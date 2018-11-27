Как покупать и продавать наружную рекламу по новому
Недавно в Украине был запущен новый революционный сервис для покупки наружной рекламы онлайн - ooh.expert. Это собственная разработка компании Spyoutdoor.
Ooh.expert - объединяет рекламодателей с рекламными агентствами Украины.
Spyoutdoor - крупнейший эксперт Украины в сфере предоставления информации о носителях наружной рекламы. Компания обрабатывает и объединяет данные о наличии свободных мест для размещения рекламы по всей стране.
Справка: В Украине более двухсот компаний – владельцев конструкций наружной рекламы. Это более ста тысяч рекламных поверхностей различного формата - от ситилайтов, размером 1,2*1,8 м до супербордов и огромных брендмауэров размером в сотни квадратных метров.
Об инновационных продуктах и их преимуществах, расскажет сооснователь Spyoutdoor, СЕО - Константин Чечель.
— Spyoutdoor и ooh.expert – что это и для кого?
— Spyoutdoor – это прежде всего программа для продаж наружной рекламы. Это инструмент для рекламных агентств и собственников конструкций. Сервис же ooh.expert создавался нами, как развитие системы Spyoutdoor и предназначен для рекламодателей.
Его можно использовать как для разовых, так и для системных закупок наружной рекламы. Эти универсальные инструменты объединяют всех участников рынка: рекламодателей, десятки рекламных агентств и собственников. Они позволяет быстро подбирать программы размещения, создавать и получать наилучшие предложения.
— Как давно Вы этим занимаетесь и в чем так сказать идея?
Мы на рынке уже почти 10 лет и нашей системой охвачены практически все носители наружной рекламы Украины. Наша цель - максимально облегчить и ускорить процесс закупки и продажи "наружки".
Мы создали систему, которой могут одинаково эффективно пользоваться как небольшие операторы, так и крупные рекламные агентства, как небольшие предприятия, так и крупные рекламодатели.
— Как же этим пользоваться? Как сделать заказ?
— Все максимально просто. На сайте ooh.expert создаете заявку, указываете требования, выбираете локации на карте, можете просмотреть информацию по каждой плоскости.
Всё! Вы получаете предложения по размещению. Остается утвердить предложение и Ваша реклама на улицах городов. Пользование сервисом достаточно простое и не требует особых навыков.
— А как агентства получают эти запросы?
— Заявки отображаются в программе Spyoutdoor, которую агентства используют для формирования предложения. Там же создаются фотоотчеты и хранятся документы. А рекламодатель через свой кабинет в ooh.expert получает отчеты о поклейках, фотоотчёты и весь пакет документов.
— По сути, вы создаете условия для удобной работы.
— Именно! Это прорыв в организации закупок наружки. Вся информация приведена в единый вид, даже если Вы работаете с разными агентствами и операторами. Каждый этап четко контролируется. Все предложения предоставляются в едином виде. Можете даже провести тендер и выбрать лучший вариант.
— Какую выгоду получают агентства участвуя в тендерах на ooh.expert?
— Прежде всего, мы создаем канал, через который приходят новые рекламодатели. Участие в тендерах позволяет агентствам увеличить продажи, работать с клиентами более оперативно и удобно.
— Что натолкнуло Вас на создание ooh.expert?
— Если агентства с нашими продуктами и сервисами знакомы уже много лет и активно их используют, то для рекламодателя такого инструмента прежде не существовало.
У нас возникла идея заполнить этот пробел и помочь рекламодателям налаживать коммуникацию с агентствами. А также существенно упростить процесс планирования и закупки рекламы.
Обладая самой полной и оперативной базой рекламных носителей Украины, мы постарались "приблизить" эту информацию к рекламодателю, сделать ее открытой, предоставить широкий выбор носителей, а также приблизить агентства к клиентам.
— Как Вам удается поддерживать актуальность информации, ведь ситуация на рынке меняется буквально каждый час?
— Мы обладаем, пожалуй, самой продвинутой системой обработки информации о рекламных плоскостях в Украине. Актуальную информацию о носителях и занятости мы получаем от собственников по нескольким каналам.
Часть из них пользуется Spyoutdoor для ведения бизнеса, часть получаем с серверов операторов, оставшуюся часть присылают операторы в виде специальных файлов.
— Как часто обновляется информация?
— Постоянно. Данные обновляются настолько быстро, насколько это вообще возможно, при этом информация о порядка 50 тысяч конструкций, отображается практически в режиме онлайн.
— Как Spyoutdoor помогает рекламным агентствам?
— Как я говорил, мы максимально ускорили передачу актуальной информации от собственника к агентству и далее к рекламодателю. Для оператора Spyoutdoor — это максимальная автоматизация с автоматической передачей информации другим пользователям.
Агентства же получают самую оперативную информацию о плоскостях всех операторов, сотрудничающих с нами. Они могут быстро подбирать плоскости и отбирать их по фильтрам, подбирать на карте, создавать и хранить документы, быстро формировать предложения в файл и на карте, создавать фотоотчеты, задания на поклейку.
Это все помогает делать программа, мы постарались возложить на Spyoutdoor всю рутинную работу.
— Вы несколько раз упомянули о картах, это также часть системы?
— Да, карты - это интегрированная часть системы. Это мощный, универсальный инструмент, который можно использовать как для подбора плоскостей, так и для презентации клиенту.
Плюс это еще и интернет-магазин наружки. Вся информация на сайте, у менеджера в программе и в презентации — это одни и те же данные.
На сегодняшний день более 80 тысяч плоскостей имеют координаты и отображаются на карте. Каждый день мы работаем над тем, чтобы там отображались все рекламные плоскости Украины.
— Чем еще интересны Ваши сервисы?
— В первую очередь это фотоотчеты. Все фото хранятся в базе, так сказать в "облаке", каждое фото четко привязано к конкретной плоскости, продаже и периоду. Рекламодатели могут получать фотоотчеты прямо в свой кабинет.
Есть возможность создавать задания для поклейки и отслеживать ход их выполнения. Заказчик всегда в курсе о ходе размещения своей рекламы.
Формирование и организация документооборота с клиентом. Spyoutdoor решает проблему организации работы с большим количеством документов.
Кроме того, само создание полного пакета документов занимает пару минут. И тут же клиент может увидеть эти документы у себя в кабинете.
— Какие перспективы для себя Вы видите на рынке наружной рекламы и какие у Вас планы?
— Мы много лет разрабатываем и внедряем новые стандарты и технологии. И постоянно изучаем куда движется рынок.
Наша цель – сделать его прозрачным, упростить и автоматизировать максимальное количество процессов. Мы хотим, чтобы наружка продавалась и покупалась проще и быстрее.
Именно для этого мы создали эту уникальную связку для всех участников рынка.
По поводу планов - мы готовим несколько интересных предложений, но это, пожалуй, тема для следующего интервью.
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