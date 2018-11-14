Как топы online-бизнесов увеличивают объемы клиентов через процессинг " Прокард"

Лидер онлайн-гейминга компания LeoGaming, сервис онлайн-платежей iPay.ua и интернет-магазин кофе Grusha.ua поделились, что переход на новый процессинг помог справиться с огромной клиентской нагрузкой.

"Когда через твой интернет-магазин или онлайн-сервис ежедневно проходят десятки тысяч платежей – от банальной коммуналки до покупки кофе или брони в игре, без быстрых и бесперебойных оплат дальнейшее развитие бизнеса невозможно", – говорит соучредитель Grusha.ua Андрей Васильев.

О том, как же процессинговый центр "Прокард" за счет своих разработок решил эти вопросы, повысив скорость проведения платежей, снизив показатель отказов, и соответственно, в разы увеличив количество удовлетворенных клиентов в ролике:

К слову, подключение к системе e-commerce занимает всего 1 день сразу после подписания договора и интегреции сайта.

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