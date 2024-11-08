Победитель конкурса готов заплатить за Белгород-Днестровский порт более 100 миллионов

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Фонд государственного имущества Украины 8 ноября провел аукцион по приватизации единого имущественного комплекса "Белгород-Днестровский морской торговый порт".

Об этом свидетельствуют данные "Prozorro.Продажи".

В торгах принял участие один участник - ООО "Топ-Оффер", которое предложило за лот 90 млн грн. А с учетом НДС предприятие должно уплатить 108 млн грн. Стартовой была цена в 89 млн грн.

Как пишет LIGA.net, "Топ-Оффер" принадлежит Евгению Богуславскому. Он также является владельцем финансовой компании "Инкам". В начале 2023 года она по заказу неназванного инвестора приобрела лот МР Банка, в который входили права требования по кредиту с залогом фитнес-клуба Tsarsky City Resort на ул. Позже он пытался приватизировать Киевский протезный завод, но уступил победителю - владельцу Великой Кишени Роману Лунину.

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В начале сентября директор Белгород-Днестровского порта Оксана Киктенко говорила, что его приватизацией интересовались ООО "МСП Ника-Тера" - Дмитрия Фирташа, "Потоки" - Вадима Ермолаева и "Нибулон" - Андрея Вадатурского.

Напомним:

В 2023 году "Укрдонинвест" бизнесмена Кропачева стала победителем повторного приватизационного аукциона по продаже Белгород-Днестровского морского торгового порта. Однако в конце концов Кропачев отказался от покупки порта.

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