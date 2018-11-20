Как работает "единое окно" на одном из лучших таможенных терминалов страны "Калиновка"

Месяц назад в Украине вступил в силу закон о введении "единого окна" на таможне. Новые нормы ослабляют административное давление на бизнес и уменьшают его финансовые затраты.

Для потребителей это означает более быстрое поступление товаров и возможность в сжатые сроки получить товары первой необходимости.

В Украине доля грузов, подлежащих государственному контролю и оформляемых по принципу "единого окна", составляет 89% от общего количества таможенных оформлений, поэтому бизнес с нетерпением ждал новые правила.

Действует ли на практике обещанное упрощение таможенных процедур?

Чтобы изучить этот вопрос, авторы статьи посетили таможенный терминал "Калиновка". Он работает с 2008 года. В 2015 году состоялись реконструкция и открытие нового таможенного терминала.

Теперь это один из самых современных комплексов в Украине, имеющий европейские стандарты обработки и обслуживания грузов и транспортных средств.

Таможенный терминал расположен на территории логистического центра "Калиновка" в Киевской области (Васильковский район). Он предоставляет услуги более чем 200 предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность.

Рука хозяина чувствуется еще на въезде на территорию логистического центра: зеленая благоустроенная территория, современные здания, комфортные условия в административных помещениях и комнатах отдыха для водителей.

Площадь зоны таможенного контроля терминала составляет 24 тыс кв м. Место доставки товаров рассчитано на 150 транспортных средств. Складские помещения — это 6 270 кв м, в том числе склад временного хранения — 870 кв м, таможенный склад — 5 400 кв м (крытый склад и открытая площадка для негабаритной техники), офисные помещения — 1 500 кв м.

Контрольно-пропускной пункт оснащен системой автоматического считывания номерных знаков транспортных средств и системой взвешивания на сертифицированных 80-тонных электронных весах.

Функционируют круглосуточная охрана территории с системой круглосуточного видеонаблюдения, бесплатный Wi-Fi, есть парковка для 120 легковых автомобилей и отель для водителей.

Среди других терминалов "Калиновка" выделяется наличием подразделения Киевской таможни ГФС, удобным географическим расположением на трассе Киев — Одесса, комплексным подходом к предоставлению услуг, высококвалифицированным персоналом.

Как рассказывает директор таможенного терминала Сергей Гаман, в комплексе сосредоточены все службы, задействованные в процессе таможенного оформления грузов.

На вопрос о действенности "единого окна" Гаман отвечает, что введение законодательных изменений качественно изменило работу.

"Эти изменения имеют большое значение. Уменьшилось количество контрольных государственных служб и количество необходимых разрешительных документов. Это позволило сократить время проведения таможенного оформления грузов", — говорит он.

Гаман добавляет, что терминал, которым он руководит, — один из наиболее прогрессивных в стране, ведь представительства всех контролирующих органов собраны под одной крышей.

"В течение месяца мы видим ускорение таможенных формальностей и уменьшение времени при декларировании и выпуске товаров в свободное обращение, — говорит он. — Это стало возможным благодаря сокращению количества разрешительных документов, внедрению электронного документооборота, отмене экологического, радиологического и санитарно-эпидемиологического контроля, оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины".

Функционированием "единого окна" довольны и представители брокерских структур. За годы работы на таможенном терминале "Калиновка" брокеры привыкли к профессиональной, быстрой и слаженной работе, а теперь они получили еще и экономию времени.

"Безусловным позитивом является сокращение количества разрешений государственных контрольных органов, получаемых субъектами внешнеэкономической деятельности при осуществлении таможенного оформления товаров и транспортных средств.

В частности, отпадает необходимость получать отметки о прохождении санитарно-эпидемиологического, радиологического и экологического видов контроля", — говорит декларант таможенной брокерской компании Александр Бардин.

Сергей Гаман уточняет, что сейчас процент электронных таможенных деклараций предприятий составляет 99%.

Участники рынка признают, что "единое окно" — это имплементация передового мирового опыта и важный антикоррупционный шаг в работе таможни. На примере таможенного терминала "Калиновка" этот механизм действительно эффективен.

Дополнительная информация. На автотрассе "Киев — Одесса" в поселке Калиновка открыли новый таможенный терминал