Как покупать и продавать наружную рекламу по новому

Spyoutdoor и ooh.expert – независимые сервисы для покупки и продажи наружной рекламы.

Недавно в Украине был запущен новый революционный сервис для покупки наружной рекламы онлайн - ooh.expert . Это собственная разработка компании Spyoutdoor.

Ooh.expert - объединяет рекламодателей с рекламными агентствами Украины.

Spyoutdoor - крупнейший эксперт Украины в сфере предоставления информации о носителях наружной рекламы. Компания обрабатывает и объединяет данные о наличии свободных мест для размещения рекламы по всей стране.

Справка: В Украине более двухсот компаний – владельцев конструкций наружной рекламы. Это более ста тысяч рекламных поверхностей различного формата - от ситилайтов, размером 1,2*1,8 м до супербордов и огромных брендмауэров размером в сотни квадратных метров.

Об инновационных продуктах и их преимуществах, расскажет сооснователь Spyoutdoor, СЕО - Константин Чечель.

— Spyoutdoor и ooh.expert – что это и для кого?

— Spyoutdoor – это прежде всего программа для продаж наружной рекламы. Это инструмент для рекламных агентств и собственников конструкций. Сервис же ooh.expert создавался нами, как развитие системы Spyoutdoor и предназначен для рекламодателей.

Его можно использовать как для разовых, так и для системных закупок наружной рекламы. Эти универсальные инструменты объединяют всех участников рынка: рекламодателей, десятки рекламных агентств и собственников. Они позволяет быстро подбирать программы размещения, создавать и получать наилучшие предложения.

— Как давно Вы этим занимаетесь и в чем так сказать идея?

Мы на рынке уже почти 10 лет и нашей системой охвачены практически все носители наружной рекламы Украины. Наша цель - максимально облегчить и ускорить процесс закупки и продажи "наружки".

Мы создали систему, которой могут одинаково эффективно пользоваться как небольшие операторы, так и крупные рекламные агентства, как небольшие предприятия, так и крупные рекламодатели.

— Как же этим пользоваться? Как сделать заказ?

— Все максимально просто. На сайте ooh.expert создаете заявку, указываете требования, выбираете локации на карте, можете просмотреть информацию по каждой плоскости.

Всё! Вы получаете предложения по размещению. Остается утвердить предложение и Ваша реклама на улицах городов. Пользование сервисом достаточно простое и не требует особых навыков.

— А как агентства получают эти запросы?

— Заявки отображаются в программе Spyoutdoor, которую агентства используют для формирования предложения. Там же создаются фотоотчеты и хранятся документы. А рекламодатель через свой кабинет в ooh.expert получает отчеты о поклейках, фотоотчёты и весь пакет документов.

— По сути, вы создаете условия для удобной работы.

— Именно! Это прорыв в организации закупок наружки. Вся информация приведена в единый вид, даже если Вы работаете с разными агентствами и операторами. Каждый этап четко контролируется. Все предложения предоставляются в едином виде. Можете даже провести тендер и выбрать лучший вариант.

— Какую выгоду получают агентства участвуя в тендерах на ooh.expert?

— Прежде всего, мы создаем канал, через который приходят новые рекламодатели. Участие в тендерах позволяет агентствам увеличить продажи, работать с клиентами более оперативно и удобно.

— Что натолкнуло Вас на создание ooh.expert?

— Если агентства с нашими продуктами и сервисами знакомы уже много лет и активно их используют, то для рекламодателя такого инструмента прежде не существовало.

У нас возникла идея заполнить этот пробел и помочь рекламодателям налаживать коммуникацию с агентствами. А также существенно упростить процесс планирования и закупки рекламы.

Обладая самой полной и оперативной базой рекламных носителей Украины, мы постарались "приблизить" эту информацию к рекламодателю, сделать ее открытой, предоставить широкий выбор носителей, а также приблизить агентства к клиентам.

— Как Вам удается поддерживать актуальность информации, ведь ситуация на рынке меняется буквально каждый час?

— Мы обладаем, пожалуй, самой продвинутой системой обработки информации о рекламных плоскостях в Украине. Актуальную информацию о носителях и занятости мы получаем от собственников по нескольким каналам.

Часть из них пользуется Spyoutdoor для ведения бизнеса, часть получаем с серверов операторов, оставшуюся часть присылают операторы в виде специальных файлов.

— Как часто обновляется информация?

— Постоянно. Данные обновляются настолько быстро, насколько это вообще возможно, при этом информация о порядка 50 тысяч конструкций, отображается практически в режиме онлайн.

— Как Spyoutdoor помогает рекламным агентствам?

— Как я говорил, мы максимально ускорили передачу актуальной информации от собственника к агентству и далее к рекламодателю. Для оператора Spyoutdoor — это максимальная автоматизация с автоматической передачей информации другим пользователям.

Агентства же получают самую оперативную информацию о плоскостях всех операторов, сотрудничающих с нами. Они могут быстро подбирать плоскости и отбирать их по фильтрам, подбирать на карте, создавать и хранить документы, быстро формировать предложения в файл и на карте, создавать фотоотчеты, задания на поклейку.

Это все помогает делать программа, мы постарались возложить на Spyoutdoor всю рутинную работу.

— Вы несколько раз упомянули о картах, это также часть системы?

— Да, карты - это интегрированная часть системы. Это мощный, универсальный инструмент, который можно использовать как для подбора плоскостей, так и для презентации клиенту.

Плюс это еще и интернет-магазин наружки. Вся информация на сайте, у менеджера в программе и в презентации — это одни и те же данные.

На сегодняшний день более 80 тысяч плоскостей имеют координаты и отображаются на карте. Каждый день мы работаем над тем, чтобы там отображались все рекламные плоскости Украины.

— Чем еще интересны Ваши сервисы?

— В первую очередь это фотоотчеты. Все фото хранятся в базе, так сказать в "облаке", каждое фото четко привязано к конкретной плоскости, продаже и периоду. Рекламодатели могут получать фотоотчеты прямо в свой кабинет.

Есть возможность создавать задания для поклейки и отслеживать ход их выполнения. Заказчик всегда в курсе о ходе размещения своей рекламы.

Формирование и организация документооборота с клиентом. Spyoutdoor решает проблему организации работы с большим количеством документов.

Кроме того, само создание полного пакета документов занимает пару минут. И тут же клиент может увидеть эти документы у себя в кабинете.

— Какие перспективы для себя Вы видите на рынке наружной рекламы и какие у Вас планы?

— Мы много лет разрабатываем и внедряем новые стандарты и технологии. И постоянно изучаем куда движется рынок.

Наша цель – сделать его прозрачным, упростить и автоматизировать максимальное количество процессов. Мы хотим, чтобы наружка продавалась и покупалась проще и быстрее.

Именно для этого мы создали эту уникальную связку для всех участников рынка.

По поводу планов - мы готовим несколько интересных предложений, но это, пожалуй, тема для следующего интервью.