Панама лишит своего флага четыре танкера теневого флота России

Панамская морская администрация (AMP) лишит своего флага четыре судна российского теневого флота, попавшие под санкции США.

Об этом сообщает пресс-служба AMP.

Владельцами судов являются компании LNG Alpha Shipping, LNG Beta Shipping, LNG Delta Shipping и LNG Gamma Shipping, базирующиеся в Сингапуре.

LNG-танкеры North Air, North Mountain, North Way и North Sky ранее были идентифицированы как часть теневого флота России, а их владельцы пытались уклониться от санкций, наложенных США на проект Arctic LNG 2.

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Отмечается, что этот процесс был начат 4 октября.

В сообщении добавляют, что Панама продолжит защищать интересы панамского морского сообщества и будет действовать решительно в деле аннулирования судов.

AMP пообещало решительно действовать в интересах панамского и международного морского сообщества в вопросе аннулирования регистрации кораблей, попавших под ограничения.

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Регистрация судов под флагом Панамы предоставляет судовладельцам несколько важных преимуществ, в частности, возможность открытой регистрации и наем работников из-за рубежа с более низкой оплатой труда.

Напомним:

Хотя некоторые суда теневого флота РФ все еще пользуются услугами западных страховых компаний, большинство владельцев обращаются к российским страхователям, которых поддерживает государственная перестраховочная компания РФ.

Теневой флот приносит России за экспорт нефти больше денег, чем Украина получила от партнеров с начала большой войны.