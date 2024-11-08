В Украине посчитали выбросы углерода при производстве электроэнергии

Среднее значение выбросов углекислого газа при производстве 1 МВт-ч электроэнергии в Украине составляет 280-300 кг, что близко к европейским показателям.

Об этом заявил генеральный менеджер в сфере изменения климата DiXi Group, эксперт Офиса зеленого перехода Николай Шлапак на конференции "Климатическая и энергетическая политика Украины в контексте вступления в ЕС", передает Укринформ.

"В среднем в Украине при производстве 1 МВт-ч электроэнергии выделяется около 280-300 кг углекислого газа. Если смотреть на коэффициенты выбросов при потреблении электроэнергии, то они будут выше, потому что учитывают потери при транспортировке", - сказал Шлапак.

При этом предельные выбросы, когда речь идет о производстве 1 МВт-ч электроэнергии на маневровой генерации, которая реагирует на изменение потребления электричества, превышают 1 т углекислого газа.

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Шлапак отметил, что сейчас коэффициенты выбросов углекислого газа в электроэнергетике в Украине близки к аналогичным показателям в Европе. В 2020 - 2022 годах для Украины этот коэффициент уменьшался, а для стран Евросоюза - рос из-за повышения цен на газ.

Напомним:

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении рамочный законопроект №11355 "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения".

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