Украина увеличила товарооборот на 10 миллиардов долларов за октябрь благодаря рекордному экспорту
Товарооборот Украины составляет 92 млрд долл за 10 месяцев 2024 года, увеличившись за октябрь на 10,1 млрд долл.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.
В октябре Украине удалось экспортировать товаров на 3,8 млрд долл, и это самый высокий месячный показатель с начала 2024 года.
Всего в Украину импортировали товаров на 57,4 млрд долл за январь-октябрь, экспортировали - на 34,6 млрд долл.
Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину: Китай - 11,6 млрд долл, Польша - 5,6 млрд долл и Германия - 4,4 млрд долл.
Экспортировали из Украины больше всего в Польшу - на 4 млрд долл, Германию - на 2,4 млрд долл, Испанию - на 2,4 млрд долл.
В общих объемах завезенных в январе-октябре 2024 года товаров 65% составили:
- машины, оборудование и транспорт - 20,3 млрд долл.
- продукция химической промышленности - 9,3 млрд долл
- топливно-энергетические - 8,7 млрд долл.
Сообщается, что при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 340,4 млрд.
В тройку товаров, наиболее экспортируемых из Украины, вошли:
- продовольственные товары - 20,3 млрд долл
- металлы и изделия из них - 3,8 млрд долл
- машины, оборудование и транспорт - 2,9 млрд долл.
В сообщении добавляют, что во время таможенного оформления экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 251,7 млн за 10 месяцев 2024 года.
Напомним:
В октябре 2024 года Украина установила годовой рекорд по экспорту товаров, поставив продукции на 3,8 млрд долл, что на 18,7% больше сентябрьских показателей.