євро і деяких локальних валютах. Це дозволяє масштабувати бізнес і нарощувати клієнтську базу.

Про позитивний клієнтський досвід

Глобальний показник покинутих кошиків** у другому півріччі 2017 року досяг 77%. Одна з основних причин — занадто довгий або складний процес оплати. Як у цій ситуації допомагає платіжний агрегатор?

Відповідь Interkassa. Онлайн-покупці не хочуть проходити платіжні квести, щоб оформити своє замовлення. Особливо це стосується користувачів, які роблять покупки з телефону. Завдання платіжного агрегатора — подбати про зручну і зрозумілу сторінку оплати. В Interkassa ми приділили багато уваги тому, щоб платіжна сторінка була добре адаптована для мобільних пристроїв. Також мерчант має можливість стилізувати сторінку під свій сайт і кастомізувати деякі налаштування. Такий хід підвищує довіру клієнтів до сайту продавця.

Більше корисної інформації для інтернет-підприємців — у блозі Interkassa .



* За даними McAfee

** Звіт comScore, квітень 2018