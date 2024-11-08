Bolt о работе в комендантский час: такие диалоги будут

Руководитель направления райд-хейлинга Bolt в Украине Сергей Павлик заявил, что расширение географии работы сервиса в комендантский час возможно, но для этого нужны четкие правила.

Об этом он заявил в интервью ЭП.

По его словам, до договоренности о работе Bolt во Львове во время комендантского часа были неформальные контакты с представителями власти в других регионах. "Некоторые просто спрашивали были бы мы готовы, но конкретных инициатив не было", - отметил Павлик.

Он заявил, что компания готова возобновить сервис если будет официальный запрос, или изменение законодательства.

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Напоминаем:

Компания Bolt впервые во время полномасштабного вторжения запустила работу сервиса во время комендантского часа. Такое решение приняли на запрос местных властей.

Водители сервисов, которые будут работать в ночное время, должны иметь пропуск, а также военно-учетные документы. Получить пропуск можно в комендатуре. Зато для пассажиров такой пропуск не нужен.

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Ранее Uklon был единственным сервисом, который работал во время комендантского часа. Однако после скандала в начале года, сервис прекратил работу в ночное время.