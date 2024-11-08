Госоператор тыла сэкономил почти 17 миллиардов на обеспечении ВСУ благодаря конкуренции
Государственный оператор тыла (закупочное агентство Министерства обороны) сэкономил 16,7 млрд грн государственных средств на обеспечении армии за десять месяцев 2024 года.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
В частности, на контрактовании продовольственного обеспечения удалось сэкономить 7 млрд грн, на горючем - 6 млрд грн, а на вещевом имуществе - 3.7 млрд грн.
Отмечается, что такой результат стал возможным благодаря высокой конкуренции на торгах, которые проводит Госоператор тыла через систему Prozorro, объясняют в министерстве.
Среднее количество участников в тендерах составляет 4,2 потенциальных контрагента. В частности, в сегменте закупок вещевого имущества количество участников достигает 5,4, продовольственного обеспечения - 3,7, горюче-смазочных материалов - 2,3.
"Высокая конкуренция на торгах позволила нам получить лучшие предложения, что обеспечило значительную экономию бюджетных средств. Например ДОТ привлек 45 новых поставщиков вещевого имущества", - отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.
Напомним:
Государственный оператор тыла разработал ограничительные меры для поставщиков, которые не выполняют свои обязательства по заключенным договорам.