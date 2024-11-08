Фонду гарантирования вкладов назначили нового директора. Что о ней известно

Административный совет Фонда гарантирования вкладов физических лиц назначил новым директором-распорядителем Ольгу Билай.

Об этом ЭП сообщили собеседники, знакомые с этим решением.

Билай была заместителем бывшего директора-распорядителя Светланы Рекрут, а также исполняла обязанности главы Фонда после окончания ее полномочий.

Ольга Билай работает в банковской сфере с 2002 года. Свою карьеру начала в банке "ПУМБ", где проработала до 2007 года.

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В мае 2007 года перешла на работу в "Сведбанк", где до октября 2013 года работала по направлениям корпоративного бизнеса и в офисе финансовой реструктуризации и проблемных кредитов.

В 2013-2014 годах работала заместителем директора департамента проблемных активов корпоративного бизнеса банка "Надра" Дмитрия Фирташа.

С конца 2014 года по 2017 год работала заместителем директора департамента реструктуризации задолженности и взыскания Ощадбанка.

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В Фонде гарантирования вкладов Ольга Билай начала работать в 2017 году. С 2019 года стала заместителем директора-распорядителя фонда.

В своей последней декларации за 2023 год Ольга Билай указала 2 квартиры в Киеве (на 54,2 и 125,1 квадратного метра), автомобиль Toyota RAV-4 2020 года выпуска, счета в "Ощадбанке", "Приватбанке", "Таскомбанке" и 17 тыс. долларов наличных.

Напомним, что 17 июля закончился 5-летний срок полномочий предыдущего директора-распорядителя ФГВФЛ Светланы Рекрут.

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